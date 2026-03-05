Александр Мостовой: «Краснодар» проиграл ЦСКА не из-за судьи – вторая желтая Гонсалеса была уже при 1:2. Пенальти можно было не ставить – Обляков не забил, справедливость восторжествовала»

Александр Мостовой: «Краснодар» проиграл ЦСКА не из-за судьи.

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о судействе в матче ЦСКА с «Краснодаром».

В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу со счетом 3:1. Во втором тайме с поля был удален защитник «Краснодара » Джованни Гонсалес, вышедший на замену на 61-й минуте и получивший две желтые карточки: на 68-й он ударил сзади по ноге Кирилла Глебова, а на 72-й держал Данилу Козлова двумя руками перед подачей углового – футболист московской команды сел на газон. После свистка уругваец махнул рукой на судью Алексея Сухого и что-то крикнул.

«Отличная кубковая игра, в которой было все – сюжет, интрига, голы, удаление, пенальти. Плюс ЦСКА проиграл «Ахмату», поэтому все ждали от них агрессии, что и произошло. «Краснодар» для москвичей – принципиальный соперник.

Многие остались довольны, кроме проигравшей стороны. Напряженный матч, драматичный. Но «Краснодар» не потерял шансы на выход в следующую стадию. Команда может бороться за два трофея, надо всего два гола отыграть.

Что касается судейства, можно было и не ставить пенальти . Момент спорный, но Обляков не забил, поэтому справедливость восторжествовала. Вторая желтая была уже при счете 2:1 в пользу москвичей. «Краснодар» проиграл не из-за судьи», – сказал Мостовой.