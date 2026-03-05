  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич и Жичкин прокомментируют матч ЦСКА – «Динамо» в 20-м туре РПЛ. Трушечкин и Меламед будут работать на игре «Локомотива»
13

Генич и Жичкин прокомментируют матч ЦСКА – «Динамо» в 20-м туре РПЛ. Трушечкин и Меламед будут работать на игре «Локомотива»

Генич и Жичкин прокомментируют матч ЦСКА и «Динамо» в РПЛ.

Стали известны комментаторы, которые будут работать на матчах 20‑го тура Мир РПЛ.

7 марта

«Ростов» – «Балтика»: Артем Шмельков («Матч ТВ», «Матч Премьер», 16:15);

«Пари НН» – «Сочи»: Дмитрий Шнякин, Александр Быков («Матч Премьер», 18:55);

8 марта

«Оренбург» – «Зенит»: Александр Аксенов, Александр Пойда («Матч Премьер», 11:55);

«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: Роман Нагучев, Петр Коптев («Матч Премьер», 14:25);

«Рубин» – «Краснодар»: Михаил Моссаковский, Роман Титов («Матч ТВ», «Матч Премьер», 16:45);

ЦСКА – «Динамо»: Константин Генич, Дмитрий Жичкин («Матч ТВ», «Матч Премьер», 19:30);

9 марта

«Локомотив» – «Ахмат»: Роман Трушечкин, Михаил Меламед («Матч Премьер», 16:25);

«Спартак» – «Акрон»: Станислав Минин, Сергей ДурасовМатч ТВ», «Матч Премьер», 18:55).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoБалтика
logoАртем Шмельков
logoОренбург
logoПари НН
logoСочи
logoДмитрий Шнякин
Александр Быковский
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoДинамо Махачкала
logoАлександр Пойда
Александр Аксенов
logoКраснодар
logoРубин
logoРоман Нагучев
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoКонстантин Генич
logoДмитрий Жичкин
logoСпартак
logoЛокомотив
logoАхмат
logoРоман Трушечкин
logoМихаил Меламед
logoАкрон
logoСтанислав Минин
logoСергей Дурасов
телевидение
Роман Титов
logoМатч ТВ
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спасибо, Динамо смотрю с интершумом.
Ответ rboroveev@gmail.com
Спасибо, Динамо смотрю с интершумом.
А где вы смотрите с интершумом? купил подписку матча и не увидел там этого. смена ракурсов, качества, а комментатора нет
Ответ rboroveev@gmail.com
Спасибо, Динамо смотрю с интершумом.
А как же знаменитое НГАМАЛЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ?!)))
Ужас, всё без звука
Генича после истории с Глебовым близко подпускать нельзя к ЦСКА!!
Ответ IlyaGrain
Генича после истории с Глебовым близко подпускать нельзя к ЦСКА!!
Вот именно, черти матчевские 100% назло гиеныча поставили на этот матч
Раньше назначения судей обсуждали,теперь понятно что не имеет значения…
Давайте обсудим артистов разговорного жанра.
А лучше поболеем за своих!
Никто не подметил, но Шнякин весь первый тайм путал Жоао Виктора и Рейса, кстати.
Можно будет звук не включать
окей, без звука так без звука)
Жичка это недокомментатор. Все время поддакивает основному, на он нужОн ? Пусть Генич один работает
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
РФС, «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локо» и сборная России поздравили болельщиц с Международным женским днем
6 минут назадФото
«Оренбург» – «Зенит». 0:1 – Соболев забил с навеса Джона, Мантуан не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Пеп о желтой в матче с «Ньюкаслом» и двухматчевой дисквалицикации: «У меня получилось побить все рекорды в Англии. Теперь я отдохну»
23 минуты назад
«Милан» против «Интера» – кто возьмет верх в Серии А? Делайте ставку с фрибетом 1500
25 минут назадПромо
Журавель о пенальти «Зенита» за попадание мяча в руку Муфи: «В АПЛ такое не ставят, в РПЛ – вопросов нет, чистая точка. Интересно, как на ЧМ совместят эти противоположные подходы»
47 минут назад
Соболев забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – впервые в сезоне. Форвард дирижировал трибуной фанатов после гола «Оренбургу»
52 минуты назадФото
«Зенит» получил пенальти после попадания мяча в руку Муфи в борьбе с Соболевым. Мантуан с точки пробил мимо ворот «Оренбурга»
57 минут назадФото
Шафеев ошибочно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Пари НН», считает ЭСК. Судья правильно не удалил Сарфо за фол на Батракове
сегодня, 09:17
ЭСК поддержала удаление Вахании за игру рукой в матче с «Краснодаром»: «В эпизоде присутствуют критерии лишения явной возможности забить»
сегодня, 09:03
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Оренбурга», «Краснодар» сыграет с «Рубином», ЦСКА против «Динамо»
сегодня, 09:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о судействе: «Арбитры не понимают футбол, потому что не играли. Надо брать экс-игроков, но они не рвутся. Я один раз попробовал, но слишком на футбол засматривался»
1 минуту назад
Вальверде после 0:1 «Атлетика» с «Барсой»: «Было бы неплохо, если бы Ямаль был из Бильбао. Академии наших клубов – эталоны в европейском и мировом футболе»
12 минут назад
ЭСК поддержала решения не засчитывать гол Дзюбы и не назначать пенальти против «Оренбурга». 11-й метровый «Махачкалы» в ворота «Рубина» признан правомерным
29 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Родину», «Факел» в гостях у «Нефтехимика», «Енисей» победил «КАМАЗ»
29 минут назад
Соболев впервые с мая забил в РПЛ после выхода в старте «Зенита»
41 минуту назад
У Джона Джона первое результативное действие за «Зенит» – ассист на Соболева в игре с «Оренбургом»
57 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» примет «Париж», «Ницца» против «Ренна», «Лилль» – «Лорьян»
сегодня, 09:05
Семак о матче с «Оренбургом»: «Барриос в запасе из-за 3 желтых карточек перед игрой со «Спартаком» в том числе. Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже»
сегодня, 08:58
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Эльче», «Валенсия» против «Алавеса»
сегодня, 08:55
Глава ФГР Шишкарев: «За «Спартак» до сих пор стыдно – почему должно быть иначе? Отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, менеджмент. Горько наблюдать за происходящим»
сегодня, 08:54
Рекомендуем