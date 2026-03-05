66

У «Спартака» 1 поражение и 1 победа при Карседо. Сегодня – 2:5 от «Динамо»

«Спартак» впервые проиграл при Карседо.

«Спартак» потерпел первое поражение при Хуане Карлосе Карседо.

Команда под руководством испанского специалиста уступила «Динамо» со счетом 2:5 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 

Это был второй официальный матч красно-белых после назначения Карседо на пост главного тренера. Ранее они обыграли «Сочи» в Мир РПЛ – 3:2.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoFONBET Кубок России
logoХуан Карлос Карседо
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
66 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодцы наши сразу показали тренеру, что в мае можно смело ехать домой. И цикл запустили тоже без раздумий!

Мы забьем столько,сколько захотим захотим и пропустим тоже сколько захотим(с)
Ответ T622222
Молодцы наши сразу показали тренеру, что в мае можно смело ехать домой. И цикл запустили тоже без раздумий! Мы забьем столько,сколько захотим захотим и пропустим тоже сколько захотим(с)
В мае? Оптимистично😼
Ответ T622222
Молодцы наши сразу показали тренеру, что в мае можно смело ехать домой. И цикл запустили тоже без раздумий! Мы забьем столько,сколько захотим захотим и пропустим тоже сколько захотим(с)
Блин, что вы хотите? Полгода минимум нужно тренеру, чтобы понять кто чего стоит. Харе панику наводить. В этом сезоне только дураки ждут какого-то результата.
Есть тут те, кому вообще интересно интервью запасных футболистов во время игры и графика ненужной статистики во весь экран???
Ответ funnynerd21
Есть тут те, кому вообще интересно интервью запасных футболистов во время игры и графика ненужной статистики во весь экран???
Я думал это только меня бесит, что я даже выключаю звук в это время
- как Спартак сыграл?
- 2:5, Спартак, 2:5
Ответ Ебздрогыч
- как Спартак сыграл? - 2:5, Спартак, 2:5
Пацаны!
Кто тут минусует? Лимитные поленья Спартака?)))
Ответ Vadimkabkbk
Кто тут минусует? Лимитные поленья Спартака?)))
Радимов, наверное
Ответ Vadimkabkbk
Кто тут минусует? Лимитные поленья Спартака?)))
Обиженные сектанты
Уберите Максименко, Литвинова, Зобнина и Денисова с поля навсегда
Отлично играли при 0:1, 1:1. С дивана сложно сказать, почему развалились, ждём реакции против Акрона. Пока непонятна только излишняя любовь к Зобнину, он не успевает и устает, а его до конца второй матч держат
Ответ ДядюнТоп
Отлично играли при 0:1, 1:1. С дивана сложно сказать, почему развалились, ждём реакции против Акрона. Пока непонятна только излишняя любовь к Зобнину, он не успевает и устает, а его до конца второй матч держат
А Литвинов в роли защитника -это понятно? Интересно, Карседо матчи Спартака-то смотрел?
Ответ SerGa
А Литвинов в роли защитника -это понятно? Интересно, Карседо матчи Спартака-то смотрел?
К этому привыкли уж, третий тренер его уже ставит защитником
У спартака от страха прекратился цикл...
В Спартак помещается 5.
Единственный плюс этого безволия клоунов в защите и опорке это то, что Джику сядет на скамейку и, надеюсь надолго. При 3-1 и двухматчевом противостоянии, творить такое - при Сталине за такое расстреливали.

Вина на 100% на игроках. Так проваливаться за 10 минут не имеет права ни один уважающий себя игрок. Ни один. Еще и с миллионными контрактами и такими условиями.
Звонят колокола (с)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 1:1 – Педро забил в свои ворота, Соболев – в чужие, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
11 минут назадФото
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
28 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
30 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
52 минуты назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
57 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
сегодня, 09:28Фото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Соболев забил 7 голов в 26 матчах сезона. Больше в «Зените» только у Глушенкова – 10
через 0
«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
1 минуту назад
Пономарев о судействе: «Арбитры не понимают футбол, потому что не играли. Надо брать экс-игроков, но они не рвутся. Я один раз попробовал, но слишком на футбол засматривался»
6 минут назад
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
17 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
34 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
34 минуты назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
46 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
сегодня, 09:28
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Рекомендуем