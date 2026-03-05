  • Спортс
  • Булыкин о расизме на матче ЦСКА и «Краснодара»: «Не думаю, что Кордоба будет просто так говорить о таких вещах. Винисиуса тоже называют провокатором, но мало что можно доказать»
41

Дмитрий Булыкин: не думаю, что Кордоба провоцировал кого-то.

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о расистском скандале в матче ЦСКА и «Краснодара». 

После игры полузащитник «быков» Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.

«Пока сложно что-то говорить об этой ситуации, нужно расследование. Это серьезное обвинение, органы должны разобраться в этом эпизоде.

Но я не думаю, что Кордоба будет просто так говорить о таких вещах. Винисиуса тоже называют провокатором, но мало что можно доказать.

Хотя на стадионах много камер – по сути, можно найти виновных, если болельщики действительно что-то кричали. Не думаю, что Кордоба провоцировал кого-то», – сказал Булыкин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Только недавно Вильягру обвиняли в расизме без доказательств
Но Кордоба святой
«… Но я не думаю, что Кордоба будет просто так говорить о таких вещах...»

Откуда эта святая наивность?!? А я всегда думаю, что карту расизма разыгрывают именно ради того, чтобы получить преимущество.

Добиться наказания для соперника, запугать его на будущее - не смей, мол, с нами связываться.

Те африканцы, что сегодня играют в футбол в Европе вообще ничего не знают о расизме. Они тренировались вместе с белыми детьми / юношами / взрослыми. К ним со всем уважением относятся СМИ и клубы. Их никто и никогда ни в чем не ограничивал.
Ответ korablev
«… Но я не думаю, что Кордоба будет просто так говорить о таких вещах...» Откуда эта святая наивность?!? А я всегда думаю, что карту расизма разыгрывают именно ради того, чтобы получить преимущество. Добиться наказания для соперника, запугать его на будущее - не смей, мол, с нами связываться. Те африканцы, что сегодня играют в футбол в Европе вообще ничего не знают о расизме. Они тренировались вместе с белыми детьми / юношами / взрослыми. К ним со всем уважением относятся СМИ и клубы. Их никто и никогда ни в чем не ограничивал.
"Откуда эта святая наивность?!?"
Это не наивность, это заработок.
Галицкий много работает со СМИ, вспомните как после удаления Кордобы повылазили "эксперты" которых несколько лет не было видно, потом пропали. Прошло полгода и вот снова вдруг о них вспомнили.
Видимо Дима поиздержался и готов за определённую сумму высказать то что надо Галицкому.
Ответ ЦСКА УСБ
"Откуда эта святая наивность?!?" Это не наивность, это заработок. Галицкий много работает со СМИ, вспомните как после удаления Кордобы повылазили "эксперты" которых несколько лет не было видно, потом пропали. Прошло полгода и вот снова вдруг о них вспомнили. Видимо Дима поиздержался и готов за определённую сумму высказать то что надо Галицкому.
А цска не работает со СМИ типа) никому правда не нужна, только обсуждение острых новостей
Давайте уже заканчивать с этой темой, надоело. Все уже высказались. Клубы тоже. Будут результаты расследования пусть решают. Наказывают или оправдывают.
Уже доказано что Винисиус провокатор. Он же один темный, а остальные все снежки!
Булыкин перед матчей дал прогноз что Краснодар выиграет. Видимо сейчас очень растроен. Мусор и разгром в раздевалке Краснодара для него нормально, Кордоба просто так обвинять никого в расизме не будет и тд. Скоро жду новость от него, что засудили Краснодар.
Мало того что Винисиус сам такой, так ещё и прецедент создал, сейчас видимо ещё не один такой случай будет. При чём ведь доказательств вообще никаких нет. Забейте себе голову футболом, а не всякой ######
Ответ Cruel Snake
Мало того что Винисиус сам такой, так ещё и прецедент создал, сейчас видимо ещё не один такой случай будет. При чём ведь доказательств вообще никаких нет. Забейте себе голову футболом, а не всякой ######
Этим болеют там. Так пусть болеют. Нет, мы эту дрянь, как дети малые, сюда тащим.
т.е валяться, симмулировать, играть грязно, ныть, жаловаться всем вокруг он может, а выдавать желаемое за действительное не может?
Это безобразно, когда ещё официально не расследованную ситуацию судят с позиции бла-бла некомпетентные люди. Для чего это делается ? Чтобы разжечь или погасить?
Булыкин: «Я не думаю». Дальше никакой текст не нужен.
Булыкин - проплаченный провокатор.
