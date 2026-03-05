  • Спортс
6

Глава РФС Митрофанов: «Коллеги из ФИФА отмечали, что в МФЛ и ЮФЛ лучшая практика среди всех существующих в мире систем подготовки резервов»

Митрофанов: турниры МФЛ и ЮФЛ частично финансируются за счет ФИФА.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о финансировании юношеских и молодежных чемпионатов в России со стороны ФИФА.

«Частично турниры МФЛ и ЮФЛ финансируются за счет средств фонда ФИФА Legacy. В прошлом году на конференции РФС коллеги из ФИФА отмечали, что это лучшая практика среди всех существующих в мире систем подготовки резервов в футболе.

Наши методические наработки находятся в открытом доступе. Поэтому коллеги из ФИФА и УЕФА их активно изучают и рекомендуют для внедрения в других странах.

Вы знаете, что есть похожие проекты из Казахстана, которые вдохновлены ЮФЛ. Наш проект не является каким-то секретным продуктом, а наоборот – мы рады и открыты к сотрудничеству», – сказал Митрофанов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
6 комментариев
Забыл добавить, что все остальные страны нам только завидуют.
И где эти лучше всех в мире подготовленные резервы?
Ответ ОЛЛС1911
И где эти лучше всех в мире подготовленные резервы?
В Кофемании
зря конечно в открытый доступ выложили. можно было бы Барсе продать за кучу денег, или Аяксу.
