«МЮ» интересны Тонали, Диоманде, Рюэрсон и Андерсон (Бен Джейкобс)
Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали – один из футболистов, которые нравятся «Манчестер Юнайтед».
О трансферных целях «Юнайтед» рассказал на стриме The United Stand инсайдер Бен Джейкобс.
По его данным, Тонали нравится «МЮ», но итальянец мечтает о возвращении в Италии. При этом у клубов Серии А могут быть трудности с тем, чтобы подписать Сандро. Клуб АПЛ может этим воспользоваться.
Джейкобс уверен, что команда из Манчестера летом купит левого вингера. Одна из приоритетных целей – Ян Диоманде из «РБ Лейпциг». «МЮ» может потратить серьезные деньги на укрепление этой позиции.
Кроме того, «Юнайтед» следит за защитником «Боруссии» Дортмунд Юлианом Рюэрсоном. Интересен клубу и хавбек Эллиот Андерсон, однако «Ноттингем Форест» еще не назначил цену на игрока и не собирается продавать его дешево.
Нельзя же полагаться на одного опорника в центре поля.
Берите Тонали/Андерсена/Бруно Гимараэша + Рюэрсона и кайфуйте. Нет хотят нового Санчо из РБ
Надо вложиться в покупку Андерсона и тогда о проблемах в центре поля на ближайшие 10 лет можно забыть.