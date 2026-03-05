  • Спортс
  • Матерацци про удар Зидана: «Я трижды держал его, и он сказал: «Отдам футболку тебе позже». Я ответил что-то, но но ничего грубее того, что мы, играя детьми, говорили друг другу»
65

Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан.

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци в очередной раз вспомнил о конфликте с экс-полузащитником «Реала» и сборной Франции Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006.

Зидан после словесной перепалки с итальянцем в дополнительное время финального матча ударил соперника головой в грудь и был удален. Италия победила в серии пенальти.

«Когда Буффон отразил удар Зидана головой, Гаттузо хотел меня убить, потому что я не опекал соперника. На самом деле я опекал Трезеге, но иногда лучше не обсуждать с Рино произошедшее.

Вскоре в аналогичной ситуации я придержал Зидана за футболку, чтобы убедиться, что он не выпрыгнет. Потом еще раз. И я дважды извинился.

А на третий раз Зидан сказал: «Если хочешь мою футболку, я отдам ее тебе позже». Я сказал ему что-то... Но ничего грубее того, что мы говорили друг другу детьми, когда играли на набережной в Бари», – рассказал Матерацци в эфире Vivo Azzurro TV.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт FIGC
ЧМ-2006
65 комментариев
Матерацци каждый раз придумывает что-то новое, когда спрашивают про этот разговор
Ответ <Inter>
Матерацци каждый раз придумывает что-то новое, когда спрашивают про этот разговор
По моему даже была выпущена юмористическая книга из серии - что я на самом деле сказал Зидану))
Ответ Aleksandr Dubovik
По моему даже была выпущена юмористическая книга из серии - что я на самом деле сказал Зидану))
Я помню в 2006 году в газете читал шутки😂 про шампини и прочее😂😂😂
Он сказал, что Зидан приплыл на лодке
Ответ Ебздрогыч
Он сказал, что Зидан приплыл на лодке
А после зидановского удара головой заявил, что грозился оторвать эту голову, не более того🙏
Ответ Ебздрогыч
Он сказал, что Зидан приплыл на лодке
он сказал, что Ебздрогыч не сможет нафармить дешевых плюсиков
20 лет раздумывал над словами?
Ответ Олег_Пенза
20 лет раздумывал над словами?
https://www.sports.ru/football/124411792.html
15 лет назад
Ответ Schiaff1no
https://www.sports.ru/football/124411792.html 15 лет назад
А как вы находите такие старые новости? В ручную? Тоже иногда хочется комментарии со спорта к определенным периодам перечитать))
Чел уже сто раз рассказал, что сказал, что предпочитает сестру зидана, вот того и замкнуло, какая же мерзкая гнида матрас
Ответ Dzhansug Bukiya
Чел уже сто раз рассказал, что сказал, что предпочитает сестру зидана, вот того и замкнуло, какая же мерзкая гнида матрас
Что в этом такого?) Зидан сам виноват в том, что не справился с эмоциями и подвел команду будучи лидером. Ну поговорил бы с ним после матча, ударил бы его в подтрибунке) Ничего такого он не сказал, футболисты порой хуже вещи говорят.
Ответ Фанат Доры Дуры
Что в этом такого?) Зидан сам виноват в том, что не справился с эмоциями и подвел команду будучи лидером. Ну поговорил бы с ним после матча, ударил бы его в подтрибунке) Ничего такого он не сказал, футболисты порой хуже вещи говорят.
вы не переспорите фанатика у которого все мрази - святые
Ох уж эта набережная в Бари
Матерацци знатно забайтил Зидана, просто бугага.

Зидана спасла только его репутация великого футболиста, и репутация провокатора у Матерацци.

Но по факту Зидан подставил целую страну. Так не поступают капитаны, особенно в финале ЧМ.
Пожалуй самый тупой поступок в истории футбола, просто катастрофа.

Не зря во французской раздевалке Зидана тогда не простили(некоторые до сих пор не могут простить).
Ответ Proper Chels
Матерацци знатно забайтил Зидана, просто бугага. Зидана спасла только его репутация великого футболиста, и репутация провокатора у Матерацци. Но по факту Зидан подставил целую страну. Так не поступают капитаны, особенно в финале ЧМ. Пожалуй самый тупой поступок в истории футбола, просто катастрофа. Не зря во французской раздевалке Зидана тогда не простили(некоторые до сих пор не могут простить).
Откуда такая информация?)
Проиграли по пенальти
Ответ Proper Chels
Матерацци знатно забайтил Зидана, просто бугага. Зидана спасла только его репутация великого футболиста, и репутация провокатора у Матерацци. Но по факту Зидан подставил целую страну. Так не поступают капитаны, особенно в финале ЧМ. Пожалуй самый тупой поступок в истории футбола, просто катастрофа. Не зря во французской раздевалке Зидана тогда не простили(некоторые до сих пор не могут простить).
Но это ни в коем случае не извиняет Матерацци. Как и Зидана. До этого случая все думали, что он такой же интеллигент, как и его футбол. А оказалось. Бычара тупой.
У М история обрастает все новыми подробностями и ньюансами)
Жаль что Зидан не смотрит Балабанова. Если видишь, что обстановка накаляется, перенеси стрелку на другой день) вас не подставили, а кинули)
Ой, звездобол! На повторе видно, что Зидан дважды слышит его слова, сдерживается, отворачивается и бежит к центру поля. И только на третий раз бьет. Значит, в третий раз "это" сказало что-то такое, чего Зидан "переварить" уже не смог. Короче, типичный итальянский балабол, пытающийся оправдаться. Судя по Престиани, таких трусливых болтунишек у итальянцев в каждом поколении хватает.
Ответ CrishForever
Ой, звездобол! На повторе видно, что Зидан дважды слышит его слова, сдерживается, отворачивается и бежит к центру поля. И только на третий раз бьет. Значит, в третий раз "это" сказало что-то такое, чего Зидан "переварить" уже не смог. Короче, типичный итальянский балабол, пытающийся оправдаться. Судя по Престиани, таких трусливых болтунишек у итальянцев в каждом поколении хватает.
Задумался про Пристиани и как смешно смотрелся ябеда - Винни. По-пацански Зизу повел себя здорово и не стал в прессу выносить сор из избы. Лучше бы ещё пару раз Матераццы ногой пнул. Тогда бы сразу поняли, что итальяшка перегнул палку....
Вывод: итальянские дети дразнят друг друга сестрой проституткой.
Матерацци может и забыл что он там говорил но мы то помним что он там потом рассказывал когда ещё не забыл.
Ответ grauda
Вывод: итальянские дети дразнят друг друга сестрой проституткой. Матерацци может и забыл что он там говорил но мы то помним что он там потом рассказывал когда ещё не забыл.
Сестрой Зидана тогда уж
