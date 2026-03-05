Александр Мостовой: «Проблема в том, что 95% судей не играли в футбол. ВАР должен им помогать, но там же сидят такие же люди. Поэтому они иногда принимают абсурдные решения»
Александр Мостовой назвал причину судейских ошибок в России.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о причинах судейских ошибок в российском футболе.
«В нашем футболе, особенно в матчах чемпионата России, бывает много странных моментов, судьи допускают оплошности. Но проблема в том, что 95% судей не играли в футбол. И я представляю, как им приходится трудно, они просто не понимают, где и как любой игрок может повести себя так или иначе.
Даже с ВАР им бывает трудно. ВАР должен помогать судьям, но там же сидят такие же люди, не игравшие в футбол. Поэтому они иногда принимают абсурдные решения», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
