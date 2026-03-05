«Спартак» для всех остается раздражителем, этим надо гордиться. Их хотят обыграть все, на «Зенит» не такой настрой у многих». Гаврилов о красно-белых
Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о сегодняшнем матче против «Динамо».
Красно-белые сыграют в гостях с бело-голубыми в полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча пройдет в 20:45 по московскому времени.
«Неважно, где играют «Спартак» и «Динамо». Кубок это или чемпионат, когда играют московские команды – всегда накал. Не важно «Торпедо», ЦСКА или «Локомотив».
«Спартак» для всех остается раздражителем, и этим надо гордиться. Все хотят обыграть красно-белых. На «Зенит» не такой настрой у многих, несмотря на то, что «Спартак» давно не выигрывает в России. Поэтому такими принципиальными играми надо гордиться и пользоваться.
В первую очередь «Спартак» должен играть красиво, чтобы зритель получал удовольствие. Если игра будет, то и победы с очками придут. Надеюсь, с «Динамо» матч получится хорошим. Команда должна удивлять своими действиями на поле», – сказал Гаврилов.
да, при СССР и в 90-е Спартак был силой, но прошло 30 лет!!!
а он всё думает, что Спартак что-то из себя представляет, а ведь по идее ( в среднем) это команда первой восьмёрки, не претендующая на что-то серьёзное ваще, одни понты
на сегодня гораздо почётнее урвать очки в матчах с Зенитом, Краснодаром, ЦСКА
А ваще-то эта шумиха раздувается проспартаковскими сми
для тренера любой команды важен следующий матч и ему всё равно где выгрызать очки