«Спартак» пропустил 5 голов от «Динамо» впервые с 2012 года. Тогда Карседо был в штабе Эмери, а после игры испанцев уволили

Карседо проиграл 2:5 «Динамо» и повторил последний матч Эмери в «Спартаке».

«Спартак» на выезде крупно проиграл «Динамо » (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Эта игра стала второй официальной для красно-белых при испанском тренере Хуане Карлосе Карседо . Ранее была победа над «Сочи» (3:2).

Отметим, что в последний раз 5 голов «Спартак» пропускал в дерби от «Динамо» 25 ноября 2012 года – 1:5 дома в 17-м туре Премьер-лиги.

Тогда командой руководил Унаи Эмери , а Карседо входил в его штаб. После того разгрома испанцы покинули «Спартак ».