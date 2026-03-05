«Динамо» выиграло 2 матча подряд с общим счетом 9:2. У Гусева 3 победы, 1 ничья и 2 поражения во главе команды

«Динамо» одержало две разгромные победы подряд.

«Динамо» начало весеннюю часть сезона с двух крупных побед.

Сегодня бело-голубые обыграли «Спартак » со счетом 5:2 в первом матче полуфинала Фонбет Кубка России. 1 марта «Динамо » победило «Крылья Советов» в Мир РПЛ (4:0).

Всего под руководством Ролана Гусева команда провела 6 матчей, в которых одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.