Экс-жена Аршавина Барановская: «Люблю своего сына в красно-белой форме «Спартака». Не могу оценить, как он играет, я не футбольный эксперт»

Бывшая жена Аршавина: люблю своего сына в красно-белой форме «Спартака».

Телеведущая Юлия Барановская, бывшая жена экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, высказалась об игре сына в академии «Спартака ».

– Я своего сына люблю в красно-белой форме «Спартака». Для меня самое главное, что у него горят глаза. У нас дома собирается большая часть его команды. Я этому безумно рада. Вижу, насколько они дружны и являются настоящей командой в прямом смысле этого слова. Они всегда вместе: и на тренировке, и после, и в школе вместе учатся. Смотрю на это и не могу нарадоваться.

Я вижу, что мой сын занимается тем, что по-настоящему любит и играет в той команде, которую любит. Для меня это и есть самое главное.

– Видите ли в нем перспективы стать успешным профессиональным футболистом?

– Это вопрос к тренеру. Я не футбольный эксперт. Даже много лет, проведенных в футболе, не научили меня всему тому, что бывает на поле – оценке происходящему. Не могу оценить, как играет мой сын, – сказала Барановская.