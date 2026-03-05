Аллегри в случае назначения в «Реал» хотел бы вернуть Модрича и подписать Рабьо (Tuttosport)
Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри в случае назначения в «Реал» попросит испанский клуб подписать двух футболистов из своей нынешней команды.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет назначить 58-летнего итальянца летом. Президент «сливочных» Флорентино Перес якобы намерен сделать ставку на проверенного специалиста, которого уже пытались пригласить дважды – в 2019-м и 2021-м.
Как утверждает Tuttosport, Массимилиано всем доволен в «Милане», но если он решит вести переговоры с «Мадридом», то выдвинет два условия.
Первое – возвращение в клуб Луки Модрича, контракт которого с миланцами рассчитан по схеме «1+1», и решение о продолжении сотрудничества пока не принято. Аллегри отвел бы 40-летнему хорвату в своем штабе роль хранителя мадридского духа, объединяющего прошлое и будущее.
Второе условие – подписание полузащитника Адриена Рабьо, который играл важную роль у Массимилиано в «Ювентусе» и сейчас является одним из лидеров «Милана».
