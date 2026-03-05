  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Проблема в том, что 95% судей не играли в футбол. ВАР должен им помогать, но там же сидят такие же люди. Поэтому они иногда принимают абсурдные решения»
55

Александр Мостовой: «Проблема в том, что 95% судей не играли в футбол. ВАР должен им помогать, но там же сидят такие же люди. Поэтому они иногда принимают абсурдные решения»

Александр Мостовой назвал причину судейских ошибок в России.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о причинах судейских ошибок в российском футболе.

«В нашем футболе, особенно в матчах чемпионата России, бывает много странных моментов, судьи допускают оплошности. Но проблема в том, что 95% судей не играли в футбол. И я представляю, как им приходится трудно, они просто не понимают, где и как любой игрок может повести себя так или иначе.

Даже с ВАР им бывает трудно. ВАР должен помогать судьям, но там же сидят такие же люди, не игравшие в футбол. Поэтому они иногда принимают абсурдные решения», – сказал Мостовой.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
logoсудьи
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
РИА Новости
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Такое ощущение, что я эту новость читаю в 20-й раз за последнюю неделю... Журналисты вообще перестали напрягаться, спрашивают одно и тоже, получают один и тот же ответ, вуаля, новая новость, выделяем как важную!
Ответ ser91337
Такое ощущение, что я эту новость читаю в 20-й раз за последнюю неделю... Журналисты вообще перестали напрягаться, спрашивают одно и тоже, получают один и тот же ответ, вуаля, новая новость, выделяем как важную!
Ровно та же мысль появилась. Проверил по тегу Моста. Третий раз за неделю одна и та же новость. Только слова в другом порядке. Это просто позор какой-то.
В целом в любой профессии в мире нужен навык игры в футбол, как вообще можно жить если не играл на проф уровне
Ответ Павел Пеньков
В целом в любой профессии в мире нужен навык игры в футбол, как вообще можно жить если не играл на проф уровне
Проблема 95% дикторов спортивных новостей в том, что они не были проф. спортсменами! Как ты можешь озвучивать с суфлера результаты вчерашних матчей в Лиге Чемпионов, если ты никогда чашку над головой не поднимал?
По Мостовому все беды нашего футбола оттого,что тренеры - не футболисты, судьи - не футболисты, и даже сами футболисты - не футболисты…
Ответ Тиджани Бабангида
По Мостовому все беды нашего футбола оттого,что тренеры - не футболисты, судьи - не футболисты, и даже сами футболисты - не футболисты…
Он на очень опасном пути. Может, ведь, заявить, что и дзюдоист не футболист)
Ответ Тиджани Бабангида
По Мостовому все беды нашего футбола оттого,что тренеры - не футболисты, судьи - не футболисты, и даже сами футболисты - не футболисты…
Тренеры 95 процентов футболисты, футболисты не все, но футболисты, судьи не футболисты, очевидно посторонние люди. И очевидно же что при таких зарплатах футболисты судить не пойдут.
Мостовой уверенно движется к финальному открытию — «проблема в том, что 95% болельщиков не играли в футбол. И я представляю, как им приходится трудно, они просто не понимают, где и как любой игрок может повести себя так или иначе»
Проблема в том, что 95% комментаторов на спортсе не играли в футбол. Поэтому иногда и появляются абсурдные комментарии под высказываниями Царя.
Ответ Gosha Babushkin
Проблема в том, что 95% комментаторов на спортсе не играли в футбол. Поэтому иногда и появляются абсурдные комментарии под высказываниями Царя.
эпизод из одного матча
комментаторы яростно спорят насчёт пенальти насчёт борьбы руками, а я про себя: на ноги посмотрите!
через пару минут - а, вот оказывается где было нарушение!)
наступ на ногу
Смотреть футбол должны только люди, игравшие в футбол, иные не смогут адекватно оценить происходящее на поле...
Ответ Data Architector
Смотреть футбол должны только люди, игравшие в футбол, иные не смогут адекватно оценить происходящее на поле...
А играть в футбол могут только те, кто и в прежней жизни играл в футбол) иначе нельзя
Мостовой: "В стране проблемы, потому чиновники никогда не играли в футбол"
Ответ Pavlov_16
Мостовой: "В стране проблемы, потому чиновники никогда не играли в футбол"
В стране проблемы в том числе потому что у нас в думе и политике люди необразованные и не профессиональные финансисты , юристы, политологи а певцы, певички, попы разные, спортсмены 2+2 сложить не в состоянии, хрен пойми кто...
С таким же успехом кто-то может сказать: «99% судей не совершали преступлений, поэтому они принимают абсурдные решения в суде».
А зрители у Мостового тоже обязаны в футбол играть? Жду новости: проблема болельщиков в том, что они не играли в футбол. И вообще не надо останавливаться! Проблема Путина и Ельцина, что они не играли в футбол! Проблема P vs NP в том, что ни P, ни NP не играли в футбол!
Предложение Флэшмоба - не комментировать новости с участием А. Мостового
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 1:1 – Педро забил в свои ворота, Соболев – в чужие, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
10 минут назадФото
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
27 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
29 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
51 минуту назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
56 минут назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
сегодня, 09:28Фото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о судействе: «Арбитры не понимают футбол, потому что не играли. Надо брать экс-игроков, но они не рвутся. Я один раз попробовал, но слишком на футбол засматривался»
5 минут назад
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
16 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
33 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
33 минуты назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
45 минут назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
сегодня, 09:28
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Рекомендуем