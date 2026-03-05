Защитника «Брагантино» Маркеса за сексистские высказывания о женщине-судье дисквалифицировали на 12 матчей
В Бразилии футболиста дисквалифицировали на 12 матчей за сексизм.
В Бразилии приняли решение о наказании Густаво Маркеса за сексистские высказывания о женщине-арбитре.
Напомним, после поражения от «Сан-Паулу» (1:2) в четвертьфинале чемпионата Паулиста защитник «Ред Булл Брагантино» заявил, что Дайан Муниз нельзя было назначать судьей такого матча. Позднее футболист извинился, а клуб отстранил его на одну игру и оштрафовал на 50% от зарплаты.
Суд по спортивным делам штата Сан-Паулу (TJD-SP) принял решение дисквалифицировать Густаво Маркеса на 12 матчей за сексистские высказывания. Бразильца также оштрафовали на 30 тысяч реалов (5,7 тысячи долларов).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
