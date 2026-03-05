  • Спортс
  • Аллегри в случае назначения в «Реал» хотел бы вернуть Модрича и подписать Рабьо (Tuttosport)
121

Аллегри в случае назначения в «Реал» хотел бы вернуть Модрича и подписать Рабьо (Tuttosport)

Модрич может вернуться в «Реал» с Аллегри.

Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри в случае назначения в «Реал» попросит испанский клуб подписать двух футболистов из своей нынешней команды.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет назначить 58-летнего итальянца летом. Президент «сливочных» Флорентино Перес якобы намерен сделать ставку на проверенного специалиста, которого уже пытались пригласить дважды – в 2019-м и 2021-м.

Как утверждает Tuttosport, Массимилиано всем доволен в «Милане», но если он решит вести переговоры с «Мадридом», то выдвинет два условия.

Первое – возвращение в клуб Луки Модрича, контракт которого с миланцами рассчитан по схеме «1+1», и решение о продолжении сотрудничества пока не принято. Аллегри отвел бы 40-летнему хорвату в своем штабе роль хранителя мадридского духа, объединяющего прошлое и будущее.

Второе условие – подписание полузащитника Адриена Рабьо, который играл важную роль у Массимилиано в «Ювентусе» и сейчас является одним из лидеров «Милана».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Tuttosport
Массимилиано Аллегри
Реал Мадрид
Милан
серия А Италия
возможные трансферы
Адриен Рабьо
Лука Модрич
Ла Лига
121 комментарий
я бы Роналдо Феномена вернул, а чё?
Ответ Glukinho
я бы Роналдо Феномена вернул, а чё?
Я бы весь состав 16/17, эх, мечты💭
Ответ Glukinho
я бы Роналдо Феномена вернул, а чё?
Модрич в Реал, Месси в Барсу🔥
еще Крооса и Каземиро, на фланги Роналду и Бэйла с гольфа вернуть, и можно играть
Ответ SRvR
еще Крооса и Каземиро, на фланги Роналду и Бэйла с гольфа вернуть, и можно играть
Рамос: а я?
Ответ SRvR
еще Крооса и Каземиро, на фланги Роналду и Бэйла с гольфа вернуть, и можно играть
Макс шарит. Ещё Зидана надо тренером вернуть или Жозе.
Ответ Александр Кузнецов
Сегодня 1 апреля?!?
Напомню,в своё время Туттоспорт первыми написали,что Роналду переходит в Юве и с них все угарали🤷😆 Поэтому если это произойдёт,то будем все вместе смеяться?)))
Ответ Александр Кузнецов
Сегодня 1 апреля?!?
да
Мать Рабьо vs окружение Винисиуса
Мы бы все посмотрели бы :)
Ответ Twilight_Shadow
Мать Рабьо vs окружение Винисиуса Мы бы все посмотрели бы :)
Мама Рабьо,Мама Мбаппе,Мама Джуда
Ответ Timbaland
Мама Рабьо,Мама Мбаппе,Мама Джуда
И Мама Стиффлера...
Де Шильо может вместо Каррераса ещё перейти
Реал пусть готовит футболку с номером 2
И Пепе с Рамосом на ЦЗ
Ответ Кудри Гендузи
И Пепе с Рамосом на ЦЗ
Ватафа
Ответ Кудри Гендузи
И Пепе с Рамосом на ЦЗ
Пепе без Лоло деньги на ветер.
Только не он, мучить вечный 1-0 автобус унылый, в свое время Капелло уволили за такое, даже при чемпионстве Реала.
Ответ Игорь Горшков
Только не он, мучить вечный 1-0 автобус унылый, в свое время Капелло уволили за такое, даже при чемпионстве Реала.
Самое красивое в футболе - это счёт на табло ! )
Ответ Игорь Горшков
Только не он, мучить вечный 1-0 автобус унылый, в свое время Капелло уволили за такое, даже при чемпионстве Реала.
Футбол то изменился. По мне футбол Аллегри идеально подойдёт под Реал. 9 человека будут оборонятся, как только получат мяч выбивают в сторону Вини/Мбаппе и они в контратаках зарешают. Футбол Реала создана под такой футбол. Они никогда не играли в комбинационный футбол и думаю дальше не будут играть
Я бы назначил Абаскаля
Ответ mc-manaman
Я бы назначил Абаскаля
И Мостового ассистентом? )
Ответ RDaniel
И Мостового ассистентом? )
Было бы шик)
Это очень смешно😃
Слыхал он требует Матри и Пирло, без них жесткий отказ от тренерства Реала
