  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пиняев получил травму в матче с тульским «Арсеналом». Вингера «Локомотива» заменили на 10-й минуте
28

Пиняев получил травму в матче с тульским «Арсеналом». Вингера «Локомотива» заменили на 10-й минуте

Сергей Пиняев получил травму в матче Кубка России.

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев получил травму во время матча против тульского «Арсенала» во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, первый тайм).

21-летний футболист получил повреждение в начале первого тайма, он отыграл примерно семь минут. На 10-й минуте его заменил Лукас Вера.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoFONBET Кубок России
logoтравмы
logoЛокомотив
logoАрсенал Тула
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Пиняев
logoЛукас Вера I
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я думал, что Пиняев станет главным трансфером Локо зимы, но увы
Ответ Roman
Я думал, что Пиняев станет главным трансфером Локо зимы, но увы
Посмотрим, сыграет ли с Ахматом (там Руденко пропускает, так что в норме Пиняев должен быть в старте), может быть, решили поберечь. Может быть, просто мышечное.
Ответ Dmitry Orlov
Посмотрим, сыграет ли с Ахматом (там Руденко пропускает, так что в норме Пиняев должен быть в старте), может быть, решили поберечь. Может быть, просто мышечное.
Если задняя, то это три недели
в локо чем думали, когда травматика выпустили в холод на химкинский бетон?
Матч хороший, комментаторы дно, достали своим словесным …сом((
Вот про Захаряна говорят что стал ломаться потому что не выдерживает нагрузок топ-чемпионата и надо возвращаться в РПЛ, а что тогда сказать про Пиняева?
Мда, новый «хрусталь» видимо.
А могли же продать его в ЦСКА…
Ответ Григорий Геник
А могли же продать его в ЦСКА…
Глебов нынче выглядит получше
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
Глебов нынче выглядит получше
Конечно получше, Пиняев только травмы получает, а прошлый сезон Сергей выдал очень крутой
Как быстро летит время туда -сюда и ему 22 года,а он все еще в подающие надежды входит.
Ответ Spartakus1984
Как быстро летит время туда -сюда и ему 22 года,а он все еще в подающие надежды входит.
Всё ещё 21 пока, до 22 ещё 9 месяцев
Второй Измайлов походу. Хоть бы было не так
Ответ ViHaSo
Второй Измайлов походу. Хоть бы было не так
до второго Измайлова его пока что как пешком до Китая
Ответ ViHaSo
Второй Измайлов походу. Хоть бы было не так
Измайлов в 18-20 лет разрывал лигу, которая была как минимум не слабее нынешней
Пиняев - списанная бочка
Был пацан, и нет пацана.
Ещё один новый в коллекцию вечно талантливых и перспективных, которых хотел МЮ
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
48 секунд назадLive
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
7 минут назадФото
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
24 минуты назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
26 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
48 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
53 минуты назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
58 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о судействе: «Арбитры не понимают футбол, потому что не играли. Надо брать экс-игроков, но они не рвутся. Я один раз попробовал, но слишком на футбол засматривался»
2 минуты назад
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
13 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
30 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
30 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
42 минуты назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
58 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Рекомендуем