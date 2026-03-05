FA обвинила Нету из «Челси» в «ненадлежащем поведении» в отношении судей после удаления за две желтые за три минуты в дерби с «Арсеналом»

Нету из «Челси» обвинили в «ненадлежащем поведении» в отношении судей.

Нападающий «Челси» Педру Нету может получить дополнительное наказание за удаление в матче 28-го тура АПЛ против «Арсенала » (1:2).

25-летний португалец на 67-й минуте гостевого дерби получил первую карточку за претензии к работе судей. На 70-й Нету в подкате сбил Габриэла Мартинелли, убегавшего в контратаку по левому флангу, и получил вторую желтую от арбитра Даррена Инглэнда. Он спорил с рефери и эмоционально жестикулировал, покидая поле. Кроме того, футболист спорил с четвертым арбитром Стюартом Эттуэллом.

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула против Нету обвинение в «ненадлежащем поведении» по отношению к Инглэнду: «Игрок действовал ненадлежащим образом, не покинув поле вовремя и/или используя оскорбительные слова в адрес судей». Педру должен до 9 марта ответить на обвинение.

Главный тренер «Челси » Лиэм Росеньор сообщил, что Нету извинился перед командой после удаления.

На счету Педру 5 голов и 4 ассиста в 28 матчах АПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь .