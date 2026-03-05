Бэйл о Роналду: «Он хочет забивать по 3, 4, 5, 6 голов за матч, хочет превзойти Месси. После возвращения в «МЮ» люди говорили: «Он уже не тот», – а Криштиану все равно забивал»

Бэйл о Роналду: он хочет забивать по три, четыре, пять голов за игру.

Бывший вингер «Реала» Гарет Бэйл высказался о стремлении Кришианц Роналду к рекордам.

«Несколько раз он всплескивал руками, когда я упускал выходы один на один и, возможно, мог бы отдать ему передачу, но... Думаю, это также говорит о его стремлении и мотивации. Он хочет забивать не по одному, а по три, четыре, пять, шесть голов за игру, если сможет. Как вы знаете, он стремится к рекордам, он хочет забивать, хочет превзойти в этом Месси .

Думаю, невозможно спорить с тем, что он забивает... Даже когда он вернулся в «Манчестер Юнайтед », и люди говорили: «Он уже не тот». Но он все равно забивал, а это, в конце концов, самое сложное в футболе», – сказал Бэйл .

