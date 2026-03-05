  • Спортс
Генич предложил Бубнову поспорить на тысячу рублей, что Соболев забьет «Оренбургу». Тот набрал 800 рублей наличными: «Я допускаю, да»

Бубнов и Генич на тысячу рублей поспорили на гол Соболева «Оренбургу».

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» поспорили на гол Александра Соболева «Оренбургу».

«Зенит» в воскресенье сыграет с оренбуржцами в 20-м туре Мир РПЛ.

Бубнов, поставивший на то, что форвард сине-бело-голубых не сможет отличиться, решил на всякий случай сразу подготовить деньги. В итоге он достал из кармана 800 рублей вместо тысячи, которую предложил Генич.

Константин Генич: Давайте с вами поспорим, что Соболев забьет с «Оренбургом».

Александр Бубнов: Что он забьет?

Константин Генич: Да.

Александр Бубнов: И что он выйдет?

Константин Генич: Да.

Александр Бубнов: В первом тайме сразу?

Константин Генич: Эээмм, ну, в основе или нет, но забьет. Давайте.

Александр Бубнов: Ну давай, давай.

Константин Генич: Хотите? Все, пожалуйста. На тысячу рублей. Одна тысяча рублей. Я – на то, что он забьет, а вы – нет.

Подождите, рано, рано! Викторович уже начал пересчитывать.

Александр Бубнов: У меня здесь просто нет.

Константин Генич: Вы же еще не проиграли. У меня нет наличных.

Александр Бубнов: Давай, если ты проиграешь, потом отдашь.

Константин Генич: Я сейчас не заберу.

Александр Бубнов: Это чтобы все видели, что…

Константин Генич: Что Александр Викторович честный!

Александр Бубнов: Что я допускаю, да.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»
Сам лудоман и других пытается подсадить
Все уже проиграл, только косарь остался?
Я за Бубнова!
Геничу лечиться надо, пока из дома вещи не начал таскать
Не знаю почему, но мне показалось, что Буба 800 тысяч достал из кармана. Перечитал два раза. Успокоился
Ну на Соболева и 800 рублей это много ставить
я с кем то из наших тоже поспорил, что Дивей больше Дельфина забьет, надо было тоже бабки ставить.
Два матча подряд Соболев забьет? Сильное заявление
Дельфин только себе забить может, гол с Балтикой, из серии раз в год и дельфин стреляет…
Два эксперта, смехота. Хромой дельфин выйдет на 70 минуте и как обычно проиграет все единоборства и ни разу не пробьет по воротам. Скриньте
Рекомендуем