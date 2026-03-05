Гол «Динамо» в ворота «Спартака» на 9-й отменен из-за офсайда. Бело-голубые открыли счет на 5-й

Гол «Динамо» «Спартаку» отменили из-за офсайда.

Гол «Динамо» в ворота «Спартака » отменен из-за офсайда.

Бело-голубые принимают красно-белых в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Уже на 5-й минуте счет открыл полузащитник «Динамо » Муми Нгамале .

На 9-й после навеса со штрафного с фланга Максим Осипенко мешал Александру Максименко во вратарской, мяч залетел в сетку от Рубенса Диаса после серии отскоков.

ВАР вмешался в эпизод, и после продолжительной проверки ассистенты главного судьи Ивана Абросимова зафиксировали офсайд.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.