  • Бэйл о Роналду: «Он хочет забивать по 3, 4, 5, 6 голов за матч, хочет превзойти Месси. После возвращения в «МЮ» люди говорили: «Он уже не тот», – а Криштиану все равно забивал»
105

Бывший вингер «Реала» Гарет Бэйл высказался о стремлении Кришианц Роналду к рекордам.

«Несколько раз он всплескивал руками, когда я упускал выходы один на один и, возможно, мог бы отдать ему передачу, но... Думаю, это также говорит о его стремлении и мотивации. Он хочет забивать не по одному, а по три, четыре, пять, шесть голов за игру, если сможет. Как вы знаете, он стремится к рекордам, он хочет забивать, хочет превзойти в этом Месси.

Думаю, невозможно спорить с тем, что он забивает... Даже когда он вернулся в «Манчестер Юнайтед», и люди говорили: «Он уже не тот». Но он все равно забивал, а это, в конце концов, самое сложное в футболе», – сказал Бэйл.

Бэйл о Роналду: «В «Реале» он понял, что получит еще больше признания, если будет больше забивать. Ему были нужны только голы – поэтому у него так много рекордов»

Анна Сунцова
YouTube-канал The Overlap
Винисиус Жуниор: «Мечтаю оформить хет-трик в ворота «Барселоны», как Роналду»

Репортер: «Но ведь Криштиану никогда не делал хет-трик «Барселоне»»

Ответ Lestuk
Ну Винисиус оформлял хет-трик в ворота Барселоны если что. За тайм))
Ответ b_igh
тссс ты сейчас им их мировоззрение сломаешь
если отбросить сухую статистику и трофеи, то можно просто сказать, что это 2 лучших игрока в истории футбола. в разные периоды времени (даже не сезоны, а части сезона) лучшим был то один, то другой. и если не выбирать лучшего из них, отбросить национальный признак, сокомандников и спросить, кого вы бы хотели видеть в своей команде, то мнения разделяться на 2. они оба забивали очень много голов, оба завоевали очень много трофеев, оба очень часто на своих плечах тащили свою команду к победе.
если же сравнивать голую статистику и трофеи, то да, месси по итогу добился в футболе чуть большего. достижения роналду - это абсолютно недосягаемые неадекватные результаты, а месси - чуть больше, чем абсолютно недосягаемые неадекватные результаты.
Ответ AltHurrep
Ответ AltHurrep
С точки зрения голов с игры Роналду ну очень сильно проигрывает Месси. Да и по всем метрикам. Голы за матч, точность ударов, % забитых, дриблинг, точность и % забитых штрафных.
Раньше был очень прикольный англоязычный сайт, сравнивающий их вообще во всех возможных разрезах. Но, думаю, фанатам Роналду он не нравился)
Ответ TiGra
Он и сейчас есть. Но там пропасть все растет и растёт
Ответ TiGra
Одними голами Месси не превзойти! Тем более по разным источникам у Месси 786 голов без пенальти, а у португальца 778 или 783, в любом случае меньше, включая то, что аргентинец сыграл на 173 матча меньше на сегодняшний день, что даже с учётом пенальти и общего количества голов, у Лео 898, а у Криша 965, то есть по среднему матч/гол Месси лучше Роналду! Про титулы промолчим уж во всех ипостасях, но на всякий случай, чтобы не тратить чернила поклонникам Рона, да у него 5 лиг чемпионов против 4 у Лео, и забито 140 мячей против 129 у Лео, но правда и то, что сыграл он на 20 матчей больше, так что и здесь Месси имеет преимущество гол/матч)
Ответ Alex.K71
По поводу голов можно просто сказать, что в топ-футболе у аргентинца голов больше (702 против 701), ну и на этом можно остановиться. В общем-то, это единственное, в чём они всерьёз конкурируют/конкурировали. Во всех остальных аспектах разница слишком очевидная, всё-таки класс игроков разный.
Ответ Alex.K71
Ну справедливости ради Роналду в плей-офф ЛЧ результативнее все же, особенно с 1/4 финала. Но в целом Месси лучше
Он то забивал, но все остальные стали забивать меньше из-за него. Всё есть в стастистике.
Ответ Lavinka
какая разница для футбола кто отправит мяч в ворота. тем более Рон реализатор топовый.
Ответ Admin Admin
из-за него рушилась командная игра - спроси у Сульшера
Превзойти Месси невозможно. Он, кроме того, что забивает голы - ещё и ведёт игру. Последнее Авейру не дано. Не тот интеллект.. ☝️
Кришианц? Это что за зверь?
Судя по словам Бэйла, у Роналду неизлечимая мания, иначе говоря, он - стопроцентный маньяк.
Ответ Анатолий Смирнов
гении всегда отличаются от простого людя. чтоб сделать что то великое , у тебя должно быть какое то отклонение. у всего есть положительные стороны и отрицательные
Ответ Admin Admin
Эйнштейн, Бор, Бетховен, Чехов, Менделеев. Мне продолжать? Множество гениев без отклонений было. Процент отклонений среди них такой же, как и среди других.
Да что вы прицепились к сравнению двух великих? У всех своё мнение на этот счёт. А если говорить по фактам, то Месси это игрок одной команды (Барселоны). В ПСЖ он сдулся, а в Америке это вообще смешно, там футбол проходной. За это время Роналду поиграл и в Спортинге и в МЮ 2 раза и в Ювентусе и в Реале, и везде был лидером. Сейчас просто доигрывает и достаточно качественно, так же как и Месси. И да, я надеюсь увижу эти две легенды в одной команде когда нибудь
Он уже не тот.
