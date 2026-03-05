«Локомотив» сыграет с «Крыльями» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Игра пройдет в Самаре
«Локо» сыграет с «Крыльями» в полуфинале Кубка России.
«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» в первом этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Команда тренера Михаила Галактионова сегодня на выезде победила тульский «Арсенал» (2:1) во втором этапе 1/4 финала, а «Крылья» вчера выиграли у «Оренбурга» (2:0).
Игра состоится в Самаре в период с 17 по 19 марта.
Во втором полуфинале Пути регионов «Зенит» на своем поле сыграет с «Динамо» Махачкала.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зарубимся в Самаре 💪
Хорошо бы если во 2-м матче Евсеев зарубится и пройдёт Зенит, а Локо Крылья. Вот это заруба будет
Хорошо бы если во 2-м матче Евсеев зарубится и пройдёт Зенит, а Локо Крылья. Вот это заруба будет
Не будет. Потом одним сверху упадут быки или кони, а другим менты или мясо. Евсеев с Локо только после прохода этих топ соперников может встретиться.
А почему в Самаре? Если КС играли дома этот раунд, а Локо на выезде. В прошлом кубке всегда тот, кто играл на выезде предыдущий раунд, играл дома
А почему в Самаре? Если КС играли дома этот раунд, а Локо на выезде. В прошлом кубке всегда тот, кто играл на выезде предыдущий раунд, играл дома
Локо после группы шёл по пути РПЛ, а Крылья по пути регионов.
Локо после группы шёл по пути РПЛ, а Крылья по пути регионов.
С сыгранного раунда обе уже шли по пути регионов. Крылья играли дома, Локо на выезде..
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем