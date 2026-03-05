  • Спортс
Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Убежден, что мы победим. Многие люди, которые уже смирились, видят в этом шанс. Сосьос должны открыть глаза»

Фонт: убежден, что мы победим на выборах, сосьос «Барсы» видят в этом шанс.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что уверен в своей победе.

Ранее стало известно, что Фонт и Жоан Лапорта официально зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах президента клуба.

«Я убежден, что мы победим, что «Барса» победит. Но, очевидно, все в руках сосьос.

Мы будем бороться и работать, чтобы достучаться до всех, даже несмотря на то, что выборы проходят в то время, когда нас отвлекают другие заботы: победить на «Сан-Мамесе», в Ньюкасле...

Но в разгар всего этого сосьос должны суметь открыть глаза. Мы заметили, что многие люди, которые уже смирились, видят в этом шанс», – заявил Фонт.

Лапорта не дал ни одной причины, что бы его убирать и даже историю с Ольмо он выиграл. Без шансов.
У Фонта было 5 лет чтобы подготовиться к новым выборам. В итоге нет ни программы ни команды.
Ответ ak83
У Фонта было 5 лет чтобы подготовиться к новым выборам. В итоге нет ни программы ни команды.
И как назло Лапорта угадал с назначением Флика
