  Левандовски о форвардах: «Нельзя научиться быть великим нападающим в академии, они выпускают похожих игроков. Форвард должен мыслить нестандартно, делать не то, что вся команда»
Левандовски о форвардах: уникальных игроков меньше, академии выпускают похожих.

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски порассуждал о тенденциях в подготовке нападающих.

Поляк, проводящий свой 22-й сезон в карьере, заявил, что сейчас меньше времени уделяется индивидуальности, и в футболе больше нет «бунтарей».

«Конечно, есть уникальные или необычные игроки. Но их определенно меньше, чем раньше. Из академий выходит так много похожих друг на друга игроков.

Их подход к обучению футболу – повторять как под копирку. Как на фабрике. Нападающий – это другая позиция. Нельзя научиться быть великим нападающим в академии.

Нужно быть другим. Нужно мыслить по-другому. Я все реже и реже вижу это с каждым годом.

Дело не только в навыках. Ментальность – самое важное, чтобы мыслить нестандартно в отношении своей команды. Нельзя делать то же самое, что и вся команда. Нельзя оставаться на позиции, которую от тебя ожидает команда или кто-то другой.

Нет, нападающий должен знать, куда нужно двигаться, куда летит мяч, потому что только ты на поле это знаешь. Ты обладаешь этим чувством», – сказал Левандовски.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
Да не только у нападающих эта тема. Тот же Педри говорил, что много играл с ребятами в обычных футбольных коробках и там многому научился. Лучше всего, конечно, когда сильная индивидуальность получает ещё и хорошую выучку как в академии
Ферран с Лёвой так и играют в барсе.
Парнёры никогда не могут предугадать, где они будут через секунду , а Ферран ещё и вратарей соперников постоянно ставит в ступор , ведь те никогда не могут предугадать ударит ли Торес сейчас прямо в них или шмальнёт выше ворот .

Кароч , не ноем. У нас, оказывается, не мазилы впереди , а , просто, уникальные форварды старой формации с нестандартным мышлением
Ответ Ллб
Ферран с Лёвой так и играют в барсе. Парнёры никогда не могут предугадать, где они будут через секунду , а Ферран ещё и вратарей соперников постоянно ставит в ступор , ведь те никогда не могут предугадать ударит ли Торес сейчас прямо в них или шмальнёт выше ворот . Кароч , не ноем. У нас, оказывается, не мазилы впереди , а , просто, уникальные форварды старой формации с нестандартным мышлением
Ну что я могу сказать? Они у вас там хотя бы с флагштоком не совокупляются.
Ответ Alon Raven
Ну что я могу сказать? Они у вас там хотя бы с флагштоком не совокупляются.
😆😆
Многие форварды действительно мыслят не стандартно и не помогают команде обороняться, вступать в прессинг)
Ответ corazon blanco
Многие форварды действительно мыслят не стандартно и не помогают команде обороняться, вступать в прессинг)
некоторые еще и обвиняют соперника в расизме без доказательств
Футбол из эпизодического переходит в тотальный, можно не обладать голевым чутьем, но если двигаться без остановки рано или поздно окажешься в нужной позиции.
Странно слышать от самой что ни на есть стандартной девятки о нестандартности
Ответ hikkikomori
Странно слышать от самой что ни на есть стандартной девятки о нестандартности
Стандартная девятка забивает 9 в РПЛ, хотя, это уже нестандартная 9-ка))
Месси с хави - "ну да, ну да, пошли мы нахер"
Например, нападающие не обязаны бегать прессинговать. Это на очень большое количество процентов смысла не имеет: прессинг легчайше разбивается одной передачей и зачем тогда бегать , тратить силы?
Чисто Соболева описал. Он тоже такой, как все.
