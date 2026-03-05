10

«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих

«Динамо» не проигрывает «Спартаку» в 4 матчах подряд.

«Спартак» четыре матча подряд не может выиграть у московского «Динамо» в дерби.

Команда испанского тренера Хуана Карлоса Карседо на выезде была разгромлена бело-голубыми в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Куба России (2:5).

После победы над «Динамо» в полуфинале Кубка России (2:1) в апреле 2025 года красно-белые потерпели два поражения, еще два дерби завершились вничью.

18 марта «Спартак» примет «Динамо» в ответной полуфинальной игре.

Проблема защиты Спартака одна уже который сезон - все смотрят на мяч, никто не играет по футболистам - первый гол игрок за Спиной зобнина 7 метров, второй гол Нгамале - один вообще стоит, Денисов смотрит на мяч и бежит на ленточку (дело Джикий живет), гол Осипенко - человек вообще один, защитники смотрят на летящий мяч как завороженные , это уже видят все и экспертом быть не надо
Украденная победа с голом Тюкавина с кривыми линиями и Маричаля на 90й отмененные
Ответ Вэлс
Украденная победа с голом Тюкавина с кривыми линиями и Маричаля на 90й отмененные
Как всегда судейский заговор ! Да полные дрова у Спартака! Вот и результат! Все эти за 29 лямом полное дно! И не надо кивать на зеркало если морда крива!
очередное дно пробил Спартак будем надеяться что это последнее.
Как ушел Личка! Слава Богу что он ушел.
Скоро и этого тренера выгонять
