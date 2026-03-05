  • Спортс
  Наташа Королева нанесла символический удар перед матчем «Динамо» – «Спартак» в Кубке России
Наташа Королева нанесла символический удар перед матчем «Динамо» – «Спартак» в Кубке России

Наташа Королева нанесла удар перед матчем «Динамо» и «Спартака».

Советская и российская эстрадная певица, актриса, модель и телеведущая Наташа Королева нанесла символический удар перед началом первого матча 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» – «Спартак».

52-летняя заслуженная артистка Российской Федерации вышла на поле «ВТБ Арены» в бело-голубом костюме с шарфом «Динамо».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
33 комментария
Спартак и Динамо они, если честно...
я офигел когда услышал что она заслуженная артистка России. чем заслужила то?
этим самым
ну то что не народная уже хорошо
…. в отличии от удара по яйкам Тарзана после измены который был вовсе не символическим
«Динамо» в поисках фартового амбассадора решило поменять Бабасян на Порывай.
Баба - сян)))
Перепутала киевское динамо с московским?
Лев Валерьянович, как сосед по даче подсказал за кого надо болеть.
Милфа уже такая, а помню ее еще подростком
Бахнула полстакана?
Судя по виду, значительно больше.
Бахнула Матвиенко.
Из каких закромов ее достали
