Бэйл о Роналду: «Он хочет забивать по 3, 4, 5, 6 голов за матч, хочет превзойти Месси. После возвращения в «МЮ» люди говорили: «Он уже не тот», – а Криштиану все равно забивал»
Бывший вингер «Реала» Гарет Бэйл высказался о стремлении Кришианц Роналду к рекордам.
«Несколько раз он всплескивал руками, когда я упускал выходы один на один и, возможно, мог бы отдать ему передачу, но... Думаю, это также говорит о его стремлении и мотивации. Он хочет забивать не по одному, а по три, четыре, пять, шесть голов за игру, если сможет. Как вы знаете, он стремится к рекордам, он хочет забивать, хочет превзойти в этом Месси.
Думаю, невозможно спорить с тем, что он забивает... Даже когда он вернулся в «Манчестер Юнайтед», и люди говорили: «Он уже не тот». Но он все равно забивал, а это, в конце концов, самое сложное в футболе», – сказал Бэйл.
Репортер: «Но ведь Криштиану никогда не делал хет-трик «Барселоне»»
Винисиус Жуниор: «Да, но он тоже мечтал об этом»
если же сравнивать голую статистику и трофеи, то да, месси по итогу добился в футболе чуть большего. достижения роналду - это абсолютно недосягаемые неадекватные результаты, а месси - чуть больше, чем абсолютно недосягаемые неадекватные результаты.
Раньше был очень прикольный англоязычный сайт, сравнивающий их вообще во всех возможных разрезах. Но, думаю, фанатам Роналду он не нравился)