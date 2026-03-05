Анчелотти и Тухель «МЮ» не возглавят. Обсуждают Де Дзерби, Нагельсманна и Мартинеса, Почеттино и МакКенна не считаются фаворитами (Бен Джейкобс)
Анчелотти и Тухель «МЮ» не возглавят.
Карло Анчелотти и Томас Тухель не претендуют на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Как сообщил на стриме The United Stand инсайдер Бен Джейкобс, оба специалиста продолжат тренировать свои команды – сборные Бразилии и Англии соответственно – после ЧМ-2026.
На данный момент в «МЮ» обсуждаются кандидатуры Роберто Де Дзерби (без команды после ухода из «Марселя»), Юлиана Нагельсманна (сборная Германии) и Роберто Мартинеса (сборная Португалии).
Маурисио Почеттино (сборная США) и Киран МакКенна («Ипсвич») по-прежнему рассматриваются в качестве кандидатов на работу в «Юнайтед», но не считаются главными претендентами на эту должность.
Сейчас команду тренирует Майкл Кэррик – у него 6 побед, ничья и поражение. «МЮ» идет 3-м в таблице АПЛ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт The United Stand в X
Эйфория от первых матчей прошла и игра МЮ ухудшается с каждым матчем. В прошлых турах отскочили - вчера нет.
И это при том, что у Ньюкасла была красная + куча травм + куча матчей.
В следующем сезоне вместо 4 матчей в месяц придется играть по 8. Тут любой из списка предпочтительней Кэррика.
Второй Тоттенхем будет лишним