  • «Динамо» забило 4 гола «Спартаку» за 16 минут. Третий – после ошибки Джику, который потерял мяч, пытаясь сыграть пяткой под прессингом возле штрафной
Бело-голубые принимают красно-белых в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (5:1, второй тайм).

Во втором тайме хозяева забили четыре мяча за 16 минут: Муми Нгамале отличился на 67-й минуте, Давид Рикардо – на 70-й, Константин Тюкавин – на 73-й, Максим Осипенко – на 83-й.

Голу Тюкавина предшествовала ошибка Александр Джику: защитник «Спартака» потерял мяч, пытаясь сыграть пяткой возле своей штрафной под прессингом. Ярослав Гладышев отобрал мяч и отдал результативный пас.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фирменный цикл нашего Спартака продлился всего один матч. рекорд
Ответ Kitay Fanat
Фирменный цикл нашего Спартака продлился всего один матч. рекорд
+++
Черданцев уже рассуждает, как слаб Карседо, как опыта не хватает и что он не осилил Спартак. За два матча, ахахах. А что защитники клоуны бросили играть после 1-2 молчит (хотя ещё ответка впереди)

И это ещё сейчас вся секта ветеранов и прочих включится после игры, Витория, которого спустя месяц уже кошмарили, отдыхает, теперь двух матчей и 3 дней достаточно))
Ответ Kitay Fanat
Фирменный цикл нашего Спартака продлился всего один матч. рекорд
Родился новый, непобедимый спартак (с) серафимыч
Эмери закончил 5-1 с динамо, его помощник карседо хочет с этого счета начать😂
Ответ T622222
Эмери закончил 5-1 с динамо, его помощник карседо хочет с этого счета начать😂
- Так вы еще не начинали
- Так я уже закончил (с)
Ответ q4v24z74n5
- Так вы еще не начинали - Так я уже закончил (с)
Мы !
Карседо ### иди сюда! У ######## Джику пятка болит!!
Ответ Покерный Футбол
Карседо ### иди сюда! У ######## Джику пятка болит!!
Максименко: Да пусть наш тренеришка говорит, й0п.
Спартаку пора уже сотрудничать с Пятерочкой 😁
Ответ Streetbor
Спартаку пора уже сотрудничать с Пятерочкой 😁
Боюсь, даже она не выручит))) тяжелый случай...
Ответ Streetbor
Спартаку пора уже сотрудничать с Пятерочкой 😁
Нас раскрыли(c)Пятерочка
5. КАК МЫ УМУДРИЛИСЬ ИМ ПРОСРАТЬ?!?!? А ведь в этом году был реальный шанс взять кубок. Теперь надо побеждать в чемпионате!
Цикл ускорился до предела)
После двух матчей уже настал пятый пункт из восьми)
Ответ Stokes10
5. КАК МЫ УМУДРИЛИСЬ ИМ ПРОСРАТЬ?!?!? А ведь в этом году был реальный шанс взять кубок. Теперь надо побеждать в чемпионате! Цикл ускорился до предела) После двух матчей уже настал пятый пункт из восьми)
"Был реальный шанс взять кубок" - откуда такие фантазии?
Ответ Stokes10
5. КАК МЫ УМУДРИЛИСЬ ИМ ПРОСРАТЬ?!?!? А ведь в этом году был реальный шанс взять кубок. Теперь надо побеждать в чемпионате! Цикл ускорился до предела) После двух матчей уже настал пятый пункт из восьми)
Та ща вылетят в регионы и дойдут до финала, не ссы
По-хорошему, за такие пятки в клубе должны наказать
Ответ q4v24z74n5
По-хорошему, за такие пятки в клубе должны наказать
с ноги в пятак.
Ответ lemming
с ноги в пятак.
Жестко, но справедливo
А вы слышали истерику Кузьмича в прямом эфире? Ахах. А джику как гениально пяткой сыграл. Новый тренер стремится достичь успеха Руя Витории. Оборона Спартака - это анекдот. Адекватным болелам КБ сочувствие, сектантам - нового витка цикла.
Ответ Тралл из Питера
А вы слышали истерику Кузьмича в прямом эфире? Ахах. А джику как гениально пяткой сыграл. Новый тренер стремится достичь успеха Руя Витории. Оборона Спартака - это анекдот. Адекватным болелам КБ сочувствие, сектантам - нового витка цикла.
Вечером будет ещё и от стекломойщика Борзыкина демедж-контроль. Он ведь всю зиму издевался над трио Жирков-Гусев-Шаронов
Дайте Карседо поработать!!!
Не понимаю...ц нас в Спартаке жирного на ворота ? Нормальных вратарей нет?
Карседо просто привык 1:5 с Динамо играть
Ответ Ебздрогыч
Карседо просто привык 1:5 с Динамо играть
Когда вернёмся в еврокубки, на Ливерпуль Спартаку лучше не попадать.
Ответ Dmitry Orlov
Когда вернёмся в еврокубки, на Ливерпуль Спартаку лучше не попадать.
Ну если только в Пути регионов
