Наташа Королева нанесла символический удар перед матчем «Динамо» – «Спартак» в Кубке России
Наташа Королева нанесла удар перед матчем «Динамо» и «Спартака».
Советская и российская эстрадная певица, актриса, модель и телеведущая Наташа Королева нанесла символический удар перед началом первого матча 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» – «Спартак».
52-летняя заслуженная артистка Российской Федерации вышла на поле «ВТБ Арены» в бело-голубом костюме с шарфом «Динамо».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Спартак и Динамо они, если честно...
я офигел когда услышал что она заслуженная артистка России. чем заслужила то?
этим самым
я офигел когда услышал что она заслуженная артистка России. чем заслужила то?
ну то что не народная уже хорошо
…. в отличии от удара по яйкам Тарзана после измены который был вовсе не символическим
«Динамо» в поисках фартового амбассадора решило поменять Бабасян на Порывай.
Баба - сян)))
Перепутала киевское динамо с московским?
Лев Валерьянович, как сосед по даче подсказал за кого надо болеть.
Милфа уже такая, а помню ее еще подростком
Бахнула полстакана?
Судя по виду, значительно больше.
Бахнула Матвиенко.
Из каких закромов ее достали
Синие лебеди)
