«Локомотив» выиграл 4 матча подряд после поражения от «Спартака» в Кубке

«Локомотив» довел серию побед до четырех матчей.

Команда тренера Михаила Галактионова сегодня в гостях обыграла тульский «Арсенал » (2:1) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Ранее москвичи выиграли у «Пари НН» (2:1) в Мир РПЛ . До зимней паузы железнодорожники также победили «Сочи» (4:2) и «Ростов» (3:1) в чемпионате России. Последнее поражение – от «Спартака» (2:3) в Кубке 26 ноября.

9 марта «Локомотив » примет «Ахмат» в рамках Премьер-лиги.