Брейдо о расизме на матче с «Краснодаром»: «Будем поднимать все камеры, пока доказательств нет. Кордобу знаем как очень большого игрока, но также и как большого мастера провокаций»

В ЦСКА отреагировали на обвинения в расизме со стороны фанатов.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал расистский скандал в матче с «Краснодаром» в Кубке России (3:1).

После игры полузащитник «быков» Эдуард Сперцян заявил , что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма. Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил , что клуб обратился в ЭСК и КДК РФС.

– Что вам известно о ситуации и какова позиция клуба?

– Мы были шокированы, когда стали появляться высказывания футболистов «Краснодара». Первое и самое важное: профессиональный футбольный клуб ЦСКА отвергает и осуждает любые проявления расизма. Вы знаете историю ЦСКА, в том числе и сегодняшнюю: в матче с «Краснодаром» с капитанской повязкой вышел любимый всеми Мойзес . Поэтому говорить о проявлениях расизма в ЦСКА просто невозможно.

При этом само обвинение очень серьезно, и мы моментально запустили внутреннее расследование. Будем поднимать все камеры, любого рода видеозаписи. Допускаем, что единственное пересечение трибуны с Кордобой во втором тайме происходило на угловых. Если речь вообще о Кордобе, мы можем пока только догадываться, о чем говорили представители «Краснодара ». Если мы обнаружим факт каких-то расистских выкриков, то мы, безусловно, накажем тех, кто выкрикивал, по всей строгости.

При этом важно понимать, что футболиста Джона Кордобу мы знаем не первый год в РПЛ , и знаем его как очень большого игрока, но также и как большого мастера провокаций. Нам жаль, что вновь после матча с «Краснодаром» мы обсуждаем не классный футбол, который в большей степени продемонстрировала наша команда, а сваливаемся к подобного рода обсуждениям.

На сегодняшний день у нас нет никаких доказательств проявления расизма. Кордоба сказал об этом одному футболисту, тот другому, далее начальнику команды, и комиссар был обязан внести это в протокол. И мы, конечно будем разбираться в данном вопросе.

– Вы сказали об отсутствии системных проявлений расизма. Были одиночные?

– На матче присутствовало 20 000 болельщиков, кто и что каждый из них крикнул или сказал знать, увы, пока не можем. Но, повторюсь, расследование запущено. Что мы можем сделать на скорую руку – опросить тех, кто был на трибуне, а также работников, кто были рядом. Изучаем имеющиеся видеозаписи. Пока мы нашли только эпизоды, которые можно трактовать как провокации со стороны Кордобы и Батчи .

И жаль, что никто не сказал конкретики: что именно услышал Кордоба? Было бы больше помощи в том, чтобы разобраться. Что это было – какой-то дурак ухал или сказал слово negro? Никто не может сказать, что действительно было. Конкретика помогла бы разобраться и наказать виновных, если это имело место быть.

– Есть аналогия с воронежской историей, по итогам которой наказали «Факел» за расистское уханье Венделу. И главным доказательством были видео из-за ворот. А на камерах со стадиона не было звука. Есть ли звук с камер ЦСКА?

– Думаю, что большинство технических камер не имеют звука. Но мы проверим. Мы также проверим любые видео, которые снимались для производства контента, – сказал Брейдо.