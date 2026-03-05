Булыкин о расизме на матче ЦСКА и «Краснодара»: «Не думаю, что Кордоба будет просто так говорить о таких вещах. Винисиуса тоже называют провокатором, но мало что можно доказать»

Дмитрий Булыкин: не думаю, что Кордоба провоцировал кого-то.

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о расистском скандале в матче ЦСКА и «Краснодара».

После игры полузащитник «быков» Эдуард Сперцян заявил , что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма. Генеральный директор «Краснодара » Владимир Хашиг сообщил , что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.

«Пока сложно что-то говорить об этой ситуации, нужно расследование. Это серьезное обвинение, органы должны разобраться в этом эпизоде.

Но я не думаю, что Кордоба будет просто так говорить о таких вещах. Винисиуса тоже называют провокатором, но мало что можно доказать.

Хотя на стадионах много камер – по сути, можно найти виновных, если болельщики действительно что-то кричали. Не думаю, что Кордоба провоцировал кого-то», – сказал Булыкин.