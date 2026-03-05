Эльгера о «Реале»: «Увольнение Алонсо было поспешным и неоправданным. Рауль справился бы лучше, чем Арбелоа: он обладает необходимыми качествами и понимает внутреннюю динамику»

Иван Эльгера: увольнение Алонсо было неоправданным.

Бывший защитник «Реала » Иван Эльгера высказался об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридской команды и назначении Альваро Арбелоа .

«В плане тактики, особенно в обороне, они были крепкой боевой единицей [при Алонсо]. Я думаю, нам нужно было подождать и посмотреть, как будут развиваться события до февраля или марта. Я убежден, что они выиграли бы у «Альбасете» и «Бенфики». Решение уволить Хаби было принято слишком поспешно.

Мне кажется непостижимым, что они не искали кого-то с опытом работы в топ-клубе. Рауль много лет руководил резервной командой, но его так и не повысили в должности. И вдруг они приглашают молодого парня, который никогда не тренировал команду высшего дивизиона, и вдобавок ко всему в тот же день он потерпел поражение во главе «Кастильи» со счетом 1:4. Все это похоже на череду ошибок и бессмысленных решений. С моей точки зрения, увольнение Хаби Алонсо было неоправданным.

Рауль справился бы с этой ситуацией гораздо эффективнее. Он был капитаном, понимает внутреннюю динамику клуба и обладает необходимыми личностными качествами, чтобы возглавить этот проект. Арбелоа не подходит для этих обстоятельств», – сказал Эльгера в подкасте Bajo Palos.