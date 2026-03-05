  • Спортс
  Сперцян – фанатам «Краснодара» после 1:3 от ЦСКА: «Прошу не переходить на оскорбления. Футбол может быть разным, в том числе очень эмоциональным. Еще поборемся»
Сперцян – фанатам «Краснодара» после 1:3 от ЦСКА: «Прошу не переходить на оскорбления. Футбол может быть разным, в том числе очень эмоциональным. Еще поборемся»

Сперцян обратился к болельщикам «Краснодара» после поражения от ЦСКА.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян призвал болельщиков воздержаться от оскорблений после поражения от ЦСКА.

В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России «быки» уступили со счетом 1:3.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков за достойную поддержку.

Также хотел бы попросить вас не переходить на личные оскорбления: ни в сторону игроков «Краснодара», ни наших вчерашних соперников. Это футбол и он может быть разным, в том числе очень эмоциональным. Вчера было так, но впереди нас ждет ответный матч дома. Еще поборемся», – написал Сперцян в своем телеграм-канале.

«Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел». «Краснодар» обвинил фанатов ЦСКА в расизме

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Эдуарда Сперцяна
Надо уметь проигрывать.
Печально, когда околофутбол выходит на первый план и обсуждается всё, кроме матча. В матче же ЦСКА был интереснее и заслуженно победил. Очень хочется, чтобы вещами, не связанными с игрой на поле (расизм и оскорбления от фанатов, материальный ущерб и т.п.) занимались компетентные органы, а не СМИ, стравливающие болельщиков публикацией слухов и мнений совершенно далеких от ситуации людей.
Эх...
Сперцян решил получившееся блюдо посыпать сверху щепоткой адекватности :)
Не, просто в Краснодаре поняли, что проиграли медийку полностью, уже даже накрученные лайки и боты не спасают. После тотальной деклассификации на поле, обделались и в инфополе, что даже нейтральные болельщики их называют мерзейшей командой лиги. Вот решили включить заднюю
Ну, уж лучше пусть так, чем игроки продолжат эти околофутбольные бабские склоки. Хоть у кого-то из быков мозг должен включиться, по указке или без.
Краснодару неплохо бы взять себя в руки и начать играть в футбол. Я хоть и болельщик, но вас и правда стало много вне непосредственно футбола. И если с Кордобой всё понятно, это его манера и стиль. За который он периодически платит карточками, то с остальными то что? Займитесь делом за которое вам платят.

Про ЦСКА мне нечего сказать. Игра хорошая, болельщицкая среда - самая отбитая из тех что я читал/встречал.
Про фанатов лучше бы промолчал! У вас кроме кузьмичей и нет никого! И не будет!
а что в этом плохого?
Краснодарские глоры, которые болели за Кубань в свое время 🤣🤣
По себе не суди. Я футбол с 2018 года смотрю, где тогда Кубань была?
Ну ты значит ещё молодой и зелёный болельщик,к таким претензий нет
А кто вас оскорблял Эдуард? Максимум, что было, это рассказали о том, что вы вчера играли плохо и что провалились на всех позициях.
Кузьмич лучше нацистов. Переживем.
сначала раздул срач на всю страну, а теперь призывает никого не оскорблять. джентельмена года этому г-ну (не господину).
Мерзкая командочка…
Зенит милеровский всегда таким был
И был и есть и гораздо мерзче...
Я надеюсь их свои болельщики не расистскими словами оскорбляли. А то не очень хорошо получится.
