Мажич о пенальти «Ростова» в матче с «Краснодаром»: «ВАР правильно вмешался. Гонсалес использовал руки, схватил Роналдо за шею – явное неспортивное поведение»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что арбитр верно назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче 19‑го тура Мир РПЛ против «Ростова» (2:1).
На 43-й минуте встречи вингер ростовчан Роналдо дос Сантос упал в штрафной площади соперника при вбрасывании аута – его за шею прихватывал защитник Джованни Гонсалес. Главный судья Артем Фролов сначала не зафиксировал фол, но посмотрел повтор по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый.
«На больших матчах у нас много камер – это помогает принимать верные решения.
После аута несколько игроков боролись, но футболист «Краснодара» использовал руки и на несколько секунд схватил соперника за шею – явное неспортивное поведение.
Мяч не летел в эту зону, и это была продолжительная задержка. ВАР правильно вмешался», – сказал Мажич.