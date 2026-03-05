  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» сыграет в форме женской команды в честь 8 марта с «Оренбургом». В основе дизайна – узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея
Фото
144

«Зенит» сыграет в форме женской команды в честь 8 марта с «Оренбургом». В основе дизайна – узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея

«Зенит» сыграет в форме женской команды в честь 8 марта.

«Зенит» сыграет в форме женской команды 8 марта в 29-м туре Мир РПЛ с «Оренбургом».

«Встреча, которая пройдет в это воскресенье на стадионе «Газовик», станет исторической для петербургского клуба. В Международный женский день «Зенит» сыграет на выезде с «Оренбургом» в особенном комплекте формы.

В основе ее дизайна, созданного вместе с техническим партнером клуба Wildberries и спортивным брендом JOGEL, – узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея, один из самых узнаваемых символов лучшего города мира. Эта решетка, созданная мастерами петербургского модерна, воплощает утонченность ар-нуво: изящество линий, романтизм форм и дух вечной красоты.

Особенность этой формы еще и в том, что в ней выступает женская команда «Зенита». Делая выбор в пользу такого комплекта в столь знаменательный день, сине-бело-голубые поздравляют футболисток с прекрасным весенним праздником и подчеркивают, с одной стороны, неразрывное единство двух клубных команд, а с другой – универсальность, качество и красоту этой экипировки», – говорится в сообщении петербуржцев.

Фото: t.me/fczenit

Форма женского «Зенита» впервые отличается от мужской команды. Основа дизайна – узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoстиль
игровая форма
logoЖенская футбольная Суперлига
женский футбол
logoЖФК Зенит
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
144 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Красивая форма и красивый жест!
Ответ shamshor
Красивая форма и красивый жест!
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
вопрос, почему мужскую тоже не могут сделать такой красивой
Ответ UncleMaks
вопрос, почему мужскую тоже не могут сделать такой красивой
Дык, потому что женщины это прекрасная половина человечества, а мужчины - просто сильная.)
Классно смотрится. Девушек всех с наступающим 8 марта
Очень достойный и правильный жест от мужчин
Ответ Юлия Конюхова
Очень достойный и правильный жест от мужчин
Почитайте комменты, общество больных ((( Вас с праздником весны. Добра, мира и любви Вам , и огромного счастья!!
Ответ Пугливый Кот
Почитайте комменты, общество больных ((( Вас с праздником весны. Добра, мира и любви Вам , и огромного счастья!!
Спасибо Вам большое, а что касается комментариев, то здесь многое зависит от самовоспитания, не мне их учить)
Было бы конечно правильнее, если бы все команды сыграли в форме Локомотива
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Было бы конечно правильнее, если бы все команды сыграли в форме Локомотива
))))))
Так я узнал, что у женской и мужской команд разные дизайны формы на сезон
Ответ andrew.p
Так я узнал, что у женской и мужской команд разные дизайны формы на сезон
Комментарий скрыт
Ответ andrew.p
Так я узнал, что у женской и мужской команд разные дизайны формы на сезон
Комментарий скрыт
Семак будет на каблуках?
Ответ Айвенго
Семак будет на каблуках?
Под ними.
Ответ Miller83
Под ними.
Так он всегда там
Форма лучше основной
Нормальная форма, хорошая акция.
Почему столько отбитых в комментах?
Ответ Борнео
Нормальная форма, хорошая акция. Почему столько отбитых в комментах?
Ну так московские... Что с них взять?
Молодцы! 8 марта - это красивый ход клуба! Респект!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Талалаев надел бейсболку с надписью «Чемпионы-2025» на игру «Балтика» – «Зенит»
3 марта, 17:44Фото
Миллер и Зырянов подарили куртку с надписью «Семак здесь главный» тренеру «Зенита» на 50-летие
28 февраля, 09:23Фото
«Зенит» проведет гаражную распродажу игровой формы прошлых лет: «Возможность пополнить гардероб и внести вклад в сохранение окружающей среды»
19 сентября 2025, 10:45
Форма женского «Зенита» впервые отличается от мужской команды. Основа дизайна – узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея
26 июля 2025, 10:01Фото
«Зенит» представил новую форму – с шевроном о «100-м сезоне» и изображением «Газпром Арены» и «Лахта Центра»: «В юбилейном сезоне выражаем восхищение новым Петербургом»
18 июля 2025, 13:45Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
14 минут назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
16 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
38 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
43 минуты назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
48 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
59 минут назад
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Мажич о судействе: «В 19-м туре есть и наша полная ответственность, ожидания были другими. Очень много ВАР, несколько непонятных и странных вмешательств»
сегодня, 08:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
3 минуты назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
20 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
20 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
32 минуты назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
48 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при выходе один на один. Он станет игроком высочайшего класса»
сегодня, 08:27
Рекомендуем