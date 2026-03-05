Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
Лукас Вера: вопрос с весом закрыт.
Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера ответил на вопрос о своих физических кондициях.
Аргентинец принял участие в матче против тульского «Арсенала» во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).
– Как оценишь игру?
– Здорово, что вернулся в строй. Это было дело принципа. Вдвойне приятно, что игра победная.
– Как твоя форма?
– Вопрос с весом закрыт. С физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся, – сказал Вера.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Локо с победой, Вера с удачным дебютом!
