Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Убежден, что мы победим. Многие люди, которые уже смирились, видят в этом шанс. Сосьос должны открыть глаза»
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что уверен в своей победе.
Ранее стало известно, что Фонт и Жоан Лапорта официально зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах президента клуба.
«Я убежден, что мы победим, что «Барса» победит. Но, очевидно, все в руках сосьос.
Мы будем бороться и работать, чтобы достучаться до всех, даже несмотря на то, что выборы проходят в то время, когда нас отвлекают другие заботы: победить на «Сан-Мамесе», в Ньюкасле...
Но в разгар всего этого сосьос должны суметь открыть глаза. Мы заметили, что многие люди, которые уже смирились, видят в этом шанс», – заявил Фонт.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Лапорта не дал ни одной причины, что бы его убирать и даже историю с Ольмо он выиграл. Без шансов.
Make Barcelona Great Again
У Фонта было 5 лет чтобы подготовиться к новым выборам. В итоге нет ни программы ни команды.
И как назло Лапорта угадал с назначением Флика
