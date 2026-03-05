  • Спортс
  АПЛ вряд ли разрешит ВАР вмешиваться в ситуации с угловыми. Клубы недовольны правилом, что игроки должны будут оставаться вне поля до одной минуты при травмах
АПЛ вряд ли разрешит ВАР вмешиваться в ситуации с угловыми. Клубы недовольны правилом, что игроки должны будут оставаться вне поля до одной минуты при травмах

ВАР не будет проверять назначение угловых в АПЛ.

В Английской Премьер-лиге не хотят, чтобы ВАР проверял назначенные угловые.

На прошлой неделе Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил расширение полномочий ВАР: теперь видеоассистенты судей смогут вмешиваться со вторыми желтыми карточками и назначением угловых. Также судьи на ВАР смогут пересматривать ошибочное присуждение желтой или красной карточки в случае, когда судья на поле перепутал игроков. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27.

Как сообщает The Times, в АПЛ не хотят принимать поправки, касающиеся вмешательства ВАР в ситуации с угловыми. Лигам дадут свободу выбора относительно того, вводить ли данное правило.

Отмечается, что в УЕФА тоже относятся к этому нововведению настороженно, но, скорее всего, введут это правило в Лиге чемпионов – то же самое намерена сделать ФИФА на чемпионате мира.

Также утверждается, что клубы АПЛ недовольны новым правилом, которое касается затяжек времени: теперь игроки, получившие травму и покидающие поле, должны будут оставаться вне игры до одной минуты.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
если апл разрешит вар по требованию тренеров - это будет без сомнения революционным решением, тк буквально на каждый такой запрос судьи должны будут дать комментарий, и пояснять почему обнимашки на угловых например - это ок. впоследствии может сложиться база подобных комментариев, где будет четко видна непоследовательность этих деревянных судей. так что лига будет оттягивать этот момент как можно дольше
если апл разрешит вар по требованию тренеров - это будет без сомнения революционным решением, тк буквально на каждый такой запрос судьи должны будут дать комментарий, и пояснять почему обнимашки на угловых например - это ок. впоследствии может сложиться база подобных комментариев, где будет четко видна непоследовательность этих деревянных судей. так что лига будет оттягивать этот момент как можно дольше
Маразм крепчал
если апл разрешит вар по требованию тренеров - это будет без сомнения революционным решением, тк буквально на каждый такой запрос судьи должны будут дать комментарий, и пояснять почему обнимашки на угловых например - это ок. впоследствии может сложиться база подобных комментариев, где будет четко видна непоследовательность этих деревянных судей. так что лига будет оттягивать этот момент как можно дольше
Я тоже хотел чтобы видеоповторы рассмотрели по требованию тренера и озвучили свои решение. Дальше не было бы никаких проблем.
Скажите, а зачем тогда нужно столько человек на этом варе, если они смотрят лишь пару моментов за матч? Там их сидит 4 или 5. Чё делают?
В чём прикол то всего этого? Мы на ТВ повторы видим секунд через 5-10. В чём проблема если непонятно от кого мяч ушел то посмотреть быстренько на варе и сказать судье чё будет. С аутами, с угловыми. Странно почему ЖК не рассматриваются. Проверка вар это же реально секунд 10-15 при таком кол-ве человек и в нынешних реалиях, где полно камер
Так игроки валяются, медиков зовут и время тянут, или темп сбивают. А теперь игрок подумает стоит ли ломать комедию и оставлять на минуту команду в меньшинстве
