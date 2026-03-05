  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эльгера о «Реале»: «Увольнение Алонсо было поспешным и неоправданным. Рауль справился бы лучше, чем Арбелоа: он обладает необходимыми качествами и понимает внутреннюю динамику»
8

Эльгера о «Реале»: «Увольнение Алонсо было поспешным и неоправданным. Рауль справился бы лучше, чем Арбелоа: он обладает необходимыми качествами и понимает внутреннюю динамику»

Иван Эльгера: увольнение Алонсо было неоправданным.

Бывший защитник «Реала» Иван Эльгера высказался об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридской команды и назначении Альваро Арбелоа.

«В плане тактики, особенно в обороне, они были крепкой боевой единицей [при Алонсо]. Я думаю, нам нужно было подождать и посмотреть, как будут развиваться события до февраля или марта. Я убежден, что они выиграли бы у «Альбасете» и «Бенфики». Решение уволить Хаби было принято слишком поспешно.

Мне кажется непостижимым, что они не искали кого-то с опытом работы в топ-клубе. Рауль много лет руководил резервной командой, но его так и не повысили в должности. И вдруг они приглашают молодого парня, который никогда не тренировал команду высшего дивизиона, и вдобавок ко всему в тот же день он потерпел поражение во главе «Кастильи» со счетом 1:4. Все это похоже на череду ошибок и бессмысленных решений. С моей точки зрения, увольнение Хаби Алонсо было неоправданным.

Рауль справился бы с этой ситуацией гораздо эффективнее. Он был капитаном, понимает внутреннюю динамику клуба и обладает необходимыми личностными качествами, чтобы возглавить этот проект. Арбелоа не подходит для этих обстоятельств», – сказал Эльгера в подкасте Bajo Palos. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
logoРауль
logoАльваро Арбелоа
logoИван Эльгера
logoРеал Мадрид
logoХаби Алонсо
logoЛа Лига
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всех нюансов мы не узнаем, но не удивлюсь если Алонсо поставил ультиматум, либо он, либо игроки, Перес выбрал игроков, вот и ушел Алонсо
Ответ заблокированному пользователю
Всех нюансов мы не узнаем, но не удивлюсь если Алонсо поставил ультиматум, либо он, либо игроки, Перес выбрал игроков, вот и ушел Алонсо
Скорее, так сделали игроки, и причем не один раз. Алонсо то че. Теряя такую "команду", он ничего не теряет в сущности
Ответ заблокированному пользователю
Всех нюансов мы не узнаем, но не удивлюсь если Алонсо поставил ультиматум, либо он, либо игроки, Перес выбрал игроков, вот и ушел Алонсо
Какой ультиматум ставил Алонсо, когда с декабря месяца отказался буквально от всего, с чем приходил в клуб и полностью сдался игрокам.
Последние матчи Алонсо - вырвиглазный футбол, я сразу флешбеки с прошлого сезона ловит начал. Январский реал Алонсо и июньский реал Алонсо - 2 абсолютно разные команды.
Как же всем хочется, чтобы это руководство Мадрида ушло, ведь это ввергнет клуб в еще больший хаос. А это руководство вполне сможет все внутренние проблемы решить, если признает их и начнет решать. Верю, что у клуба все получится!
А толку от Рауля, если игроки сами не знают чего хотят и просто жалуются Пересу. С таким подходом следующий сезон также останется бестрофейным. Может тогда до сосьос дойдет и они поменяют руководство
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
8 минут назадФото
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
25 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
27 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
49 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
54 минуты назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
59 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о судействе: «Арбитры не понимают футбол, потому что не играли. Надо брать экс-игроков, но они не рвутся. Я один раз попробовал, но слишком на футбол засматривался»
3 минуты назад
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
14 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
31 минуту назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
31 минуту назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
43 минуты назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
59 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Рекомендуем