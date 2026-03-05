Генич и Жичкин прокомментируют матч ЦСКА – «Динамо» в 20-м туре РПЛ. Трушечкин и Меламед будут работать на игре «Локомотива»
Стали известны комментаторы, которые будут работать на матчах 20‑го тура Мир РПЛ.
7 марта
«Ростов» – «Балтика»: Артем Шмельков («Матч ТВ», «Матч Премьер», 16:15);
«Пари НН» – «Сочи»: Дмитрий Шнякин, Александр Быков («Матч Премьер», 18:55);
8 марта
«Оренбург» – «Зенит»: Александр Аксенов, Александр Пойда («Матч Премьер», 11:55);
«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: Роман Нагучев, Петр Коптев («Матч Премьер», 14:25);
«Рубин» – «Краснодар»: Михаил Моссаковский, Роман Титов («Матч ТВ», «Матч Премьер», 16:45);
ЦСКА – «Динамо»: Константин Генич, Дмитрий Жичкин («Матч ТВ», «Матч Премьер», 19:30);
9 марта
«Локомотив» – «Ахмат»: Роман Трушечкин, Михаил Меламед («Матч Премьер», 16:25);
«Спартак» – «Акрон»: Станислав Минин, Сергей Дурасов («Матч ТВ», «Матч Премьер», 18:55).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.
