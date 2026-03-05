«Спартак» для всех остается раздражителем, этим надо гордиться. Их хотят обыграть все, на «Зенит» не такой настрой у многих». Гаврилов о красно-белых

Гаврилов о «Спартаке»: остается раздражителем для всех, этим надо гордиться.

Экс-полузащитник «Спартака » Юрий Гаврилов высказался о сегодняшнем матче против «Динамо».

Красно-белые сыграют в гостях с бело-голубыми в полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча пройдет в 20:45 по московскому времени.

«Неважно, где играют «Спартак» и «Динамо». Кубок это или чемпионат, когда играют московские команды – всегда накал. Не важно «Торпедо», ЦСКА или «Локомотив ».



«Спартак» для всех остается раздражителем, и этим надо гордиться. Все хотят обыграть красно-белых. На «Зенит » не такой настрой у многих, несмотря на то, что «Спартак» давно не выигрывает в России. Поэтому такими принципиальными играми надо гордиться и пользоваться.



В первую очередь «Спартак» должен играть красиво, чтобы зритель получал удовольствие. Если игра будет, то и победы с очками придут. Надеюсь, с «Динамо» матч получится хорошим. Команда должна удивлять своими действиями на поле», – сказал Гаврилов.