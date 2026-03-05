  • Спортс
  • Галактионов о 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Сказалась необходимость адаптации к искусственном полю, но нужно было использовать свои шансы. Всегда есть над чем работать»


Михаил Галактионов оценил победу над тульским «Арсеналом».

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над тульским «Арсеналом» во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).

– Всегда есть над чем работать. Нужно было реализовывать свои моменты. Думаю, сказалась необходимость адаптации к искусственном полю. Но нужно было использовать свои шансы.

– Связана травма Пиняева с искусственным полем?

– Все возможно. Он готовился, разминался, его ничего не беспокоило. Пока рано говорить о каких‑то диагнозах. Нужно дождаться результатов МРТ.

– Почему произошла обратная замена Веры?

– У нас есть разные модели игры. Замена связана не с плохим качеством его игры, но нам нужен был более мобильный футболист в этот момент.

Поздравляю ребят с проходом дальше. Ожидали непростой матч, анализировали соперника. Организованная команда, знаем тренерский штаб по работе в Армении, играли с ними неоднократно на сборах в разные годы. Стилистику их понимали, старались гнуть свою линию. Владели территориальным преимуществом, нужно было постараться не давать сопернику вернуться в игру, когда вели в один гол.

Жаль, что Алексей [Батраков] не забил пенальти, но ему полная поддержка от клуба и ребят, поблагодарили его за хорошую игру. Уверен, что все надо делать вовремя и в нужный момент. Он еще выручит нас, это наш лидер и ведущий игрок. Ничего страшного не произошло.

В концовке матча соперник воспрял, пытался вернуться в игру, создал подходы, но Митрюшкин надежно сработал, и линия обороны наша выдала неплохой матч, – сказал Галактионов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
Плохой матч, Мих Мих.
Ответ Дмитрий Махаев
Плохой матч, Мих Мих.
Плохой пенальти Ал Бат.
В прошлом сезоне погнался за кубком основным составом без ротации , в итоге в лужу сел и в кубке и на чемпионат сил не хватило.
