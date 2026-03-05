Защитника «Брагантино» Маркеса за сексистские высказывания о женщине-судье дисквалифицировали на 12 матчей

В Бразилии футболиста дисквалифицировали на 12 матчей за сексизм.

В Бразилии приняли решение о наказании Густаво Маркеса за сексистские высказывания о женщине-арбитре.

Напомним, после поражения от «Сан-Паулу » (1:2) в четвертьфинале чемпионата Паулиста защитник «Ред Булл Брагантино » заявил , что Дайан Муниз нельзя было назначать судьей такого матча. Позднее футболист извинился, а клуб отстранил его на одну игру и оштрафовал на 50% от зарплаты.

Суд по спортивным делам штата Сан-Паулу (TJD-SP) принял решение дисквалифицировать Густаво Маркеса на 12 матчей за сексистские высказывания. Бразильца также оштрафовали на 30 тысяч реалов (5,7 тысячи долларов).