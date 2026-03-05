«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих

«Динамо» не проигрывает «Спартаку» в 4 матчах подряд.

«Спартак» четыре матча подряд не может выиграть у московского «Динамо» в дерби.

Команда испанского тренера Хуана Карлоса Карседо на выезде была разгромлена бело-голубыми в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Куба России (2:5).

После победы над «Динамо » в полуфинале Кубка России (2:1) в апреле 2025 года красно-белые потерпели два поражения, еще два дерби завершились вничью.

18 марта «Спартак » примет «Динамо» в ответной полуфинальной игре.