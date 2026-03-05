  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Форвард «Юве» Опенда прошел вакуумный массаж с помощью стеклянных, пластиковых и бамбуковых присосок. Ранее это делал Гирасси из «Боруссии»
Фото
14

Форвард «Юве» Опенда прошел вакуумный массаж с помощью стеклянных, пластиковых и бамбуковых присосок. Ранее это делал Гирасси из «Боруссии»

Опенда прошел вакуумный массаж с помощью присосок.

Нападающий «Ювентуса» Лои Опенда прибегнул к услугам необычного массажиста.

26-летний форвард сборной Бельгии прошел процедуру в бельгийском оздоровительном центре Akhijama у Райана Шовехейда сертифицированного специалиста по хиджаме.

Хиджама – это древний метод капиллярного кровопускания (вакуум-терапия), при котором путем микронасечек на коже и использования банок удаляется «застойная» кровь, что стимулирует самообновление организма, очищение от токсинов, улучшает кровообращение и уменьшает боли. Процедура применяется при мигренях, болях в спине, суставах и для повышения иммунитета.

Стеклянные, пластиковые и бамбуковые присоски были прикреплены к спине и ногам Опенда, создавая так называемый «эффект всасывания» на коже и способствуя восстановлению мышц.

В центре Akhijama ранее проходил процедуры нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси и другие известные футболисты. А вакуум-терапию по ходу карьеры также использовал бывший форвард «Реала» Карим Бензема.

Отметим, что Лои забил 1 гол в 23 матчах Серии А. Его статистика – здесь.

Изображение: instagram.com/stories/akhijama.belgium

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Corriere dello Sport
logoЛои Опенда
logoЮвентус
logoСборная Бельгии по футболу
logoСеру Гирасси
logoБоруссия Дортмунд
logoсерия А Италия
logoбундеслига Германия
logoЗдоровье
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мракобесие не лечится, лучше бы банки забивал в сериале, за него ещё платить 45 лямов, а потом пытаться хоть за 20 продать за.....
Мы все проходили этот "массаж" в детстве))
Удручающую статистику пациента можно посмотреть здесь:
https://www.sports.ru/football/person/lois-openda/
То есть по сути поставил банки.
Достаточно простой советской...
Написано же хиджама даже в аккаунте)
Забавно сейчас зайти на ветку с новостью о его аренде
Ответ Peter Parker
Забавно сейчас зайти на ветку с новостью о его аренде
бундеслига просто лига мошенников) 3.5 гола за игру, забивают все)
Ответ Dzhansug Bukiya
бундеслига просто лига мошенников) 3.5 гола за игру, забивают все)
в Лиге 1 он тоже много забивал
Из ЛЧ вылетели. Из кубка Италии вылетели. Сериал в этом сезоне можно покорить только если все матчи пять ноль выигрывать.
А он на массаже...
ептыть, банки!! детвора блин!!
Играть от этого лучше он не станет.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе – самый быстрый нападающий среди оставшихся в ЛЧ игроков, Хусанов – лучший среди центральных защитников, Хакими – среди фланговых. Гордон – быстрее всех
17 февраля, 17:30
«Ювентус» обыграл «Рому» благодаря голам Опенда и Консейсау – 2:1
20 декабря 2025, 21:38
«Ювентус» арендовал Опенда у «Лейпцига» за 3,3+0,8 млн евро и обязан выкупить за 40,6 млн при определенных условиях
1 сентября 2025, 20:44Фото
Рекомендуем
Главные новости
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
6 минут назадФото
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
23 минуты назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
25 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
47 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
52 минуты назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
57 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о судействе: «Арбитры не понимают футбол, потому что не играли. Надо брать экс-игроков, но они не рвутся. Я один раз попробовал, но слишком на футбол засматривался»
1 минуту назад
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
12 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
29 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
29 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
41 минуту назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
57 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Рекомендуем