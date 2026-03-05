2

«Орландо Сити» предлагает Гризманну зарплату 10-15 млн евро в год до уплаты налогов

Гризманну предлагают в МЛС 10-15 млн евро в год.

Стала известна зарплата, которую клуб «Орландо Сити» предложил нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну.

Ранее сообщалось, что 34-летний француз может уйти из «Атлетико» в клуб МЛС уже в ближайшее время, стороны согласовали практически все детали. Позже стало известно, что Антуан приостановил переговоры с «Орландо» после выхода «Атлетико» в финал Кубка Испании. Трансферное окно в североамериканской лиге закрывается 26 марта.

Как сообщает Atletico Universe со ссылкой на Маттео Моретто и Radio MARCA, «Орландо Сити» предлагает Гризманну зарплату 10-15 миллионов евро в год до уплаты налогов – примерно 7 млн чистыми.

Чемпион мира забил 6 голов в 23 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Atletico Universe
2 комментария
По меркам МЛС деньги приличные, у Месси чуть за 20, Инсинье 15 с небольшим, Бускетс получал 8,4, остальные меньше, Миранчук 3,7. Тем более Гризманн обожает штаты, будет играть и заниматься любимым делом, получать хорошие деньги, а в свободное время кайфовать на матчах любимой всем сердцем национальной баскетбольной ассоциации)
Какая разница кто сколько предлагает. Важно где он сейчас и интересно ли ему менять это место.
