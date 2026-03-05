  • Спортс
  • Тикнизян сказал судье, что в него плюнул болельщик «Нови-Пазара». Защитник «Црвены Звезды» что-то кричал в сторону трибун, празднуя гол в девятку из-за пределов штрафной
19

В Тикнизяна плюнули во время матча Кубка Сербии.

Матч «Нови-Пазар» – «Црвена Звезда» в 1/4 финала Кубка Сербии (0:2) прошел со скандалом.

Игра была приостановлена уже на 28-й секунде: фанаты хозяев напали на болельщиков гостей с использованием пиротехники. В ситуацию вмешалась полиция, пауза продлилась около семи минут. 

Также в начале матча игрок «Црвены Звезды» Наир Тикнизян пожаловался судье на то, что один из зрителей плюнул в него. На 38-й минуте экс-футболист «Локомотива» вывел свою новую команду вперед, пробив в девятку из-за пределов штрафной, и что-то кричал в сторону трибун, празднуя гол. Партнерам по команде пришлось его успокаивать. 

После игры Футбольный союз Сербии осудил «поведение отдельных болельщиков и участившееся использование пиротехники на трибунах». Генеральный секретарь организации Бранко Радуйко запросил встречу с руководителями высшего и второго дивизионов страны, чтобы рассмотреть дополнительные меры, направленные на предотвращение насилия и повышение уровня безопасности на стадионах.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mozzart Sport
logoвысшая лига Сербия
Кубок Сербии
logoНаир Тикнизян
logoНови-Пазар
logoЦрвена Звезда
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Галактионов, уходя быстрым шагом со стадиона: «Звиздеть меньше надо»
Ответ q4v24z74n5
Галактионов, уходя быстрым шагом со стадиона: «Звиздеть меньше надо»
У Галактионова алиби, он сегодня в Химках был.
Ответ Dmitry Orlov
У Галактионова алиби, он сегодня в Химках был.
Вспомнилась фраза из «Ширли-Мырли»
Крикнул что-то там про Галактионова
Тикнизян армянский футболист, а не российский
Ответ STB
Тикнизян армянский футболист, а не российский
Ну так-то у него и паспорт Сербии есть😁🤷🏼‍♂️
Галактионов мстит
Чемпион Сербии по плевкам на трибуне сидел.
Ответ Фут.Боль
Чемпион Сербии по плевкам на трибуне сидел.
мира
Надо было поближе к чужим трибунам подойти попраздновать гол. Глядишь, и файером прилетело б.
Нови-Пазар - позор сербского футбола!
А перед этим в него плюнул Галактионов, а перед этим в него плюнул Зенит!
Дайте видео. Не гола а точного плевка с 20 метров
Это Галактионов приехал)
