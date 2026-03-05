Сперцян – фанатам «Краснодара» после 1:3 от ЦСКА: «Прошу не переходить на оскорбления. Футбол может быть разным, в том числе очень эмоциональным. Еще поборемся»

Сперцян обратился к болельщикам «Краснодара» после поражения от ЦСКА.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян призвал болельщиков воздержаться от оскорблений после поражения от ЦСКА .

В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России «быки» уступили со счетом 1:3.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков за достойную поддержку.

Также хотел бы попросить вас не переходить на личные оскорбления: ни в сторону игроков «Краснодара », ни наших вчерашних соперников. Это футбол и он может быть разным, в том числе очень эмоциональным. Вчера было так, но впереди нас ждет ответный матч дома. Еще поборемся», – написал Сперцян в своем телеграм-канале.

«Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел». «Краснодар» обвинил фанатов ЦСКА в расизме