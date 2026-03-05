  • Спортс
  • «Динамо» выиграло 2 матча подряд с общим счетом 9:2. У Гусева 3 победы, 1 ничья и 2 поражения во главе команды
«Динамо» одержало две разгромные победы подряд.

«Динамо» начало весеннюю часть сезона с двух крупных побед.

Сегодня бело-голубые обыграли «Спартак» со счетом 5:2 в первом матче полуфинала Фонбет Кубка России. 1 марта «Динамо» победило «Крылья Советов» в Мир РПЛ (4:0).

Всего под руководством Ролана Гусева команда провела 6 матчей, в которых одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Раз в 13 лет Спартак берет тренирушку и пускает 5 от Динамо. Традиция такая
Цикл
Чем Гусев молодец, так это тем что реализацию подтянул и мясо дважды обыграли при нем. Настраивать он умеет. Но заранее не стал бы радоваться. Ответка будет непростой после того как оплеуху такую отвесили тушинским
Фактически три раза из трех Гусь спартак обыграл. Два не засчитанных гола в том году в матч чемпионата
Сегодня кстати судейка тоже был «хорош»
как же всё таки мудр наш народ с его пословицами и поговорками...
Гусь поросёнку не товарищ... и сегодняшний матч лишнее тому подтверждение
Не скажу про Гусева, а вот команда веселая и молодцы что так сыграли 👏
Это точно
Верните Карпина. 😄 Что за дела? Понеслась команда забивать... Просто песня... Так держать?! Гусев красава 👍💙🔥
Этот Гусь нашим извечным соперникам определенно не товарищ. При нем в 3 играх с ними 2 победы и ничья, общий счет 8:3
Гол Тюкавина с кривыми линиями и Маричаля на 90й отмененные и было бы 3 из 3
Да. И сегодня тоже к судьям есть вопросики, с этим обязательно надо что-то делать, если клуб хочет трофеи.
Хороший футбол . Динамо с победой !
Просто удивительно, что Карпин не ставил Нгамалё
Вообще, у Нгамалё и с Личкой был конфликт, и Личка его даже открыто раскритиковал.
А потом Личку заменили на Гусева, и Нгамалё по-моему в первой же игре забил.
Видимо, характер не самый простой.
Наш Вини?)
Динамо, с уверенной и разгромной победой! Гусев, все больше превращается в настоящего тренера.
