«Спартак» пропустил 5 голов от «Динамо» впервые с 2012 года. Тогда Карседо был в штабе Эмери, а после игры испанцев уволили
Карседо проиграл 2:5 «Динамо» и повторил последний матч Эмери в «Спартаке».
«Спартак» на выезде крупно проиграл «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Эта игра стала второй официальной для красно-белых при испанском тренере Хуане Карлосе Карседо. Ранее была победа над «Сочи» (3:2).
Отметим, что в последний раз 5 голов «Спартак» пропускал в дерби от «Динамо» 25 ноября 2012 года – 1:5 дома в 17-м туре Премьер-лиги.
Тогда командой руководил Унаи Эмери, а Карседо входил в его штаб. После того разгрома испанцы покинули «Спартак».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Transfermarkt
113 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ни одного камня не могу кинуть в Карседо, видно было во что хочет играть команда, заготовки, подходы и прочее. Цифры тоже приличные. Но, вот как этот 20-ти минутный провал назвать, когда защита и опорка просто стали младенцами для битья, я не знаю.