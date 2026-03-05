Форвард «Хетафе» Сатриано об ударе Рюдигера в лицо Рико: «Здоровье Диего было под угрозой. Я не понял решения судьи, это ошибка. Надеюсь, этому будут уделять больше внимания»
Нападающий «Хетафе» Мартин Сатриано прокомментировал эпизод с Антонио Рюдигером и Диего Рико в 1-м тайме матча с «Реалом» (1:0).
На 26-й минуте защитник «Хетафе» Диего Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил соперника в плечо, а затем в челюсть. Рико схватился за лицо, встреча была остановлена. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, но не зафиксировал нарушения правил.
«Я был очень близко и своими глазами увидел, как он ударил его коленом в лицо. Я не понял решения судьи. Это была ошибка, которой не должно было случиться, под угрозой было здоровье Диего.
Я надеюсь, что в будущем таким эпизодам будут уделять больше внимания», – сказал Сатриано.