Аллегри в случае назначения в «Реал» хотел бы вернуть Модрича и подписать Рабьо (Tuttosport)

Модрич может вернуться в «Реал» с Аллегри.

Тренер «Милана» Массимилиано Аллегри в случае назначения в «Реал» попросит испанский клуб подписать двух футболистов из своей нынешней команды.

Ранее сообщалось , что «Реал » хочет назначить 58-летнего итальянца летом. Президент «сливочных» Флорентино Перес якобы намерен сделать ставку на проверенного специалиста, которого уже пытались пригласить дважды – в 2019-м и 2021-м.

Как утверждает Tuttosport, Массимилиано всем доволен в «Милане », но если он решит вести переговоры с «Мадридом», то выдвинет два условия.

Первое – возвращение в клуб Луки Модрича , контракт которого с миланцами рассчитан по схеме «1+1», и решение о продолжении сотрудничества пока не принято. Аллегри отвел бы 40-летнему хорвату в своем штабе роль хранителя мадридского духа, объединяющего прошлое и будущее.

Второе условие – подписание полузащитника Адриена Рабьо , который играл важную роль у Массимилиано в «Ювентусе» и сейчас является одним из лидеров «Милана».