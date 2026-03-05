  • Спортс
  • ЦСКА: «Болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не из-за цвета кожи, а из-за некорректного поведения. Жаль, что Сперцян присоединился к тенденции необоснованных обвинений»
ЦСКА: «Болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не из-за цвета кожи, а из-за некорректного поведения. Жаль, что Сперцян присоединился к тенденции необоснованных обвинений»

ЦСКА отреагировал на обвинения в расизме после игры с «Краснодаром».

ЦСКА сделал официальное заявление относительно расистского скандала в матче с «Краснодаром» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

После игры полузащитник «быков» Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.

«ПФК ЦСКА категорически осуждает любые проявления расизма. ЦСКА уже много десятилетий является интернациональной командой, в которой чтут и уважают спортсменов любых национальностей, рас и вероисповеданий. Вся история клуба и непосредственно вчерашняя игра, где с капитанской повязкой вышел Мойзес, это подтверждают. А менее года назад Вагнер Лав, Чиди Одиа, Клод Макелеле и Дидье Дрогба стали главными участниками гала-матча в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА.

Нам удивительно, что ЦСКА с учетом вышеизложенного должен высказываться по теме расизма, но обвинения со стороны ФК «Краснодар» озвучены серьезные. Однако на данный момент они не имеют под собой никакой фактической основы: сейчас у нас нет представления о том, что и когда было услышано игроками соперника. К сожалению, выступавшие спикеры не дали вводных.

Клуб запустил внутреннее расследование, задачей которого является анализ любых доступных видеозаписей трибун – от технических камер и трансляционных до частных кадров и съемок представителей СМИ. Нами уже было просмотрено огромное количество материалов и опрошено много потенциальных свидетелей: от сотрудников по работе с болельщиками до стюардов и представителей медиа, работавших в зоне Трибуны А. Мы обязательно доведем до конца наше расследование по итогам заявления коллег, и вне зависимости от разбирательств со стороны КДК в случае обнаружения отдельных эпизодов неподобающего поведения виновные будут наказаны по всей строгости.

Просматривая видеоматериалы, мы в очередной раз убедились, насколько мощной и невероятной накануне была поддержка наших болельщиков, которые не отдыхали ни минуты, гнали вперед наших футболистов и оказывали давление на соперника. Однако также уже сейчас нами было найдено определенное количество эпизодов, которые можно трактовать как провокационные действия со стороны отдельных футболистов «Краснодара» в сторону наших игроков и болельщиков.

В свою очередь, тему состояния гостевой раздевалки мы не считаем достойной обсуждения, не поддерживаем публикацию обсуждаемого видео и не будем как-либо дополнительно комментировать – здесь, как было сказано в заявлении «Краснодара», у каждого свое понимание нормы. И мы с большим сожалением вынуждены согласиться с «Краснодаром»: после очередного очного матча мы вновь уходим от обсуждения игры.

Футбольному болельщику понятно, по чьей инициативе это действительно происходит. Так было и после декабрьского матча, когда представители «Краснодара» безапелляционно обвинили нашего футболиста, так и ранее во время матча в Москве, где Джон Кордоба повздорил с Мойзесом, а в подтрибунном помещении на сильно повышенных тонах и с агрессивной жестикуляцией что-то хотел от нашего главного тренера. В свою очередь, главный тренер соперника на пресс-конференции тогда позволил высказывание, разделявшее тренеров по национальному признаку.

Мы не делали громких заявлений и не спешили обвинять кого-либо в национализме. В таких вопросах необходимо взвешенно и серьезно подойти к разбирательству, а не менять повестку обвинениями. И нам жаль, что Эдуард Сперцян, который осенью сам стал жертвой обвинений в расизме, теперь присоединился к тенденции таких же необоснованных обвинений.

Джона Кордобу мы давно знаем не только как большого игрока, но, к сожалению, и как мастера провокаций. Думаем, что болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не потому, что он является сильным футболистом и не из-за цвета кожи, а из-за системного некорректного поведения, которым он уже не в первый раз открыто проявляет неуважение к оппонентам на футбольном поле, судьям, болельщикам и всему российскому футболу», – говорится в заявлении московского клуба. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Красавчики, все по делу написано, особенно последний абзац
Ответ Миша Воробьёв
Красавчики, все по делу написано, особенно последний абзац
Комментарий скрыт
Ответ Сергей Школин
Комментарий скрыт
Какой бред, сам то читал что написал?
Брейдо наносит ответный удар
Ответ IzhStyle
Брейдо наносит ответный удар
Комментарий скрыт
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
К сожалению, нет. Кордоба действительно ведёт себя провокационно и неуважительно по отношению и к соперникам, и к чужим болельщикам, прикрываясь заряженностью
Предыдущий домашний матч ЦСКА играл против Оренбурга в составе которого есть единственный негр, казалось оскорбляй не хочу ведь он один и не промахнешься, но была тишина. Возможно дело в самом Кордобе..
Ответ Streetbor
Предыдущий домашний матч ЦСКА играл против Оренбурга в составе которого есть единственный негр, казалось оскорбляй не хочу ведь он один и не промахнешься, но была тишина. Возможно дело в самом Кордобе..
Комментарий скрыт
Ответ Streetbor
Предыдущий домашний матч ЦСКА играл против Оренбурга в составе которого есть единственный негр, казалось оскорбляй не хочу ведь он один и не промахнешься, но была тишина. Возможно дело в самом Кордобе..
В Реале Винисиус страдает от расизма, в Краснодаре Кордоба...
Просто этот жук хочет побыстрее свалить из РПЛ, максимально навалив при этом. Вот и все дела
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Просто этот жук хочет побыстрее свалить из РПЛ, максимально навалив при этом. Вот и все дела
Уйти так, чтобы потом в Европе его уважали, ибо он "боролся с расизмом в клятой Россиюшке". Он думает, что если у Винисиуса прокатывает, то и у него тоже
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Просто этот жук хочет побыстрее свалить из РПЛ, максимально навалив при этом. Вот и все дела
Комментарий скрыт
Горжусь своим любимым клубом. Все четко,без истерик и по делу🔴🔵
Ответ Игорь Смирнов
Горжусь своим любимым клубом. Все четко,без истерик и по делу🔴🔵
спасибо брат я тоже топлю за него с 90го Донецк с тобой 👋👍
Кони молодцы
По полочкам
А потому что надоело. Краснодар быстро скатился до уровня самой мерзкой команды РПЛ
Ответ thesuperdrum
А потому что надоело. Краснодар быстро скатился до уровня самой мерзкой команды РПЛ
Комментарий скрыт
Ответ thesuperdrum
А потому что надоело. Краснодар быстро скатился до уровня самой мерзкой команды РПЛ
Комментарий скрыт
Ну вы серьезно? Центральный Спортивный Клуб Африки и расисты? Думбия белый? Муса белый? Вагнер ,главная легенда ,тоже ариец ? Может Рондон или Траоре а может Олисе или Одиа ,белые? Это как хз обвинять фанов Барселоны в оскорбление латиноамериканцев ...🚬🐀Краснодар просто стали мерзкой командой сельского розлива ,с непомерным эго. А Кордоба олицетворение этого шапито .
Ответ Daniel Novaro
Ну вы серьезно? Центральный Спортивный Клуб Африки и расисты? Думбия белый? Муса белый? Вагнер ,главная легенда ,тоже ариец ? Может Рондон или Траоре а может Олисе или Одиа ,белые? Это как хз обвинять фанов Барселоны в оскорбление латиноамериканцев ...🚬🐀Краснодар просто стали мерзкой командой сельского розлива ,с непомерным эго. А Кордоба олицетворение этого шапито .
Ну и конечно же, белый представитель из Нигера - Муса Маазу!
Ответ Daniel Novaro
Ну вы серьезно? Центральный Спортивный Клуб Африки и расисты? Думбия белый? Муса белый? Вагнер ,главная легенда ,тоже ариец ? Может Рондон или Траоре а может Олисе или Одиа ,белые? Это как хз обвинять фанов Барселоны в оскорбление латиноамериканцев ...🚬🐀Краснодар просто стали мерзкой командой сельского розлива ,с непомерным эго. А Кордоба олицетворение этого шапито .
Зачем вот это перечисление фамилий???
Играли бы в Краснодаре - и да - отдельные личности (например - Вагнер Лав) запросто услышали бы подобное от вас. Ибо для армейских всегда были "все средства хороши" для своих целей.
Каждый раз когда вижу как Кордоба общается с арбитром удивляюсь почему ему не показывают ЖК. Ему явно можно больше чем остальным.
Ответ Олег
Каждый раз когда вижу как Кордоба общается с арбитром удивляюсь почему ему не показывают ЖК. Ему явно можно больше чем остальным.
Комментарий скрыт
Ответ sportsmerzkierebyata
Комментарий скрыт
Дорости до Акинфеева!
