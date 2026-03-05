  • Спортс
Экс-защитник тульского «Арсенала» Бауэр принял ислам после знакомства с женой: «В Саудовской Аравии я стал лучше понимать его, больше изучать религию. Это одно из лучших решений в моей жизни»

Экс-игрок РПЛ: принятие ислама – одно из лучших решений в моей жизни.

Бывший защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал о решении принять ислам. 

«Моя жена – мусульманка, и когда я познакомился с ней, то принял ислам. Но если быть честным, в тот момент это было не полностью осознанное сердцем решение. Я не был глубоко практикующим мусульманином.

Несколько лет назад, когда я играл в Саудовской Аравии, то начал больше изучать религию, лучше понимать ислам. Со временем моя вера стала искренней, и я снова произнес шахаду уже осознанно.

Это было одно из лучших решений в моей жизни», – сказал немецкий футболист, выступающий за иракский «Мосул».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
религия
logoРоберт Бауэр
logoПервая лига
logoпремьер-лига Россия
logoАрсенал Тула
logoвысшая лига Ирака
что эта спортивная новость делает на нашем халяльном сайте?
Ну в Германии теперь сойдет за своего 😁
Ответ Красная стрела
Ну в Германии теперь сойдет за своего 😁
в Туле теперь уже тоже
У него, походу, фляга посвистывает конкретно
Ответ Фанат Дзюбы
У него, походу, фляга посвистывает конкретно
Почему?
Ответ hikkikomori
Почему?
Комментарий удален модератором
Тьфу. Христопродавец.
