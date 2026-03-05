Булыкин о расизме на матче ЦСКА и «Краснодара»: «Не думаю, что Кордоба будет просто так говорить о таких вещах. Винисиуса тоже называют провокатором, но мало что можно доказать»
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о расистском скандале в матче ЦСКА и «Краснодара».
После игры полузащитник «быков» Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.
«Пока сложно что-то говорить об этой ситуации, нужно расследование. Это серьезное обвинение, органы должны разобраться в этом эпизоде.
Но я не думаю, что Кордоба будет просто так говорить о таких вещах. Винисиуса тоже называют провокатором, но мало что можно доказать.
Хотя на стадионах много камер – по сути, можно найти виновных, если болельщики действительно что-то кричали. Не думаю, что Кордоба провоцировал кого-то», – сказал Булыкин.
Но Кордоба святой
Откуда эта святая наивность?!? А я всегда думаю, что карту расизма разыгрывают именно ради того, чтобы получить преимущество.
Добиться наказания для соперника, запугать его на будущее - не смей, мол, с нами связываться.
Те африканцы, что сегодня играют в футбол в Европе вообще ничего не знают о расизме. Они тренировались вместе с белыми детьми / юношами / взрослыми. К ним со всем уважением относятся СМИ и клубы. Их никто и никогда ни в чем не ограничивал.
Это не наивность, это заработок.
Галицкий много работает со СМИ, вспомните как после удаления Кордобы повылазили "эксперты" которых несколько лет не было видно, потом пропали. Прошло полгода и вот снова вдруг о них вспомнили.
Видимо Дима поиздержался и готов за определённую сумму высказать то что надо Галицкому.