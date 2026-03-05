  • Спортс
  • «Спартак» пропустил 5 голов от «Динамо» впервые с 2012 года. Тогда Карседо был в штабе Эмери, а после игры испанцев уволили
«Спартак» пропустил 5 голов от «Динамо» впервые с 2012 года. Тогда Карседо был в штабе Эмери, а после игры испанцев уволили

Карседо проиграл 2:5 «Динамо» и повторил последний матч Эмери в «Спартаке».

«Спартак» на выезде крупно проиграл «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Эта игра стала второй официальной для красно-белых при испанском тренере Хуане Карлосе Карседо. Ранее была победа над «Сочи» (3:2).

Отметим, что в последний раз 5 голов «Спартак» пропускал в дерби от «Динамо» 25 ноября 2012 года – 1:5 дома в 17-м туре Премьер-лиги.

Тогда командой руководил Унаи Эмери, а Карседо входил в его штаб. После того разгрома испанцы покинули «Спартак».

Давайте лет через 10 назначим в клуб какого-нибудь помощника Карседо, и тогда сможем влететь Динамо уже со счётом 5:3.
Харошшш)
Правнука тренеришки!
Этот цикл закрутился быстрее предыдущих.
С годами (мне 49) перестал расстраиваться из-за футбола, в частности, Спартака, за который болел с советских времен. У меня есть план и я его придерживаюсь (с). Только положительные эмоции. Затолкали нам третий гол, просто выключил и стал смотреть сериал. Никаких больше стрессов из-за футбола) отпереживался) Разгромили нас, ну и пофик. А раньше.... с 1992 по 2015й не пропустил ни одного матча Спартака , записывал по таймеру на видак.... читал каждый день Спорт-Экспресс до 2002го) Спартачи, не расстраивайтесь, если начинаете сильно расстраиваться, бросайте смотреть)
Ответ Мамонт Философ
А советский спорт сильно пачкал руки
Ответ BBshkin
"Правда" и "Известия " сильней.)))
Вообще не понятно как так то? Играли то нормально, и просто в секунду бросили, просто встали, черти че
Ответ kanabeos
Я когда вначале матча увидел в обороне низкорослого Джику и вечно косячного Литвина, понял, что быть беде. Это ужас просто
Ответ Serg13s
Аналогично, это наша слабейшая пара ЦЗ
Христоматийный пример того, кто в большинстве случаев виноват в поражении. Это игроки. Игроки которые безвольно выключились после 2-го гола, а затем после 3-го. Напрочь забыв что это 2-ух раундовое противостояние. Но, этого было мало и безволие от клоуна Джику продолжилось. А затем и отмененный 5 гол никак не взбодрил миллионеров в футболках.

Ни одного камня не могу кинуть в Карседо, видно было во что хочет играть команда, заготовки, подходы и прочее. Цифры тоже приличные. Но, вот как этот 20-ти минутный провал назвать, когда защита и опорка просто стали младенцами для битья, я не знаю.
Ответ ivannumber1
А в чем тренерская мысль прослеживается? Заставить бегать уставший состав после Сочи 70 минут, заменив Солари на любителя Сауся?
И сменил тогда Эмери никто иной, как Карпин.
Ответ Кокич
Ждем Мостового)
Ответ Кокич
Это не после той игры было знаменитое: "пусть говорит наш тренеришка"?
Больше всего хочется сейчас взять бутсы и отхреначить ими команду за отсутствие характера.
Ответ VMan
Что в твоей голове? Считаешь норм бить людей - не удивляйся, когда тебя побьют
Девиз Джику: мы вам забьем сколько сможем, а вы нам забьете сколько захотите)
Вместо багажа Аленичева нашёл багаж Эмери🙃
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А багаж весь украли
Спартачок дай пять! 👏
