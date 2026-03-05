Тутберидзе о Роналду: «Рассматриваю только его как спортсмена, как о мужчине не задумывалась. Симпатичный такой. Правильно питается, поддерживает себя. Только уважение»
Тутберидзе о Роналду: не задумываюсь о нем как о мужчине.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос о внешности Криштиану Роналду.
– Были ли у вас идеалы красоты?
– В моем поколении всем нравилась Джулия Робертс.
– А о мужчинах – вот Криштиану Роналду считают то красивым, то смазливым.
– Рассматриваю только его как спортсмена и профессионала. Но как о мужчине не задумывалась.
Симпатичный такой. Правильно питается, поддерживает себя. Только уважение, – сказала Тутберидзе.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
и вы без нас не можете, футболисты, частенько сюда заходите)
хватку! Заголовок должен быть
Тутберидзе отказала Роналду. Уважаю, но нет!
Ну что вы, право слово
Она же его съест😄
Ну за исключением Глейхенгауза и Дудакова 😁