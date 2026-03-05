Тикнизян сказал судье, что в него плюнул болельщик «Нови-Пазара». Защитник «Црвены Звезды» что-то кричал в сторону трибун, празднуя гол в девятку из-за пределов штрафной

В Тикнизяна плюнули во время матча Кубка Сербии.

Матч «Нови-Пазар » – «Црвена Звезда » в 1/4 финала Кубка Сербии (0:2) прошел со скандалом.

Игра была приостановлена уже на 28-й секунде: фанаты хозяев напали на болельщиков гостей с использованием пиротехники. В ситуацию вмешалась полиция, пауза продлилась около семи минут.

Также в начале матча игрок «Црвены Звезды» Наир Тикнизян пожаловался судье на то, что один из зрителей плюнул в него. На 38-й минуте экс-футболист «Локомотива» вывел свою новую команду вперед, пробив в девятку из-за пределов штрафной, и что-то кричал в сторону трибун, празднуя гол. Партнерам по команде пришлось его успокаивать.

После игры Футбольный союз Сербии осудил «поведение отдельных болельщиков и участившееся использование пиротехники на трибунах». Генеральный секретарь организации Бранко Радуйко запросил встречу с руководителями высшего и второго дивизионов страны, чтобы рассмотреть дополнительные меры, направленные на предотвращение насилия и повышение уровня безопасности на стадионах.