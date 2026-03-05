  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-жена Аршавина Барановская: «Люблю своего сына в красно-белой форме «Спартака». Не могу оценить, как он играет, я не футбольный эксперт»
26

Экс-жена Аршавина Барановская: «Люблю своего сына в красно-белой форме «Спартака». Не могу оценить, как он играет, я не футбольный эксперт»

Бывшая жена Аршавина: люблю своего сына в красно-белой форме «Спартака».

Телеведущая Юлия Барановская, бывшая жена экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, высказалась об игре сына в академии «Спартака».

– Я своего сына люблю в красно-белой форме «Спартака». Для меня самое главное, что у него горят глаза. У нас дома собирается большая часть его команды. Я этому безумно рада. Вижу, насколько они дружны и являются настоящей командой в прямом смысле этого слова. Они всегда вместе: и на тренировке, и после, и в школе вместе учатся. Смотрю на это и не могу нарадоваться.

Я вижу, что мой сын занимается тем, что по-настоящему любит и играет в той команде, которую любит. Для меня это и есть самое главное.

– Видите ли в нем перспективы стать успешным профессиональным футболистом?

– Это вопрос к тренеру. Я не футбольный эксперт. Даже много лет, проведенных в футболе, не научили меня всему тому, что бывает на поле – оценке происходящему. Не могу оценить, как играет мой сын, – сказала Барановская.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Юлия Барановская
logoАндрей Аршавин
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Было бы хорошо, если младший Аршавин будет играть как его папа.
Ответ Добрый Мухомор
Было бы хорошо, если младший Аршавин будет играть как его папа.
Да. И плевать за какой клуб
Честно призналась, что не футбольный человек, не то что некоторые.
Ответ Кокич
Честно призналась, что не футбольный человек, не то что некоторые.
Знает, что чистосердечное признание смягчает наказание (от Царя)🙏
Да из неё и семейный эксперт так себе, но это не мешает ей на пару с Гордоном самоутверждаться в своей убогой программе на Первом канале
Барановская, Спартак, сын, зачем этот навал в футбольных новостях?
не понял, в чем вина болел Зенита, что Шава ее бросил? ведь направлен этот спич явно не в его адрес, так как ему пофигу.
Про кого ещё написать, чтобы упоминать розовое название?)
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Про кого ещё написать, чтобы упоминать розовое название?)
дальтоник?
Видел один раз случайно в Сокольниках как за маленькими Цымбалариками заезжал микроавтобус на тренировку. Жалко не заиграли
Даже женщина понимает как надо оставаться умной, А Черданцев "разбирается" он футбольный он эксперт))
Ответ Eldoctor58
Даже женщина понимает как надо оставаться умной, А Черданцев "разбирается" он футбольный он эксперт))
О да
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
7 минут назадФото
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
24 минуты назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
26 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
48 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
53 минуты назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
58 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о судействе: «Арбитры не понимают футбол, потому что не играли. Надо брать экс-игроков, но они не рвутся. Я один раз попробовал, но слишком на футбол засматривался»
2 минуты назад
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
13 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
30 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
30 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
42 минуты назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
58 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Рекомендуем