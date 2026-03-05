«МЮ» интересны Тонали, Диоманде, Рюэрсон и Андерсон (Бен Джейкобс)

«МЮ» интересны Тонали, Диоманде, Рюэрсон и Андерсон.

Полузащитник «Ньюкасла » Сандро Тонали – один из футболистов, которые нравятся «Манчестер Юнайтед ».

О трансферных целях «Юнайтед» рассказал на стриме The United Stand инсайдер Бен Джейкобс.

По его данным, Тонали нравится «МЮ», но итальянец мечтает о возвращении в Италии. При этом у клубов Серии А могут быть трудности с тем, чтобы подписать Сандро. Клуб АПЛ может этим воспользоваться.

Джейкобс уверен, что команда из Манчестера летом купит левого вингера. Одна из приоритетных целей – Ян Диоманде из «РБ Лейпциг». «МЮ» может потратить серьезные деньги на укрепление этой позиции.

Кроме того, «Юнайтед» следит за защитником «Боруссии » Дортмунд Юлианом Рюэрсоном. Интересен клубу и хавбек Эллиот Андерсон, однако «Ноттингем Форест» еще не назначил цену на игрока и не собирается продавать его дешево.