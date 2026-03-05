Нгамале сделал дубль в дерби со «Спартаком». У хавбека «Динамо» было 0 голов при Карпине за 12 игр, при Гусеве у него 4+1 в 5 матчах

Нгамале забил 4 гола после ухода Карпина, при нем было 0 мячей.

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале сделал дубль в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Спартака » (5:1, второй тайм).

31-летний футболист сборной Камеруна открыл счет в московском дерби на 5-й минуте, на 67-й он забил второй гол в матче.

Отметим, что Муми ни разу не забил и отдал 1 голевой пас за 12 матчей при прежнем тренере «Динамо «Валерии Карпине . При сменившем его Ролане Гусеве Нгамале забил 4 гола и сделал ассист в 5 матчах.

Подробная статистика футболиста доступна здесь .