  • Мажич о пенальти «Ростова» в матче с «Краснодаром»: «ВАР правильно вмешался. Гонсалес использовал руки, схватил Роналдо за шею – явное неспортивное поведение»
9

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что арбитр верно назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче 19‑го тура Мир РПЛ против «Ростова» (2:1).

На 43-й минуте встречи вингер ростовчан Роналдо дос Сантос упал в штрафной площади соперника при вбрасывании аута – его за шею прихватывал защитник Джованни Гонсалес. Главный судья Артем Фролов сначала не зафиксировал фол, но посмотрел повтор по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый. 

«На больших матчах у нас много камер – это помогает принимать верные решения.

После аута несколько игроков боролись, но футболист «Краснодара» использовал руки и на несколько секунд схватил соперника за шею – явное неспортивное поведение.

Мяч не летел в эту зону, и это была продолжительная задержка. ВАР правильно вмешался», – сказал Мажич.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
В тот момент ещё и Сулейманова завалили, так что пенальти вообще бесспорный. А Мажич не хочет прокомментировать моменты с непоказом игрокам Краснодара жк?
Бред полный. Уволить всех и набрать новый состав.
Так за неспортивное поведение не ставят штрафные удары? Он вообще ушибленный?
Ответ Владислав88
Так за неспортивное поведение не ставят штрафные удары? Он вообще ушибленный?
Пенальти можно словить и за неспортивное поведение. Например, футболисты противоположных команд находятся в штрафной без мяча, что-то не поделили, и один ударил второго по лицу. За такое поведение арбитр вправе поставить 11-метровый. УЧИ ПРАВИЛА!!!
Какой же мажич ущербный
Ну так ставьте такие на каждом угловом тогда !!!!
Фу Мажич фуфу
