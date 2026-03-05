Левандовски о форвардах: «Нельзя научиться быть великим нападающим в академии, они выпускают похожих игроков. Форвард должен мыслить нестандартно, делать не то, что вся команда»

Левандовски о форвардах: уникальных игроков меньше, академии выпускают похожих.

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски порассуждал о тенденциях в подготовке нападающих.

Поляк, проводящий свой 22-й сезон в карьере, заявил, что сейчас меньше времени уделяется индивидуальности, и в футболе больше нет «бунтарей».

«Конечно, есть уникальные или необычные игроки. Но их определенно меньше, чем раньше. Из академий выходит так много похожих друг на друга игроков.

Их подход к обучению футболу – повторять как под копирку. Как на фабрике. Нападающий – это другая позиция. Нельзя научиться быть великим нападающим в академии.

Нужно быть другим. Нужно мыслить по-другому. Я все реже и реже вижу это с каждым годом.

Дело не только в навыках. Ментальность – самое важное, чтобы мыслить нестандартно в отношении своей команды. Нельзя делать то же самое, что и вся команда. Нельзя оставаться на позиции, которую от тебя ожидает команда или кто-то другой.

Нет, нападающий должен знать, куда нужно двигаться, куда летит мяч, потому что только ты на поле это знаешь. Ты обладаешь этим чувством», – сказал Левандовски.