Матерацци про удар Зидана: «Я трижды держал его, и он сказал: «Отдам футболку тебе позже». Я ответил что-то, но но ничего грубее того, что мы, играя детьми, говорили друг другу»

Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан.

Бывший защитник «Интера » и сборной Италии Марко Матерацци в очередной раз вспомнил о конфликте с экс-полузащитником «Реала » и сборной Франции Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006 .

Зидан после словесной перепалки с итальянцем в дополнительное время финального матча ударил соперника головой в грудь и был удален. Италия победила в серии пенальти.

«Когда Буффон отразил удар Зидана головой, Гаттузо хотел меня убить, потому что я не опекал соперника. На самом деле я опекал Трезеге , но иногда лучше не обсуждать с Рино произошедшее.

Вскоре в аналогичной ситуации я придержал Зидана за футболку, чтобы убедиться, что он не выпрыгнет. Потом еще раз. И я дважды извинился.

А на третий раз Зидан сказал: «Если хочешь мою футболку, я отдам ее тебе позже». Я сказал ему что-то... Но ничего грубее того, что мы говорили друг другу детьми, когда играли на набережной в Бари», – рассказал Матерацци в эфире Vivo Azzurro TV.