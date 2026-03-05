«Орландо Сити» предлагает Гризманну зарплату 10-15 млн евро в год до уплаты налогов

Гризманну предлагают в МЛС 10-15 млн евро в год.

Стала известна зарплата, которую клуб «Орландо Сити» предложил нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну .

Ранее сообщалось , что 34-летний француз может уйти из «Атлетико» в клуб МЛС уже в ближайшее время, стороны согласовали практически все детали. Позже стало известно , что Антуан приостановил переговоры с «Орландо» после выхода «Атлетико » в финал Кубка Испании. Трансферное окно в североамериканской лиге закрывается 26 марта.

Как сообщает Atletico Universe со ссылкой на Маттео Моретто и Radio MARCA, «Орландо Сити » предлагает Гризманну зарплату 10-15 миллионов евро в год до уплаты налогов – примерно 7 млн чистыми.

Чемпион мира забил 6 голов в 23 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь .