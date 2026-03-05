  • Спортс
  • «Спартак» для всех остается раздражителем, этим надо гордиться. Их хотят обыграть все, на «Зенит» не такой настрой у многих». Гаврилов о красно-белых
26

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о сегодняшнем матче против «Динамо».

Красно-белые сыграют в гостях с бело-голубыми в полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча пройдет в 20:45 по московскому времени.

«Неважно, где играют «Спартак» и «Динамо». Кубок это или чемпионат, когда играют московские команды – всегда накал. Не важно «Торпедо», ЦСКА или «Локомотив». 

«Спартак» для всех остается раздражителем, и этим надо гордиться. Все хотят обыграть красно-белых. На «Зенит» не такой настрой у многих, несмотря на то, что «Спартак» давно не выигрывает в России. Поэтому такими принципиальными играми надо гордиться и пользоваться.

В первую очередь «Спартак» должен играть красиво, чтобы зритель получал удовольствие. Если игра будет, то и победы с очками придут. Надеюсь, с «Динамо» матч получится хорошим. Команда должна удивлять своими действиями на поле», – сказал Гаврилов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
У деда третье транспортное сжимается при упоминании Зенита
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
У деда третье транспортное сжимается при упоминании Зенита
А как иначе? В 1984 именно Гаврилов бил пенальти в матче с Зенитом в Москве. А Бирюков взял. И Зенит по итогу стал чемпионом.
Ну зато у самого Гаврилова судя по всему от Зенита будь здоров подгорает, иначе непонятно с чего он начал Зенит приплетать к своим потужным похвалам Спартаку.
годами эту молитву твердить не приносит никакого практического эффекта, пора бы понять уже, но нет.
Средняя команда с 5 места - откуда такие фантазии?
Ответ Oblomov
Средняя команда с 5 места - откуда такие фантазии?
с 6го места
Нахальная муха или надоедливый комар - кто из них то самый "Спартак - раздражитель" ?
Ответ Дмитрий Рабко
Нахальная муха или надоедливый комар - кто из них то самый "Спартак - раздражитель" ?
В данный момент, это ты.
Ну какой это раздражитель, так, просто посмеяться. Теперь будут говорить, "да мы самый большой раздражитель и еще это, норотный". чего только не придумают в отсутствии трофеев.
Давайте не будем расстраивать дедушку проявили уважение к прошлому.
дед застрял в 90-х
да, при СССР и в 90-е Спартак был силой, но прошло 30 лет!!!
а он всё думает, что Спартак что-то из себя представляет, а ведь по идее ( в среднем) это команда первой восьмёрки, не претендующая на что-то серьёзное ваще, одни понты
на сегодня гораздо почётнее урвать очки в матчах с Зенитом, Краснодаром, ЦСКА
А ваще-то эта шумиха раздувается проспартаковскими сми
для тренера любой команды важен следующий матч и ему всё равно где выгрызать очки
Откуда он знает?
У Спартака и нет настроя на Зенит! 14.03. посмотрим!
