  • ФИФА разрешит вещателям переключаться на рекламу во время пауз на водопой на ЧМ-2026 (The Athletic)
72

На ЧМ-2026 разрешат показ рекламы во время пауз на водопой.

На ЧМ-2026 появится реклама во время пауз на гидратацию.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на три источника, ФИФА во время чемпионата мира разрешит телевещателям прерывать трансляцию рекламными паузами во время перерывов на питье – изменение уже обсудили с руководителями телевещательных компаний. В декабре было объявлено, что трехминутные паузы будут проходить в середине каждого тайма независимо от погодных условий.

Отмечается, что переключение с трансляции на рекламу во время тайм-аутов практикуется в баскетболе и американском футболе.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoФИФА
logoЧМ-2026
бизнес
телевидение
О, будет еще больше УМАЛАТ УМАЛАТ УМАЛАТ УМАЛАТ
Ответ Aleksey Yashin
О, будет еще больше УМАЛАТ УМАЛАТ УМАЛАТ УМАЛАТ
😂😂😂
Прям вспомнил как бесила эта реклама
Ответ Aleksey Yashin
О, будет еще больше УМАЛАТ УМАЛАТ УМАЛАТ УМАЛАТ
Покупал, мне не зашло, лучше российский
Потом с задержкой включат трансляцию, потому что за рекламный блок заплатили миллионы долларов
Ответ <Inter>
Потом с задержкой включат трансляцию, потому что за рекламный блок заплатили миллионы долларов
Как в юфс, чуть прозвучал гонг, сразу блог говна, ни тебе повторов, ни хайлайтов, ни установки тренера....
Ответ <Inter>
Потом с задержкой включат трансляцию, потому что за рекламный блок заплатили миллионы долларов
Пока блок не закончится-матч не возобновят
А ещё ФИФА разрешит телезрителям сходить на кухню за чайком во время пауз на водопой на ЧМ-2026.
Ответ Н.Ф.
А ещё ФИФА разрешит телезрителям сходить на кухню за чайком во время пауз на водопой на ЧМ-2026.
Но только за чаем от спонсора! За этим будут следить строго! Нальёшь что-то другое — и привет, красный экран!
Ответ Н.Ф.
А ещё ФИФА разрешит телезрителям сходить на кухню за чайком во время пауз на водопой на ЧМ-2026.
"Пока я ходил за пивом, нашим забили гол. Вывод - не должен вратарь ходить за пивом...". (с)
Потом будем как Супербоул смотреть 4 часа рекламу и в перерывах между ними по одной атаке
Ответ Mr. Voronoi
Потом будем как Супербоул смотреть 4 часа рекламу и в перерывах между ними по одной атаке
Лучше Супербоула может быть только обзор Супербоула на следующий день😁
А что, при аутах и угловых не будут включать рекламу?
А вместо повторов важных моментов?
При VAR-повторах судье можно на части экрана рекламку вставлять!
Ответ Twilight_Shadow
А что, при аутах и угловых не будут включать рекламу? А вместо повторов важных моментов? При VAR-повторах судье можно на части экрана рекламку вставлять!
Да не боись, все будет. Может попозже, а не на этот ЧМ, но будет.
Воооо...... Нужно больше денег. Верным путем идём к американскому футболу. А потом будем говорить, что 90 минут - это много. Молодежь отвлекается на телефоны. Оффсайд Венгера, буллиты вместо пенальти, синие карточки и прочую лабуду.....
Ответ Balt39
Воооо...... Нужно больше денег. Верным путем идём к американскому футболу. А потом будем говорить, что 90 минут - это много. Молодежь отвлекается на телефоны. Оффсайд Венгера, буллиты вместо пенальти, синие карточки и прочую лабуду.....
Ещё и гимны отменят
Здоровье игроков никого не интересует естественно. Под прикрытием водопоя ожидаемо впихнули рекламу.
Ответ Олег910
Здоровье игроков никого не интересует естественно. Под прикрытием водопоя ожидаемо впихнули рекламу.
Думаешь во время водопоя они будут бегать по бровке с табличкой винлайна? 😁
Инфантино за денюжку родную мать продаст.
Ответ b_igh
Инфантино за денюжку родную мать продаст.
Корни дают о себе знать
Ответ b_igh
Инфантино за денюжку родную мать продаст.
После вылизывания Трампа она давно в рабстве
В перерывах между рекламами был футбольный матч….
Сейчас и без того всплывающая реклама по всему экрану на протяжении 90 минут появляется. Порой такая огромная, что закрывает игроков с мячом на поле. А теперь ещё и это?
А ещё можно предложить вставлять рекламу пока судьи смотрят ВАР или пока игроку оказывают мед.помощь. Многие телеканалы уже давно показывая только чистое игровое время, забивая рекламой предматчевые и послематчевые моменты.
Скоро дойдёт до того, что в углу будет маленькое окошко, где таймер и счёт. а весь экран будет закрыт рекламой. И только на опасный момент или гол для зрителя будет открываться полный экран.
Ответ Каба
Сейчас и без того всплывающая реклама по всему экрану на протяжении 90 минут появляется. Порой такая огромная, что закрывает игроков с мячом на поле. А теперь ещё и это? А ещё можно предложить вставлять рекламу пока судьи смотрят ВАР или пока игроку оказывают мед.помощь. Многие телеканалы уже давно показывая только чистое игровое время, забивая рекламой предматчевые и послематчевые моменты. Скоро дойдёт до того, что в углу будет маленькое окошко, где таймер и счёт. а весь экран будет закрыт рекламой. И только на опасный момент или гол для зрителя будет открываться полный экран.
И то, открыватся будет только по подписке :)
