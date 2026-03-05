  • Спортс
  Лапорта о Фонте: «Он делает неуместные замечания, пытаясь дискредитировать меня и наши достижения. Виктор прибегает к демагогической лжи и создает теории, которые не выдерживают критики»
Жоан Лапорта: Фонт пытается дискредитировать меня и мои достижения.

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об обвинениях в отмывании денег. 

Ранее стало известно, что сосьо «Барсы» Исидро Наварро обвинил Лапорту и других боссов клуба в отмывании денег. Заявитель подробно описал сеть компаний, базирующихся на Кипре, в Дубае, Хорватии и Эстонии, сделки с которыми, по его мнению, использовались руководителями клуба для отмывания денег. Среди прочего, он попросил суд изучить сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу» и участие посредника в переговорах с Nike. Национальный суд не принял эту жалобу.

– Считаете ли вы, что за сосьо, подавшим жалобу в Национальный суд, кто-то стоял?

– Все указывает на это, но важно то, что это ложное обвинение, полное фальсификаций и вранья, ни к чему не привело. Что было действительно прискорбно, так это то, что кандидат, прошедший отбор [Виктор Фонт], немедленно поверил новоиспеченному сосьо, который снова получил этот статус, чтобы подать иск в разгар выборов, иск, единственной целью которого было подорвать авторитет этих выборов. Я был разочарован тем, что этот кандидат так быстро поддержал действия, которые явно имели целью сорвать избирательный процесс.

– В некоторых кругах говорят, что у вас нет плана и что это все просто разговоры и никаких действий. Вы согласны?

– Другой кандидат сосредоточился на том, чтобы говорить обо мне, в первую очередь пытаясь вызвать доверие у тех, кто хотел подорвать избирательный процесс, а также прибегая к неуместным замечаниям, направленным исключительно на дискредитацию меня, нашей платформы и всего, чего мы достигли.

Похоже, им просто не нравится то, что мы сделали. Возможно, они знают, что им нужно делать, но в их предложениях изложены очевидные вещи, которые мы уже обсуждали в нашем совете директоров, а теперь и в нашей предвыборной кампании. Они прибегают к демагогической лжи и создают теории, которые просто не выдерживают критики, – сказал Лапорта.

Лапорта и Фонт зарегистрированы как кандидаты на пост президента «Барсы»: у Жоана 7226 одобренных подписей, у Виктора – 4440. Сирии не хватило 90 подписей

Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Пока одни объясняли программу, другие резали хамон и готовили макароны. В барселонизме есть запрос на перемены»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
Лапорта обвиняет кого то в демагогии. Иронично.
Ответ Евгений Сидоров
Лапорта обвиняет кого то в демагогии. Иронично.
Иронично, что о демагогии рассуждает персонаж, оставивший 4042 комментария чуть более чем за два года.
Говорит Лапорта, который постоянно спекулировал на имени Месси для победы... Короче очередная битва жабы с гадюкой!
Рыбак рыбака...
Лапорта не называет по имени. Как Путин Навального
