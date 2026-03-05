  • Спортс
Брейдо о расизме на матче с «Краснодаром»: «Будем поднимать все камеры, пока доказательств нет. Кордобу знаем как очень большого игрока, но также и как большого мастера провокаций»

В ЦСКА отреагировали на обвинения в расизме со стороны фанатов.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал расистский скандал в матче с «Краснодаром» в Кубке России (3:1).

После игры полузащитник «быков» Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.

– Что вам известно о ситуации и какова позиция клуба? 

– Мы были шокированы, когда стали появляться высказывания футболистов «Краснодара». Первое и самое важное: профессиональный футбольный клуб ЦСКА отвергает и осуждает любые проявления расизма. Вы знаете историю ЦСКА, в том числе и сегодняшнюю: в матче с «Краснодаром» с капитанской повязкой вышел любимый всеми Мойзес. Поэтому говорить о проявлениях расизма в ЦСКА просто невозможно.

При этом само обвинение очень серьезно, и мы моментально запустили внутреннее расследование. Будем поднимать все камеры, любого рода видеозаписи. Допускаем, что единственное пересечение трибуны с Кордобой во втором тайме происходило на угловых. Если речь вообще о Кордобе, мы можем пока только догадываться, о чем говорили представители «Краснодара». Если мы обнаружим факт каких-то расистских выкриков, то мы, безусловно, накажем тех, кто выкрикивал, по всей строгости.

При этом важно понимать, что футболиста Джона Кордобу мы знаем не первый год в РПЛ, и знаем его как очень большого игрока, но также и как большого мастера провокаций. Нам жаль, что вновь после матча с «Краснодаром» мы обсуждаем не классный футбол, который в большей степени продемонстрировала наша команда, а сваливаемся к подобного рода обсуждениям.

На сегодняшний день у нас нет никаких доказательств проявления расизма. Кордоба сказал об этом одному футболисту, тот другому, далее начальнику команды, и комиссар был обязан внести это в протокол. И мы, конечно будем разбираться в данном вопросе.

– Вы сказали об отсутствии системных проявлений расизма. Были одиночные?

– На матче присутствовало 20 000 болельщиков, кто и что каждый из них крикнул или сказал знать, увы, пока не можем. Но, повторюсь, расследование запущено. Что мы можем сделать на скорую руку – опросить тех, кто был на трибуне, а также работников, кто были рядом. Изучаем имеющиеся видеозаписи. Пока мы нашли только эпизоды, которые можно трактовать как провокации со стороны Кордобы и Батчи.

И жаль, что никто не сказал конкретики: что именно услышал Кордоба? Было бы больше помощи в том, чтобы разобраться. Что это было – какой-то дурак ухал или сказал слово negro? Никто не может сказать, что действительно было. Конкретика помогла бы разобраться и наказать виновных, если это имело место быть.

– Есть аналогия с воронежской историей, по итогам которой наказали «Факел» за расистское уханье Венделу. И главным доказательством были видео из-за ворот. А на камерах со стадиона не было звука. Есть ли звук с камер ЦСКА?

– Думаю, что большинство технических камер не имеют звука. Но мы проверим. Мы также проверим любые видео, которые снимались для производства контента, – сказал Брейдо.

Столько суеты от нытья краснодарских девчат, пусть они лучше дверь в раздевалке отремонтируют для начала
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Комментарий скрыт
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Не умеют достойно проигрывать.
в регламент неплохо бы внести какое то уравновешивающее стороны правило. инициировал расследование по условному расизму: подтвердилось — наказание сопернику. не подтвердилось — наказание тебе. иначе это никогда не прекратится и станет еще одним инструментом этих мерзких симулянтов и провокаторов.
Ответ ragnvald ulfsson
Подозреваю, что один клуб, минимум, будет против.)
Ответ ragnvald ulfsson
А если нет доказательств, что женщину изнасиловали, то её надо посадить, логично. Тебе шляпа не жмет?
Нельзя допустить, чтобы клуб оказался виноватым, если не будет никаких доказательств, кроме слов провокаторов.
Нельзя допустить, чтобы провокаторы ушли опять без наказания, иначе от футбола не останется ничего.
Нельзя допускать и расизм, если он есть у отдельных одарённых на голову.
Прошли почти сутки (!), а никаких видео доказательств не выложил вообще никто. Одни слова ангажированных блогеров да заинтересованных лиц. И больше ничего. Не слышал ни судья, ни делегат, ни Юрий Палыч Сёмин (уж его - то слова имеют явно бОльший вес и уважение, чем обвинения со стороны телят)
Ответ Алексей Байбатров
Нельзя допустить, чтобы клуб оказался виноватым, если не будет никаких доказательств, кроме слов провокаторов. Нельзя допустить, чтобы провокаторы ушли опять без наказания, иначе от футбола не останется ничего. Нельзя допускать и расизм, если он есть у отдельных одарённых на голову. Прошли почти сутки (!), а никаких видео доказательств не выложил вообще никто. Одни слова ангажированных блогеров да заинтересованных лиц. И больше ничего. Не слышал ни судья, ни делегат, ни Юрий Палыч Сёмин (уж его - то слова имеют явно бОльший вес и уважение, чем обвинения со стороны телят)
Один губернатор рассказывал про коррупцию в кс. Губернатор это не простой людишка какой-то . Но все утихло. Так и здесь будет. Никто не пойдёт против высших сил
Ответ Алексей Байбатров
Нельзя допустить, чтобы клуб оказался виноватым, если не будет никаких доказательств, кроме слов провокаторов. Нельзя допустить, чтобы провокаторы ушли опять без наказания, иначе от футбола не останется ничего. Нельзя допускать и расизм, если он есть у отдельных одарённых на голову. Прошли почти сутки (!), а никаких видео доказательств не выложил вообще никто. Одни слова ангажированных блогеров да заинтересованных лиц. И больше ничего. Не слышал ни судья, ни делегат, ни Юрий Палыч Сёмин (уж его - то слова имеют явно бОльший вес и уважение, чем обвинения со стороны телят)
ну, лайфхак вини был хорошо усвоен
Куда подевались все журналисты с видеодоказательствами, про которых говорили игроки Краснодара?
Может и они им привиделись?
Ответ Влад Безруков
Куда подевались все журналисты с видеодоказательствами, про которых говорили игроки Краснодара? Может и они им привиделись?
Краснодар уже отправил все доказательства для разбора.
Ответ Aleksandr Morozov
Краснодар уже отправил все доказательства для разбора.
Док-ва виде слов быдла Кордобы?
Предлагаю в знак поддержки Кордобы в следующем туре всем измазать лица гуталином!
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Предлагаю в знак поддержки Кордобы в следующем туре всем измазать лица гуталином!
Это будет идеально!)))
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Предлагаю в знак поддержки Кордобы в следующем туре всем измазать лица гуталином!
Вот чтоб прямо всем?!)
Сперцян, вместо того, чтобы за папуасов вписываться, притормозил бы их, когда они на Сухого прыгали всем вольером. Но Эдик просто сцыт всяким кордобам указать на правила поведения в человеческом обществе.
Ответ Andreew
Сперцян, вместо того, чтобы за папуасов вписываться, притормозил бы их, когда они на Сухого прыгали всем вольером. Но Эдик просто сцыт всяким кордобам указать на правила поведения в человеческом обществе.
Он просто на крючке после того, как случайно ляпнул "черное авно" во время матча с Ахматом))
кста африканцы краснодара коих в составе 90 процентов с первых минут стали провоцировать трибуны и не только фанатские разными жестами
Ответ qiqe
кста африканцы краснодара коих в составе 90 процентов с первых минут стали провоцировать трибуны и не только фанатские разными жестами
И я прекрасно видел как они после гола пытались провоцировать толпу. Но! По факту это отношение к делу не имеет. Терпила у нас Кордоба, клевещут на наших болел по вопросу уханья только в его адрес. А здесь вопрос, а почему в отношении других не ухали?
В Краснодаре полно темнокожих, но никто из них не сказал про проявление расизма к ним, все говорят про Кордобу. Повод задуматься, даже если что то было, дело не в цвете кожи а в поведении отдельного взятого индивида.
Ответ Алексей Новиков
В Краснодаре полно темнокожих, но никто из них не сказал про проявление расизма к ним, все говорят про Кордобу. Повод задуматься, даже если что то было, дело не в цвете кожи а в поведении отдельного взятого индивида.
А что тут непонятного???
Нейтрализовать Кордоба футбольными средствами - очень сложно. А вот провокации на поле и с трибун - вполне "рабочий" вариант для "армейских"
И если окажется, что это всё бздёж (а скорее всего, так и есть), то предлагаю засудить Краснодар как юрлицо за публичную клевету. ;)
Ответ alexman1996
И если окажется, что это всё бздёж (а скорее всего, так и есть), то предлагаю засудить Краснодар как юрлицо за публичную клевету. ;)
Сразу после Ахмата тогда уж
Если были провокации Кордобы и Батчи, давайте подавать в КДК на данных граждан, чего стесняться?
А то провокаторы и симулянты уже давно берега потеряли
Ответ IBenderRod
Если были провокации Кордобы и Батчи, давайте подавать в КДК на данных граждан, чего стесняться? А то провокаторы и симулянты уже давно берега потеряли
И санкции какие за это?
