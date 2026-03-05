«Динамо» забило 4 гола «Спартаку» за 16 минут. Третий – после ошибки Джику, который потерял мяч, пытаясь сыграть пяткой под прессингом возле штрафной
«Динамо» забило четыре гола «Спартаку» в течение 16 минут.
Бело-голубые принимают красно-белых в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:1, второй тайм).
Во втором тайме хозяева забили четыре мяча за 16 минут: Муми Нгамале отличился на 67-й минуте, Давид Рикардо – на 70-й, Константин Тюкавин – на 73-й, Максим Осипенко – на 83-й.
Голу Тюкавина предшествовала ошибка Александр Джику: защитник «Спартака» потерял мяч, пытаясь сыграть пяткой возле своей штрафной под прессингом. Ярослав Гладышев отобрал мяч и отдал результативный пас.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
