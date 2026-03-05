26

«МЮ» интересны Тонали, Диоманде, Рюэрсон и Андерсон (Бен Джейкобс)

«МЮ» интересны Тонали, Диоманде, Рюэрсон и Андерсон.

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали – один из футболистов, которые нравятся «Манчестер Юнайтед».

О трансферных целях «Юнайтед» рассказал на стриме The United Stand инсайдер Бен Джейкобс.

По его данным, Тонали нравится «МЮ», но итальянец мечтает о возвращении в Италии. При этом у клубов Серии А могут быть трудности с тем, чтобы подписать Сандро. Клуб АПЛ может этим воспользоваться.

Джейкобс уверен, что команда из Манчестера летом купит левого вингера. Одна из приоритетных целей – Ян Диоманде из «РБ Лейпциг». «МЮ» может потратить серьезные деньги на укрепление этой позиции.

Кроме того, «Юнайтед» следит за защитником «Боруссии» Дортмунд Юлианом Рюэрсоном. Интересен клубу и хавбек Эллиот Андерсон, однако «Ноттингем Форест» еще не назначил цену на игрока и не собирается продавать его дешево.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт The United Stand в X
МЮ интересны Андерсон, Нани и Бербатов
Ответ Tollie
МЮ интересны Андерсон, Нани и Бербатов
Кэррика в центр было бы неплохо еще
Им бы для начала решить кто тренировать будет, а дальше уже по игрокам.
Ответ Quintin07
Им бы для начала решить кто тренировать будет, а дальше уже по игрокам.
Эллиот Андерсон любому тренеру пригодится. А у МЮ после ухода Каземиро летом и скорее всего ухода Угарте будет вакансия в центре поля.
Ответ jexOn
Эллиот Андерсон любому тренеру пригодится. А у МЮ после ухода Каземиро летом и скорее всего ухода Угарте будет вакансия в центре поля.
Две вакансии.
Нельзя же полагаться на одного опорника в центре поля.
памела андерсон или ганс-христиан андерсон?
Ответ Carasa
памела андерсон или ганс-христиан андерсон?
Мистер Андерсон, из Матрицы
Ответ [Kimblee]
Мистер Андерсон, из Матрицы
Агент Смит вошел в чат
Такими темпами и до Гигза со Скоулзом доберутся
Ответ Александр Егоров
Такими темпами и до Гигза со Скоулзом доберутся
Кин пошел разминаться
Нам не вингеров не хватает, нам мозгов не хватает

Берите Тонали/Андерсена/Бруно Гимараэша + Рюэрсона и кайфуйте. Нет хотят нового Санчо из РБ
Ответ Андрей Чучунков
Нам не вингеров не хватает, нам мозгов не хватает Берите Тонали/Андерсена/Бруно Гимараэша + Рюэрсона и кайфуйте. Нет хотят нового Санчо из РБ
Ну вам-то может и не хватает.
Тонали - обычный наемник. В МЮ пойдет только за баблом. Будет скучать по Италии, начнет хандрить, а там ставки, казино, рехаб. Была уже одна Джанго неблагодарная, хватит.

Надо вложиться в покупку Андерсона и тогда о проблемах в центре поля на ближайшие 10 лет можно забыть.
Нужно два центральных полузащитника. Каземиро уйдет,а Майну и Угарте явно не тянут.
В МЮ в преддверии ЧМ из тех игроков кто есть не все хотят играть.
ну а мне нравится Де Армас, слежу за Марго Роби, интересен Элизабет олсен, но приоритет одноклассница.
Тонали после вчерашнего поста Скоулза?
