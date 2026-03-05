Пиняев получил травму в матче с тульским «Арсеналом». Вингера «Локомотива» заменили на 10-й минуте
Сергей Пиняев получил травму в матче Кубка России.
Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев получил травму во время матча против тульского «Арсенала» во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).
21-летний футболист получил повреждение в начале первого тайма, он отыграл примерно семь минут. На 10-й минуте его заменил Лукас Вера.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
