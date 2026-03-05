Нгамале сделал дубль в дерби со «Спартаком». У хавбека «Динамо» было 0 голов при Карпине за 12 игр, при Гусеве у него 4+1 в 5 матчах
Нгамале забил 4 гола после ухода Карпина, при нем было 0 мячей.
Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале сделал дубль в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Спартака» (5:1, второй тайм).
31-летний футболист сборной Камеруна открыл счет в московском дерби на 5-й минуте, на 67-й он забил второй гол в матче.
Отметим, что Муми ни разу не забил и отдал 1 голевой пас за 12 матчей при прежнем тренере «Динамо «Валерии Карпине. При сменившем его Ролане Гусеве Нгамале забил 4 гола и сделал ассист в 5 матчах.
Подробная статистика футболиста доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
10 комментариев
Ну Георгич то лучше знает))))
Валера, конечно, великий тренер!
Этот тренер кончился, несите следующего
Все к чему прикасался Карпин через какое то время превращается в золото
Что происходит ??!!!!
Вот что проклятия Никки Си творят!
Вот что проклятия Никки Си творят!х
Ему играть не давали патриоты это при том что он как игрок лучше чем многие паспортисты в команде.
