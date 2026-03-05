У «Спартака» 1 поражение и 1 победа при Карседо. Сегодня – 2:5 от «Динамо»

«Спартак» впервые проиграл при Карседо.

«Спартак » потерпел первое поражение при Хуане Карлосе Карседо .

Команда под руководством испанского специалиста уступила «Динамо » со счетом 2:5 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Это был второй официальный матч красно-белых после назначения Карседо на пост главного тренера. Ранее они обыграли «Сочи» в Мир РПЛ – 3:2.