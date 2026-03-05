Форвард «Юве» Опенда прошел вакуумный массаж с помощью стеклянных, пластиковых и бамбуковых присосок. Ранее это делал Гирасси из «Боруссии»
Нападающий «Ювентуса» Лои Опенда прибегнул к услугам необычного массажиста.
26-летний форвард сборной Бельгии прошел процедуру в бельгийском оздоровительном центре Akhijama у Райана Шовехейда сертифицированного специалиста по хиджаме.
Хиджама – это древний метод капиллярного кровопускания (вакуум-терапия), при котором путем микронасечек на коже и использования банок удаляется «застойная» кровь, что стимулирует самообновление организма, очищение от токсинов, улучшает кровообращение и уменьшает боли. Процедура применяется при мигренях, болях в спине, суставах и для повышения иммунитета.
Стеклянные, пластиковые и бамбуковые присоски были прикреплены к спине и ногам Опенда, создавая так называемый «эффект всасывания» на коже и способствуя восстановлению мышц.
В центре Akhijama ранее проходил процедуры нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси и другие известные футболисты. А вакуум-терапию по ходу карьеры также использовал бывший форвард «Реала» Карим Бензема.
Отметим, что Лои забил 1 гол в 23 матчах Серии А. Его статистика – здесь.
Изображение: instagram.com/stories/akhijama.belgium
