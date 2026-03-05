У «Спартака» 1 поражение и 1 победа при Карседо. Сегодня – 2:5 от «Динамо»
«Спартак» впервые проиграл при Карседо.
«Спартак» потерпел первое поражение при Хуане Карлосе Карседо.
Команда под руководством испанского специалиста уступила «Динамо» со счетом 2:5 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Это был второй официальный матч красно-белых после назначения Карседо на пост главного тренера. Ранее они обыграли «Сочи» в Мир РПЛ – 3:2.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Мы забьем столько,сколько захотим захотим и пропустим тоже сколько захотим(с)
- 2:5, Спартак, 2:5
Вина на 100% на игроках. Так проваливаться за 10 минут не имеет права ни один уважающий себя игрок. Ни один. Еще и с миллионными контрактами и такими условиями.