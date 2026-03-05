АПЛ вряд ли разрешит ВАР вмешиваться в ситуации с угловыми. Клубы недовольны правилом, что игроки должны будут оставаться вне поля до одной минуты при травмах
В Английской Премьер-лиге не хотят, чтобы ВАР проверял назначенные угловые.
На прошлой неделе Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил расширение полномочий ВАР: теперь видеоассистенты судей смогут вмешиваться со вторыми желтыми карточками и назначением угловых. Также судьи на ВАР смогут пересматривать ошибочное присуждение желтой или красной карточки в случае, когда судья на поле перепутал игроков. Изменения вступят в силу с сезона-2026/27.
Как сообщает The Times, в АПЛ не хотят принимать поправки, касающиеся вмешательства ВАР в ситуации с угловыми. Лигам дадут свободу выбора относительно того, вводить ли данное правило.
Отмечается, что в УЕФА тоже относятся к этому нововведению настороженно, но, скорее всего, введут это правило в Лиге чемпионов – то же самое намерена сделать ФИФА на чемпионате мира.
Также утверждается, что клубы АПЛ недовольны новым правилом, которое касается затяжек времени: теперь игроки, получившие травму и покидающие поле, должны будут оставаться вне игры до одной минуты.
В чём прикол то всего этого? Мы на ТВ повторы видим секунд через 5-10. В чём проблема если непонятно от кого мяч ушел то посмотреть быстренько на варе и сказать судье чё будет. С аутами, с угловыми. Странно почему ЖК не рассматриваются. Проверка вар это же реально секунд 10-15 при таком кол-ве человек и в нынешних реалиях, где полно камер