  Экс-арбитр Федотов о расизме в адрес Кордобы: «Не стал бы доверять словам игроков – у ЦСКА и «Краснодара» давно не все так просто. Делегат должен был отметить инцидент в протоколе»
Экс-арбитр Федотов о расизме в адрес Кордобы: «Не стал бы доверять словам игроков – у ЦСКА и «Краснодара» давно не все так просто. Делегат должен был отметить инцидент в протоколе»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что не следует доверять словам футболистов о проявляении расизма на поле.

После матча ЦСКА – «Краснодар» (3:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России капитан «быков» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики армейцев оскорбляли Джона Кордобу на расовой почве. Колумбиец подтвердил: «Снова расисты». Также сообщалось, что инцидент отмечен в рапорте делегата матча, но не упомянут в судейском протоколе.

«Сухой сам должен был слышать, что кричат с трибуны болельщики ЦСКА. Футболисты много чего говорят, но сам арбитр принимает решение на поле. Например, я останавливал игру, а Сухой был резервным судьей на матче «Амкар» – «Динамо» Махачкала. Тогда игру остановили и по громкой связи сообщили болельщикам «Амкара», чтобы они прекратили расистские выкрики. Я это слышал и находился в том месте, где сидели фанаты пермяков.

Возможно, Сухой вчера не слышал эти кричалки, потому что стадион был полный, а стоять и прислушиваться никто не будет. Матч в таком случае надо продолжать. Делегат матча должен был отобразить этот инцидент в протоколе. Если бы Сухой слышал расистские выкрики, то ему надо было остановить игру и объявить по стадиону, чтобы болельщики это прекратили.

Расистские выкрики – это очень тонкая грань. Нужно понимать, что именно кричат. Это серьезная тема, но доверять словам футболистов я не стал бы. У «Краснодара» и ЦСКА уже давно не все так просто», – сказал Федотов.

«Судья сделал вид, что ничего не слышал и не видел». «Краснодар» обвинил фанатов ЦСКА в расизме

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
42 комментария
Надо привлечь Кордобу за клевету
Ответ Рубин2003
Надо привлечь Кордобу за клевету
Еще после случая с Вильягрой надо было
Ответ Рубин2003
Надо привлечь Кордобу за клевету
Ндонга привлекли?
я одного не пойму. 21 век, 2026 год. 4 год фануйди. у них там камеры с микрофонами должны фиксировать каждый квадратный сантиметр стадиона. ну или как минимум у каждого клуба есть свой оператор который снимает матч и происходящее вокруг или для внутреннего пользования ну или для роликов на Ютубе, как многие делают. неужели нет ни одной видеозаписи со звуком, которая фиксировала бы расистские выкрики с трибуны ЦСКА? почему все только со слов игроков Краснодара?
Ответ La Crosse Bobcats
я одного не пойму. 21 век, 2026 год. 4 год фануйди. у них там камеры с микрофонами должны фиксировать каждый квадратный сантиметр стадиона. ну или как минимум у каждого клуба есть свой оператор который снимает матч и происходящее вокруг или для внутреннего пользования ну или для роликов на Ютубе, как многие делают. неужели нет ни одной видеозаписи со звуком, которая фиксировала бы расистские выкрики с трибуны ЦСКА? почему все только со слов игроков Краснодара?
Вы уже ответили на свой вопрос))
Ответ La Crosse Bobcats
я одного не пойму. 21 век, 2026 год. 4 год фануйди. у них там камеры с микрофонами должны фиксировать каждый квадратный сантиметр стадиона. ну или как минимум у каждого клуба есть свой оператор который снимает матч и происходящее вокруг или для внутреннего пользования ну или для роликов на Ютубе, как многие делают. неужели нет ни одной видеозаписи со звуком, которая фиксировала бы расистские выкрики с трибуны ЦСКА? почему все только со слов игроков Краснодара?
Ну пока это СМИ. Краснодар говорит, что записи отправили вместе с жалобой в КДК или куда там ещё. Стадион ЦСКА, может, камеры и есть, но ЦСКА точно не будет это предъявлять, даже если это есть у него. Посмотрим, что решит КДК. В прошлый раз с Вильягрой оказалось, что в общем-то никаких видео и нет.
Если назвать "г@вном" нашего игрока - это просто оскорбление, а Кордобу - это уже расизм
Ответ LionKing
Если назвать "г@вном" нашего игрока - это просто оскорбление, а Кордобу - это уже расизм
Если Кордобу, то это факт. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС, надеюсь, это подтвердит
Ну вот и оформили еще одно принципиальное противостояние. Теперь есть еще одно дерби, надо придумать название. Черно-белое дерби Руси?
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Ну вот и оформили еще одно принципиальное противостояние. Теперь есть еще одно дерби, надо придумать название. Черно-белое дерби Руси?
Копытное дерби. Только не путать с дерби ЦСКА - Спартак
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Ну вот и оформили еще одно принципиальное противостояние. Теперь есть еще одно дерби, надо придумать название. Черно-белое дерби Руси?
У непарнокопытных коней было дерби с парнокопытными кабанами. Теперь ещё и парнокопытные быки захотели. В целом, биологическое обоснование налицо.
Я был на стадионе и сказать, что слышал какие-то оскорбления лично в адрес какого-то игрока, при всём желании, не могу. Да, фанатская трибуна всю игру вела себя очень активно. Постоянно заряжала какие-то кричалки, да, было нечто похожее на уханье и аханье. Но почему игроки Краснодара решили, что это именно в адрес Кордобы? Фамилию Кордобы никто не скандировал. Так, знаете ли, любой может заявить, что его оскорбили, и не важно по какому признаку. Есть специальные органы, пусть они и разбираются, а вот эта вакханалия по поводу рассизма, уже задолбала. И вообще, Краснодар превратился в команду нытиков. Футбол, это такая игра, в которой, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает и поражения надо принимать с достоинством.
Что-то пока ни одного подтверждения ни от репортёров, о которых говорят в Краснодаре, ни от судей я пока не видел. Но видел раздевалку команды, которая не умеет проигрывать и ищет нелепые отмазки.
Федотов говорит, что "не все так просто". Да очень все просто одна команда считает себя обиженной и пытается привлечь внимание к несправедливости. По-моему все очевидно.
Кстати, а Сперцян не подвергался расистским выкрикам? Вот странно, правда?
Даже разбираться не хочу.Коням верю,Кордобе-нет.
Ответ Пугливый Кот
Даже разбираться не хочу.Коням верю,Кордобе-нет.
Ещё бы москаль может верить только московской команде,без предвзятости,очень "объективно"с твоей стороны
Ответ заблокированному пользователю
Ещё бы москаль может верить только московской команде,без предвзятости,очень "объективно"с твоей стороны
Бггг) Я ленинградец в четвертом поколении.Мимо.
Если негров что-то не устраивает в России, пусть едут домой. Мы негров в рабство не брали.
Странно, а в ЦСКА, значит, играют только "истинные арийцы"?... Кто-то не слишком умно решил повторить идею Винисиуса?.. Кордобу в процессе игры защита ЦСКА просто "съела"... Разве такое позволительно!!!
