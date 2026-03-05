ФИФА разрешит вещателям переключаться на рекламу во время пауз на водопой на ЧМ-2026 (The Athletic)
На ЧМ-2026 разрешат показ рекламы во время пауз на водопой.
На ЧМ-2026 появится реклама во время пауз на гидратацию.
Как сообщает The Athletic со ссылкой на три источника, ФИФА во время чемпионата мира разрешит телевещателям прерывать трансляцию рекламными паузами во время перерывов на питье – изменение уже обсудили с руководителями телевещательных компаний. В декабре было объявлено, что трехминутные паузы будут проходить в середине каждого тайма независимо от погодных условий.
Отмечается, что переключение с трансляции на рекламу во время тайм-аутов практикуется в баскетболе и американском футболе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Прям вспомнил как бесила эта реклама
А вместо повторов важных моментов?
При VAR-повторах судье можно на части экрана рекламку вставлять!
А ещё можно предложить вставлять рекламу пока судьи смотрят ВАР или пока игроку оказывают мед.помощь. Многие телеканалы уже давно показывая только чистое игровое время, забивая рекламой предматчевые и послематчевые моменты.
Скоро дойдёт до того, что в углу будет маленькое окошко, где таймер и счёт. а весь экран будет закрыт рекламой. И только на опасный момент или гол для зрителя будет открываться полный экран.