  • FA обвинила Нету из «Челси» в «ненадлежащем поведении» в отношении судей после удаления за две желтые за три минуты в дерби с «Арсеналом»
FA обвинила Нету из «Челси» в «ненадлежащем поведении» в отношении судей после удаления за две желтые за три минуты в дерби с «Арсеналом»

Нету из «Челси» обвинили в «ненадлежащем поведении» в отношении судей.

Нападающий «Челси» Педру Нету может получить дополнительное наказание за удаление в матче 28-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:2).

25-летний португалец на 67-й минуте гостевого дерби получил первую карточку за претензии к работе судей. На 70-й Нету в подкате сбил Габриэла Мартинелли, убегавшего в контратаку по левому флангу, и получил вторую желтую от арбитра Даррена Инглэнда. Он спорил с рефери и эмоционально жестикулировал, покидая поле. Кроме того, футболист спорил с четвертым арбитром Стюартом Эттуэллом.

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула против Нету обвинение в «ненадлежащем поведении» по отношению к Инглэнду: «Игрок действовал ненадлежащим образом, не покинув поле вовремя и/или используя оскорбительные слова в адрес судей». Педру должен до 9 марта ответить на обвинение.

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор сообщил, что Нету извинился перед командой после удаления.

На счету Педру 5 голов и 4 ассиста в 28 матчах АПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
Тут скорее английских судей надо за ненадлежащее поведение обвинять. Несколько туров уже косяк на косяке.
Ну FA… Высосали из пальца. Нету, скорее всего, не знал, что ему первую желтую выписали, поэтому так отреагировал.
Ответ Nachalnik
Ну FA… Высосали из пальца. Нету, скорее всего, не знал, что ему первую желтую выписали, поэтому так отреагировал.
Знал. Ему ее в лицо показали
Ответ Artem Schetnikov
Знал. Ему ее в лицо показали
Ок. Тогда конечно, он сам себе буратино
FA все делает чтоб он против сити не играл.
Ну да, это же не "волков" удалять когда те начали играть в рестлинг вместо футбола.
