Психолог Гущин про Соболева: «Ему не хватало здоровой агрессии, инстинкта киллера. Спортсмены – не очень хорошие мальчики. Хорошие не дерутся, не бьют друг друга по ногам, не отбирают мяч»

Психолог Гущин про Соболева: ему не хватало здоровой агрессии, инстинкта киллера.

Спортивный психолог Вадим Гущин разобрал поведение нападающего «Зенита » Александра Соболева .

«Зенит» вышел в полуфинал Пути регионов Фонбет Кубка России, обыграв «Балтику» на выезде во 2-м раунде 1/4 финала (1:0). Соболев вышел на замену на 74-й минуте и через пять минут забил гол – впервые с сентября. После этого он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле , давая понять, что его место на поле. При этом игрок что-то кричал, включая нецензурные слова. После матча Александр заявил : «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается».

– Как вы можете расценить жесты Соболева после забитого мяча? Что он хотел этим показать?

– Эти жесты, как вообще любая жестикуляция в стрессовых ситуациях, она адресована не только вовне. Но и внутрь себя, есть внутреннее «Я». И ты убеждаешь не только других, но убеждаешь себя, что это правильная позиция.

Через жесты информация передается не только окружающим, она идет не только, что называется, в такой внешний театр, но и адресована внутреннему личностному «Я». И жесты, как ни странно, они сильнее действуют на внутреннее «Я», чем слова.

Слова работают хуже, потому что слова – это то, чем мы слишком часто и слишком попусту пользуемся. А вот жесты имеют гораздо большее значение прежде всего для внутриличностного стандарта.

Таким образом Соболев, скорее всего, убеждает себя, что он прав. Что он действительно должен. Жест помогает закрепить убеждение.

Победные жесты стараются воспроизводить, чтобы они были личностные. Это называется ритуал. Но в данном случае речь идет не о ритуале, а просто о жесте, закрепляющим внутреннее состояние уверенности в себе. Наверняка, Соболев его утерял. И это не потому, что он какая-то слабая личность, а потому что нельзя это все сохранять при таком количестве неудач.

Поэтому он все сделал правильно, если подводить итог. И он, надеюсь, в том числе через жест, передал себе эту информацию, что она внутри отложится и поможет ему это состояние воспроизвести в следующей игре. В психологии это называется оптимальное боевое состояние, которое у него было. А через состояние выдать тот же результат.

– Соболев заявил, что теперь он будет «плохим мальчиком». Этим он что хотел сказать?

– Опять, обратите внимание, он как бы обращается сам к себе.

Во-вторых, я вам другую фразу приведу. Наш единственный член МОК, президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев любит говорить, что чемпионами становятся хулиганы.

Специфика спорта, к счастью или к сожалению, состоит в том, что она компенсирует ту агрессию, которую общество не воспринимает. Олимпийские игры появились как компенсация войн. Человек просто должен проявлять эту агрессию в спорте. Он и появился для того, чтобы люди реализовывали мотивы, которые являются не очень социально приемлемыми.

Спортсмены, априори, не очень хорошие мальчики. Хорошие мальчики не дерутся, хорошие мальчики не бьют друг друга по ногам, хорошие мальчики не отбирают друг у друга мяч. Так что все абсолютно правильно, и, наверное, Соболев ухватил главное. Ему не хватало именно той самой здоровой агрессии, инстинкта киллера. Той зацикленности на гол, как у Кержакова : «Бил, бью и буду бить». Вот об этом он, скорее всего, пытался сказать. И опять это правильно.

Только единственное, что в это надо верить. Сила заклинания, как и сила молитвы, определяется верой в то, что ты произносишь. Спорт хорош тем, что мы сразу все увидим, – сказал Гущин.

«Саша теперь будет плохим мальчиком». Соболев бушует после первого гола за пять месяцев

Соболев хочет быть плохим, но пока выглядит наивным