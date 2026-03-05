  • Спортс
Тутберидзе о Роналду: «Рассматриваю только его как спортсмена, как о мужчине не задумывалась. Симпатичный такой. Правильно питается, поддерживает себя. Только уважение»

Тутберидзе о Роналду: не задумываюсь о нем как о мужчине.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос о внешности Криштиану Роналду.

– Были ли у вас идеалы красоты?

– В моем поколении всем нравилась Джулия Робертс.

– А о мужчинах – вот Криштиану Роналду считают то красивым, то смазливым.

– Рассматриваю только его как спортсмена и профессионала. Но как о мужчине не задумывалась.

Симпатичный такой. Правильно питается, поддерживает себя. Только уважение, – сказала Тутберидзе.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Пускай не сразу, пускай так долго, окольными путями. Но Роналду всё таки оказался на ветке фигурного катания
Ответ Cruel Snake
Пускай не сразу, пускай так долго, окольными путями. Но Роналду всё таки оказался на ветке фигурного катания
Замаскированная провокация)
Ответ Cruel Snake
Пускай не сразу, пускай так долго, окольными путями. Но Роналду всё таки оказался на ветке фигурного катания
отлично))))
и вы без нас не можете, футболисты, частенько сюда заходите)
Спортс ну что это такое... Теряете
хватку! Заголовок должен быть

Тутберидзе отказала Роналду. Уважаю, но нет!

Ну что вы, право слово
Ответ Cruel Snake
Спортс ну что это такое... Теряете хватку! Заголовок должен быть Тутберидзе отказала Роналду. Уважаю, но нет! Ну что вы, право слово
Пирс Морган оборвет все телефоны Криштиану после таких новостей, по берегите пожалуйста нервы и чувства уже немолодого британца))
Ответ Cruel Snake
Спортс ну что это такое... Теряете хватку! Заголовок должен быть Тутберидзе отказала Роналду. Уважаю, но нет! Ну что вы, право слово
Так-то наоборот - "Роналду отказал Тутберидзе")
Роналду: "Ты тоже ничего, зачётная милфа"
Ответ klimkamnev
Роналду: "Ты тоже ничего, зачётная милфа"
Ну и вкусы
Ответ Воскресенец
Ну и вкусы
Чем старше дама - тем вкуснее борщ🤌🤌
Если начнет прыгать квады, можно будет обратить внимание.
Ответ Алекс75
Если начнет прыгать квады, можно будет обратить внимание.
Этого недостаточно. Помним про вторую оценку.
Никогда не понимала, что в Роналду симпатичного. По мне так массовый психоз какой-то.
Ответ amolia
Никогда не понимала, что в Роналду симпатичного. По мне так массовый психоз какой-то.
А она и сказала , что не воспринимает его как мужчину. потом только добавила .
Ответ amolia
Никогда не понимала, что в Роналду симпатичного. По мне так массовый психоз какой-то.
Либо вы не видели молодого Роналду, во времена его отношений с Ириной Шейк. Либо у вас какие-то заоблачные стандарты тогда
Вообще не представляю мужчину с ней рядом..
Она же его съест😄
Ну за исключением Глейхенгауза и Дудакова 😁
Ответ Анастасия Платонова
Вообще не представляю мужчину с ней рядом.. Она же его съест😄 Ну за исключением Глейхенгауза и Дудакова 😁
Этих уже съела.
Ответ Анастасия Платонова
Вообще не представляю мужчину с ней рядом.. Она же его съест😄 Ну за исключением Глейхенгауза и Дудакова 😁
Потом утром мужику слушать, где он недокрутил ночью и что по ’компонентам’ оказался слабоват -- не каждому захочется
Если мужчина, то соответственно Ричард Гир
Ответ Амин Чич
Если мужчина, то соответственно Ричард Гир
Скорее Сосо Павлиашвили
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Скорее Сосо Павлиашвили
Ну где Джулия, значит рядом Ричард )))
Примерно так Криштиану Роналду и запомнится в истории - как "Симпатичный такой. Правильно питается, поддерживает себя."
Роналду?Ну такая...напомаженная капризная прынцесска
Что в нем красивого? Просто очень популярный спортсмен, который следит за собой и все. Красоты какой то в нем не замечаю, скорее он сам пытается себе сделать такой имидж
Ответ varvara
Что в нем красивого? Просто очень популярный спортсмен, который следит за собой и все. Красоты какой то в нем не замечаю, скорее он сам пытается себе сделать такой имидж
Не нужен он нам красивый, он нам нужен результативный! И неважно, что уже 40! Раз выходит на поле, пусть по-прежнему забивает!
Рекомендуем