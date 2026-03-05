ЦСКА: «Болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не из-за цвета кожи, а из-за некорректного поведения. Жаль, что Сперцян присоединился к тенденции необоснованных обвинений»

ЦСКА отреагировал на обвинения в расизме после игры с «Краснодаром».

ЦСКА сделал официальное заявление относительно расистского скандала в матче с «Краснодаром» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

После игры полузащитник «быков» Эдуард Сперцян заявил , что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил , что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.

«ПФК ЦСКА категорически осуждает любые проявления расизма. ЦСКА уже много десятилетий является интернациональной командой, в которой чтут и уважают спортсменов любых национальностей, рас и вероисповеданий. Вся история клуба и непосредственно вчерашняя игра, где с капитанской повязкой вышел Мойзес , это подтверждают. А менее года назад Вагнер Лав, Чиди Одиа , Клод Макелеле и Дидье Дрогба стали главными участниками гала-матча в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА.

Нам удивительно, что ЦСКА с учетом вышеизложенного должен высказываться по теме расизма, но обвинения со стороны ФК «Краснодар » озвучены серьезные. Однако на данный момент они не имеют под собой никакой фактической основы: сейчас у нас нет представления о том, что и когда было услышано игроками соперника. К сожалению, выступавшие спикеры не дали вводных.

Клуб запустил внутреннее расследование, задачей которого является анализ любых доступных видеозаписей трибун – от технических камер и трансляционных до частных кадров и съемок представителей СМИ. Нами уже было просмотрено огромное количество материалов и опрошено много потенциальных свидетелей: от сотрудников по работе с болельщиками до стюардов и представителей медиа, работавших в зоне Трибуны А. Мы обязательно доведем до конца наше расследование по итогам заявления коллег, и вне зависимости от разбирательств со стороны КДК в случае обнаружения отдельных эпизодов неподобающего поведения виновные будут наказаны по всей строгости.

Просматривая видеоматериалы, мы в очередной раз убедились, насколько мощной и невероятной накануне была поддержка наших болельщиков, которые не отдыхали ни минуты, гнали вперед наших футболистов и оказывали давление на соперника. Однако также уже сейчас нами было найдено определенное количество эпизодов, которые можно трактовать как провокационные действия со стороны отдельных футболистов «Краснодара» в сторону наших игроков и болельщиков.

В свою очередь, тему состояния гостевой раздевалки мы не считаем достойной обсуждения, не поддерживаем публикацию обсуждаемого видео и не будем как-либо дополнительно комментировать – здесь, как было сказано в заявлении «Краснодара», у каждого свое понимание нормы. И мы с большим сожалением вынуждены согласиться с «Краснодаром»: после очередного очного матча мы вновь уходим от обсуждения игры.

Футбольному болельщику понятно, по чьей инициативе это действительно происходит. Так было и после декабрьского матча, когда представители «Краснодара» безапелляционно обвинили нашего футболиста, так и ранее во время матча в Москве, где Джон Кордоба повздорил с Мойзесом, а в подтрибунном помещении на сильно повышенных тонах и с агрессивной жестикуляцией что-то хотел от нашего главного тренера. В свою очередь, главный тренер соперника на пресс-конференции тогда позволил высказывание, разделявшее тренеров по национальному признаку.

Мы не делали громких заявлений и не спешили обвинять кого-либо в национализме. В таких вопросах необходимо взвешенно и серьезно подойти к разбирательству, а не менять повестку обвинениями. И нам жаль, что Эдуард Сперцян, который осенью сам стал жертвой обвинений в расизме, теперь присоединился к тенденции таких же необоснованных обвинений.

Джона Кордобу мы давно знаем не только как большого игрока, но, к сожалению, и как мастера провокаций. Думаем, что болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не потому, что он является сильным футболистом и не из-за цвета кожи, а из-за системного некорректного поведения, которым он уже не в первый раз открыто проявляет неуважение к оппонентам на футбольном поле, судьям, болельщикам и всему российскому футболу», – говорится в заявлении московского клуба.