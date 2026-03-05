ФИФА разрешит вещателям переключаться на рекламу во время пауз на водопой на ЧМ-2026 (The Athletic)

На ЧМ-2026 разрешат показ рекламы во время пауз на водопой.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на три источника, ФИФА во время чемпионата мира разрешит телевещателям прерывать трансляцию рекламными паузами во время перерывов на питье – изменение уже обсудили с руководителями телевещательных компаний. В декабре было объявлено , что трехминутные паузы будут проходить в середине каждого тайма независимо от погодных условий.

Отмечается, что переключение с трансляции на рекламу во время тайм-аутов практикуется в баскетболе и американском футболе.