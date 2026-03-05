«Кордоба начинает напоминать Винисиуса: очень много споров, нытья, симуляций. Одно дело – быть крутым футболистом, другое – оставаться порядочным на поле». Дьяков о форварде

  • Спортс
Виталий Дьяков: Кордоба начинает напоминать Винисиуса.

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о расистском скандале в матче ЦСКА и «Краснодара» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

После игры полузащитник «быков» Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.

– Понятно, что все эти проявления расизма никого не красят. Я не знаю, почему это стало так часто проявляться. Раньше этого либо вообще не было, либо мало. Или же на это не обращали внимания. Сейчас как-то все больше и больше к этому обращаются. Тяжело отвечать за всех болельщиков, которые находятся на трибунах. Мы видим, что в Лиге чемпионов Винисиус носится по полю, ему там что-то кто-то говорит.

Не знаю, как с этим бороться. Момент сложный. За кричалки болельщиков, я думаю, будут наказываться клубы закрытием трибун. Может, вообще несколько матчей без зрителей скажут проводить.

– Вам не кажется, что Кордоба – мастер провокаций?

– Я скажу так: Джон – один из лучших футболистов в стране, если не лучший. Как о футболисте могу только хорошее сказать. Но со стороны как человек он начинает напоминать Винисиуса. Очень много споров, нытья, падений. Мы же видим, как Винисиус тоже носится по полю и жалуется. Мы же видим, как провоцирует игроков и какое у него поведение.

Такое появилось и у Кордобы: много симуляций, постоянные разговоры с игроками. Даже посмотреть матч чемпионата с «Ростовом», когда Сперцян идет бить пенальти, игрок желто-синих стоит возле точки. Подбегает Кордоба и начинает… Что там с этой точкой, что ее там, вырыть, что ли, могли?

Вот эти моменты, очевидно, его не красят. Так что ему стоит за собой последить, смотреть, как он ведет себя на поле. Одно дело – быть крутым футболистом, другое – оставаться хорошим и порядочным человеком на поле.

– Мы можем подвести итог, что Кордоба – это Винисиус, но только в РПЛ?

– Отчасти да. Я, честно говоря, Винисиуса не перевариваю. Конечно, Кордобе до него в этом плане далековато, но по этой дорожке он уже идет к нему. Потому что последние полгода-год очень много нытья, разборок, падений, недовольств действиями судей.

Не может же быть такого, что все против «Краснодара». Я с этим не согласен. В пользу «Краснодара» тьма судейских ошибок. Поэтому грех Кордобе жаловаться, я думаю, – сказал Дьяков.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Разложил по полочкам Виталий, Джон - крутой футболист, но человек с гнильцой и провокатор на поле, а потом нытьё, когда эти провокации оценивают по достоинству!
Кэп очевидность просто
Что вчера было заметно, так это что ни один игрок ЦСКА не реагировал на поведение Краснодара
Просто продолжали играть. Даже Мойзес никуда не лез
Ответ Mu5ta
Что вчера было заметно, так это что ни один игрок ЦСКА не реагировал на поведение Краснодара Просто продолжали играть. Даже Мойзес никуда не лез
Машина в правильное русло энергию пустил
Пусть Виктор Кордобу на себя возьмёт)
Ну до Винисиуса Кордобе очень далеко. Во всех смыслах. В плане нытья, споров и симуляций тоже.
Ответ Topordo
Ну до Винисиуса Кордобе очень далеко. Во всех смыслах. В плане нытья, споров и симуляций тоже.
То есть Кордоба это миниВини
Ответ Катя СПб
То есть Кордоба это миниВини
Мини быкини:)))
Кого только Спортс уже не опубликовал со своим ни кому не нужным мнением про Кордобу. И все мечтали бы о таком игроке в своей команде.
Ответ Aleksandr Morozov
Кого только Спортс уже не опубликовал со своим ни кому не нужным мнением про Кордобу. И все мечтали бы о таком игроке в своей команде.
Комментарий скрыт
Ответ trav
Комментарий скрыт
Это и делать не надо, вы как только проигрывать начинаете, сразу сами «сыпетесь» мелкие фолы, грубости, агрессия и симуляция, вот ваш ассортимент наигранных схем и это всё как только появился Мусаев в клубе.
Именно с его приходом клуб стал играть грязно
Если на фан трибуне ЦСКА ухали, а на поле было около десятка темнокожих футболистов, то возникает вопрос: "Почему это услышат только Кордоба?". Может он единственный, кто понимает этот язык?
Стопроц. Такой же мерзкий и грязный провокатор 🥴
На поле было штук 10 чернокожих, а вот армянин только 1, может армянину ухали, потому что Сперцян уже все медиа пространство засрал про какой то расизм
По-моему тема максимально раскрыта. Хватит это мусолить!
Согласен с Дьяковым с его сравнением Кордобы и Винисиуса. Понятно, что класс игроков разный. Но и существование расизма в нашей стране - несомненно.
Ответ Albi-13
Согласен с Дьяковым с его сравнением Кордобы и Винисиуса. Понятно, что класс игроков разный. Но и существование расизма в нашей стране - несомненно.
Какой расизм? Его поливают с трибун не потому, что он черный, а потому, что он дерьмо. Футболист хороший, но симулянт и провокатор.
