Матерацци про удар Зидана: «Я трижды держал его, и он сказал: «Отдам футболку тебе позже». Я ответил что-то, но но ничего грубее того, что мы, играя детьми, говорили друг другу»
Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци в очередной раз вспомнил о конфликте с экс-полузащитником «Реала» и сборной Франции Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006.
Зидан после словесной перепалки с итальянцем в дополнительное время финального матча ударил соперника головой в грудь и был удален. Италия победила в серии пенальти.
«Когда Буффон отразил удар Зидана головой, Гаттузо хотел меня убить, потому что я не опекал соперника. На самом деле я опекал Трезеге, но иногда лучше не обсуждать с Рино произошедшее.
Вскоре в аналогичной ситуации я придержал Зидана за футболку, чтобы убедиться, что он не выпрыгнет. Потом еще раз. И я дважды извинился.
А на третий раз Зидан сказал: «Если хочешь мою футболку, я отдам ее тебе позже». Я сказал ему что-то... Но ничего грубее того, что мы говорили друг другу детьми, когда играли на набережной в Бари», – рассказал Матерацци в эфире Vivo Azzurro TV.
15 лет назад
Зидана спасла только его репутация великого футболиста, и репутация провокатора у Матерацци.
Но по факту Зидан подставил целую страну. Так не поступают капитаны, особенно в финале ЧМ.
Пожалуй самый тупой поступок в истории футбола, просто катастрофа.
Не зря во французской раздевалке Зидана тогда не простили(некоторые до сих пор не могут простить).
Проиграли по пенальти
Матерацци может и забыл что он там говорил но мы то помним что он там потом рассказывал когда ещё не забыл.