Наташа Королева нанесла символический удар перед матчем «Динамо» – «Спартак» в Кубке России

Наташа Королева нанесла удар перед матчем «Динамо» и «Спартака».

Советская и российская эстрадная певица, актриса, модель и телеведущая Наташа Королева нанесла символический удар перед началом первого матча 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо » – «Спартак ».

52-летняя заслуженная артистка Российской Федерации вышла на поле «ВТБ Арены » в бело-голубом костюме с шарфом «Динамо».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»