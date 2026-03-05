  • Спортс
50

Анчелотти и Тухель «МЮ» не возглавят. Обсуждают Де Дзерби, Нагельсманна и Мартинеса, Почеттино и МакКенна не считаются фаворитами (Бен Джейкобс)

Анчелотти и Тухель «МЮ» не возглавят.

Карло Анчелотти и Томас Тухель не претендуют на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Как сообщил на стриме The United Stand инсайдер Бен Джейкобс, оба специалиста продолжат тренировать свои команды – сборные Бразилии и Англии соответственно – после ЧМ-2026.

На данный момент в «МЮ» обсуждаются кандидатуры Роберто Де Дзерби (без команды после ухода из «Марселя»), Юлиана Нагельсманна (сборная Германии) и Роберто Мартинеса (сборная Португалии).

Маурисио Почеттино (сборная США) и Киран МакКенна («Ипсвич») по-прежнему рассматриваются в качестве кандидатов на работу в «Юнайтед», но не считаются главными претендентами на эту должность.

Сейчас команду тренирует Майкл Кэррик – у него 6 побед, ничья и поражение. «МЮ» идет 3-м в таблице АПЛ.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт The United Stand в X
50 комментариев
Из всех кандидатов, с натяжкой Нагельсманн норм. Остальные - кошмар.
Ответ Football Forever
Из всех кандидатов, с натяжкой Нагельсманн норм. Остальные - кошмар.
Комментарий скрыт
Ответ Football Forever
Из всех кандидатов, с натяжкой Нагельсманн норм. Остальные - кошмар.
Реально кто-то верит в этого гения, который даже в шипе был посредственностью?
Эйфория от первых матчей прошла и игра МЮ ухудшается с каждым матчем. В прошлых турах отскочили - вчера нет.
И это при том, что у Ньюкасла была красная + куча травм + куча матчей.

В следующем сезоне вместо 4 матчей в месяц придется играть по 8. Тут любой из списка предпочтительней Кэррика.
Дайте Кэррику спокойно поработать
Ответ kokakoka
Дайте Кэррику спокойно поработать
а можно не надо?
Ответ DanyBoggot
а можно не надо?
нет
Как же жалко Кэррика. Он там делает невозможное, чуть ли не рекорды бьет, а они ему такой информационный фон подкладывают. Не по-человечески это, тем более со своим
Ответ Илья Аширов
Как же жалко Кэррика. Он там делает невозможное, чуть ли не рекорды бьет, а они ему такой информационный фон подкладывают. Не по-человечески это, тем более со своим
Ну он и преподносил себя на собеседовании, как человек согласившийся с ролью временного, ему один фиг плюс будет если он эту команду за уши в ЛС отправит, с таким достижением не пропадет, но я за то чтобы оставили.
Ответ Илья Аширов
Как же жалко Кэррика. Он там делает невозможное, чуть ли не рекорды бьет, а они ему такой информационный фон подкладывают. Не по-человечески это, тем более со своим
Согласен с тобой брат,оставьте Каррика тренером да? Что вам ещё то надо,он реально прёт Юнайтед как никто другой,а они всё ищат кого-то
Де Дзерби, который из всех команд постоянно вылетает со скандалом, все равно один из главных претендентов во все клубы известные всегда. Вот она сила пиара
Ответ Акер
Де Дзерби, который из всех команд постоянно вылетает со скандалом, все равно один из главных претендентов во все клубы известные всегда. Вот она сила пиара
А кто его пиарит то? На моей памяти его только Гвардиола хвалил, но он каждому сопернику отсыпает дежурную порцию похвалы. То что он числится постоянно в списках претендентов на тренерство говорит либо о скудном выборе тренеров в современном футболе, либо о некомпетентности руководителей клубов, которые его рассматривают, либо просто журналисты ради кликов пихают в такие списки всех кто более-менее на слуху
Ответ Акер
Де Дзерби, который из всех команд постоянно вылетает со скандалом, все равно один из главных претендентов во все клубы известные всегда. Вот она сила пиара
Причем его скорее всего и назначат. Ну я так думаю
Там из известных Газзаев давно свободен)
Ответ Алексей Толпыженков
Там из известных Газзаев давно свободен)
говорят Газзаев не тренер, а...
Ответ humaroff
говорят Газзаев не тренер, а...
Да Пёс его знает кто он сейчас✊😄
Странно еще, что Де Дзерби не рассматривают на роль нового верховного лидера Ирана. В остальных шорт-листах он всегда фаворит последние года четыре.
Лучше уж хай Кэррик остается, нежели звать в команду де дзерби.
Только не Почеттино...
Второй Тоттенхем будет лишним
Дураки, берите Аллегри. Топ4 железобетон, хоть и игра блевотная
Ответ Валера Васин
Дураки, берите Аллегри. Топ4 железобетон, хоть и игра блевотная
А у кого она по твоим словам не блевотная
За Кэррика и двор! Хватит всех этих тренеров, нужен просто свой! Я бы вообще Аморим оставил, но это так, мечты.
