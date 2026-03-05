Тутберидзе о Роналду: «Рассматриваю только его как спортсмена, как о мужчине не задумывалась. Симпатичный такой. Правильно питается, поддерживает себя. Только уважение»

Тутберидзе о Роналду: не задумываюсь о нем как о мужчине.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос о внешности Криштиану Роналду .

– Были ли у вас идеалы красоты?

– В моем поколении всем нравилась Джулия Робертс.

– А о мужчинах – вот Криштиану Роналду считают то красивым, то смазливым.

– Рассматриваю только его как спортсмена и профессионала. Но как о мужчине не задумывалась.

Симпатичный такой. Правильно питается, поддерживает себя. Только уважение, – сказала Тутберидзе.