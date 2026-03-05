«Локомотив» сыграет с «Крыльями» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Игра пройдет в Самаре

«Локо» сыграет с «Крыльями» в полуфинале Кубка России.

«Локомотив » сыграет с «Крыльями Советов» в первом этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Команда тренера Михаила Галактионова сегодня на выезде победила тульский «Арсенал» (2:1) во втором этапе 1/4 финала, а «Крылья » вчера выиграли у «Оренбурга» (2:0).

Игра состоится в Самаре в период с 17 по 19 марта.

Во втором полуфинале Пути регионов «Зенит» на своем поле сыграет с «Динамо» Махачкала.