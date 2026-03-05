«Динамо» выиграло 2 матча подряд с общим счетом 9:2. У Гусева 3 победы, 1 ничья и 2 поражения во главе команды
«Динамо» одержало две разгромные победы подряд.
«Динамо» начало весеннюю часть сезона с двух крупных побед.
Сегодня бело-голубые обыграли «Спартак» со счетом 5:2 в первом матче полуфинала Фонбет Кубка России. 1 марта «Динамо» победило «Крылья Советов» в Мир РПЛ (4:0).
Всего под руководством Ролана Гусева команда провела 6 матчей, в которых одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Гусь поросёнку не товарищ... и сегодняшний матч лишнее тому подтверждение
А потом Личку заменили на Гусева, и Нгамалё по-моему в первой же игре забил.
Видимо, характер не самый простой.