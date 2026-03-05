Экс-арбитр Федотов о расизме в адрес Кордобы: «Не стал бы доверять словам игроков – у ЦСКА и «Краснодара» давно не все так просто. Делегат должен был отметить инцидент в протоколе»

Экс-арбитр Федотов о расизме в адрес Кордобы: не стал бы доверять словам игроков.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что не следует доверять словам футболистов о проявляении расизма на поле.

После матча ЦСКА – «Краснодар» (3:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил , что болельщики армейцев оскорбляли Джона Кордобу на расовой почве. Колумбиец подтвердил : «Снова расисты». Также сообщалось , что инцидент отмечен в рапорте делегата матча, но не упомянут в судейском протоколе.

«Сухой сам должен был слышать, что кричат с трибуны болельщики ЦСКА. Футболисты много чего говорят, но сам арбитр принимает решение на поле. Например, я останавливал игру, а Сухой был резервным судьей на матче «Амкар» – «Динамо» Махачкала. Тогда игру остановили и по громкой связи сообщили болельщикам «Амкара», чтобы они прекратили расистские выкрики. Я это слышал и находился в том месте, где сидели фанаты пермяков.

Возможно, Сухой вчера не слышал эти кричалки, потому что стадион был полный, а стоять и прислушиваться никто не будет. Матч в таком случае надо продолжать. Делегат матча должен был отобразить этот инцидент в протоколе. Если бы Сухой слышал расистские выкрики, то ему надо было остановить игру и объявить по стадиону, чтобы болельщики это прекратили.

Расистские выкрики – это очень тонкая грань. Нужно понимать, что именно кричат. Это серьезная тема, но доверять словам футболистов я не стал бы. У «Краснодара » и ЦСКА уже давно не все так просто», – сказал Федотов.

