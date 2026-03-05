«Кордоба начинает напоминать Винисиуса: очень много споров, нытья, симуляций. Одно дело – быть крутым футболистом, другое – оставаться порядочным на поле». Дьяков о форварде

Виталий Дьяков: Кордоба начинает напоминать Винисиуса.

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о расистском скандале в матче ЦСКА и «Краснодара» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

После игры полузащитник «быков» Эдуард Сперцян заявил , что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил , что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.

– Понятно, что все эти проявления расизма никого не красят. Я не знаю, почему это стало так часто проявляться. Раньше этого либо вообще не было, либо мало. Или же на это не обращали внимания. Сейчас как-то все больше и больше к этому обращаются. Тяжело отвечать за всех болельщиков, которые находятся на трибунах. Мы видим, что в Лиге чемпионов Винисиус носится по полю, ему там что-то кто-то говорит.

Не знаю, как с этим бороться. Момент сложный. За кричалки болельщиков, я думаю, будут наказываться клубы закрытием трибун. Может, вообще несколько матчей без зрителей скажут проводить.

– Вам не кажется, что Кордоба – мастер провокаций?

– Я скажу так: Джон – один из лучших футболистов в стране, если не лучший. Как о футболисте могу только хорошее сказать. Но со стороны как человек он начинает напоминать Винисиуса. Очень много споров, нытья, падений. Мы же видим, как Винисиус тоже носится по полю и жалуется. Мы же видим, как провоцирует игроков и какое у него поведение.

Такое появилось и у Кордобы: много симуляций, постоянные разговоры с игроками. Даже посмотреть матч чемпионата с «Ростовом», когда Сперцян идет бить пенальти, игрок желто-синих стоит возле точки. Подбегает Кордоба и начинает… Что там с этой точкой, что ее там, вырыть, что ли, могли?

Вот эти моменты, очевидно, его не красят. Так что ему стоит за собой последить, смотреть, как он ведет себя на поле. Одно дело – быть крутым футболистом, другое – оставаться хорошим и порядочным человеком на поле.

– Мы можем подвести итог, что Кордоба – это Винисиус, но только в РПЛ?

– Отчасти да. Я, честно говоря, Винисиуса не перевариваю. Конечно, Кордобе до него в этом плане далековато, но по этой дорожке он уже идет к нему. Потому что последние полгода-год очень много нытья, разборок, падений, недовольств действиями судей.

Не может же быть такого, что все против «Краснодара». Я с этим не согласен. В пользу «Краснодара » тьма судейских ошибок. Поэтому грех Кордобе жаловаться, я думаю, – сказал Дьяков.