Анчелотти и Тухель «МЮ» не возглавят. Обсуждают Де Дзерби, Нагельсманна и Мартинеса, Почеттино и МакКенна не считаются фаворитами (Бен Джейкобс)

Анчелотти и Тухель «МЮ» не возглавят.

Карло Анчелотти и Томас Тухель не претендуют на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед »

Как сообщил на стриме The United Stand инсайдер Бен Джейкобс, оба специалиста продолжат тренировать свои команды – сборные Бразилии и Англии соответственно – после ЧМ-2026.

На данный момент в «МЮ» обсуждаются кандидатуры Роберто Де Дзерби (без команды после ухода из «Марселя»), Юлиана Нагельсманна (сборная Германии) и Роберто Мартинеса (сборная Португалии).

Маурисио Почеттино (сборная США) и Киран МакКенна («Ипсвич») по-прежнему рассматриваются в качестве кандидатов на работу в «Юнайтед», но не считаются главными претендентами на эту должность.

Сейчас команду тренирует Майкл Кэррик – у него 6 побед, ничья и поражение. «МЮ» идет 3-м в таблице АПЛ.