  • Батраков не забил с пенальти во второй раз в карьере – «Арсеналу» в Кубке. У хавбека «Локо» 9 точных ударов с точки
Батраков не забил с пенальти во второй раз в карьере – «Арсеналу» в Кубке. У хавбека «Локо» 9 точных ударов с точки

Батраков не забил с пенальти во второй раз в карьере.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не реализовал пенальти в матче 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с тульским «Арсеналом» (2:1, второй тайм).

На 82-й минуте защитник Кирилл Большаков выставленной рукой заблокировал дальний удар Батракова. Арбитр Кирилл Левников указал на точку после того, как изучил повтор эпизода на мониторе.

Батраков не забил с 11-метровой отметки – 21-летний голкипер Михаил Цулая не успел улететь в угол и среагировал на мяч, шедший по центру низом.

Отметим, что 20-летний Батраков, отдавший голевой пас в этом матче, не реализовал пенальти всего второй раз в карьере на взрослом уровне.

В ноябре 2025 года в 1/8 финала Пути РПЛ он не забил «Спартаку» (1:3), ворота которого защищал Илья Помазун. При этом у Алексея 9 точных ударов с точки в Мир РПЛ и Кубке.

Подробная статистика выступлений Батракова, набравшего 17 (11+6) очков в 18 матчах Премьер-лиги, доступна здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Ничего, бывает, главное что на результате не отразилось
Не во второй, если брать послематчевые. С пеналями у него вообще не очень.
Что то в Кубке России не забиваются пенальти, пусть другие пробуют)
