  • Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»

Пономарев про «Краснодар»: они хулиганят, чтобы вывести противника из себя.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил поведение игроков «Краснодара» в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:1).

– Они просто не могли сопротивляться армейцам и пошли на провокации. Думали, что наши ответят, как в прошлый раз, когда Мойзеса удалили. А наши сдержанно, очень аккуратно себя вели, ни на что не отвечали, играли в свою игру – как умеют. Я ими доволен на 150 процентов, все сделали молодцом.

– Можно ли назвать «Краснодар» самой грязной командой?

– Бог с ними. Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Но нельзя на это отвечать, нельзя поддаваться на провокации, иначе все летит: вся схема игры, все понимание, все внимание только на том, чтобы сделать противнику больно, – заявил Пономарев.

«Краснодар» был абсолютно подавлен натиском ЦСКА. Отличные проходы, фланговые атаки – все как в советское время». Пономарев о победе армейцев

«По всей лиге негатив не из-за цвета кожи». ЦСКА с «Краснодаром» ругаются из-за расизма и провокаций Кордобы

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
Владимир Алексеевич Пономарев
На конец то дед доволен.
Ветерану РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!! Знает, что говорит!!! 🎉💥🏆
